Домогательства к студенткам в Музыкальной академии: комментарий министра внутренних дел

Он призвал женщин, подвергшихся домогательствам, не бояться заявлять в полицию, так как только максимальное сотрудничество между потерпевшими и следственными органами позволит быстро и эффективно расследовать уголовное дело. Министр подчеркнул, что студенткам будет гарантирована полная анонимность.

Козловскис признал, что количество преступлений, связанных с сексуальным насилием, в последнее время растет, и их выявляется все больше и больше. Он добавил, что полиция хорошо осведомлена о деликатности этого вида преступлений. "Я могу заверить вас, что они будут расследованы с максимальной тщательностью", - пообещал министр.

В четверг вечером программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что поступили новые заявления о предполагаемых сексуальных домогательствах преподавателей к студенткам в JVLMA.

К настоящему времени один преподаватель был привлечен к дисциплинарной ответственности и потерял несколько должностей. Другой преподаватель был отстранен от работы, и не имеет возможности общаться со студентами.