Домогательства к студенткам в Музыкальной академии: комментарий министра внутренних дел

Государственная полиция будет самым тщательным образом расследовать уголовный процесс о предполагаемых сексуальных домогательствах к студенткам со стороны преподавателей Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), пообещал министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Он призвал женщин, подвергшихся домогательствам, не бояться заявлять в полицию, так как только максимальное сотрудничество между потерпевшими и следственными органами позволит быстро и эффективно расследовать уголовное дело. Министр подчеркнул, что студенткам будет гарантирована полная анонимность.
Козловскис признал, что количество преступлений, связанных с сексуальным насилием, в последнее время растет, и их выявляется все больше и больше. Он добавил, что полиция хорошо осведомлена о деликатности этого вида преступлений. "Я могу заверить вас, что они будут расследованы с максимальной тщательностью", - пообещал министр.
В четверг вечером программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что поступили новые заявления о предполагаемых сексуальных домогательствах преподавателей к студенткам в JVLMA.
К настоящему времени один преподаватель был привлечен к дисциплинарной ответственности и потерял несколько должностей. Другой преподаватель был отстранен от работы, и не имеет возможности общаться со студентами.
На сайте JVLMA указано, что Марис Купчс больше не является заведующим кафедрой старинной музыки. Его имя уже публично упоминалось в связи с возможными обвинениями. Еще одна кафедра, у которой на данный момент нет руководителя, - это кафедра музыкальных технологий, которую, по данным LTV, возглавлял Роланд Кронлакс.
Обоим преподавателям присвоена должность не заведующего кафедрой, а доцента. Из нескольких источников LTV известно, что в конкретном деле фигурируют имена этих двух лекторов. LTV не удалось связаться с ними.
Как сообщалось, государственная полиция начала уголовный процесс в связи с информацией о имевших место домогательствах преподавателей Латвийской музыкальной академии (JVLMA) к студенткам.
Как сообщили в полиции, уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.
В полиции не предоставили более подробных комментариев о деле, однако, как выяснило агентство LETA, уголовный процесс начат по факту, а не против конкретного лица.
Полиция призывает всех жертв домогательств и свидетелей обращаться по электронной почте onssnap@vp.gov.lv или телефонам 67075517 и 67075211. Полиция гарантирует анонимность всем, кто сможет предоставить полезную для следствия информацию.
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