Отставка Праниса: Студенческое самоуправление JVLMA публикует открытое письмо

После отставки ректора Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) Гунтарса Праниса студенты чувствуют уверенность в дальнейшем продвижении к открытой и ориентированной на студентов среде, заявило студенческое самоуправление JVLMA.
В феврале академия начала анонимный опрос студентов о сексуальном поведении в академии с целью понять общую ситуацию. Ответы были доступны некоторым членам студенческого самоуправления, председателю Сената, ректорату и юристу академии. Обобщая ответы, стало ясно, что сексуально и эмоционально неэтичное поведение присутствует в JVLMA уже давно и систематически осуществляется.
В самоуправлении считают, что ректор обязан знать, что происходит в вузе, которым он руководит. "Если такой высокопоставленный человек мог долгие годы "не замечать", что в академии имеет место психологическое и сексуальное насилие,
то, к сожалению, этот человек не подходит на должность ректора", - говорят в студенческом самоуправлении.
Они признают, что в первые недели марта не ощущали убедительного лидерства и ответственности ректора ни внутри академии, ни в общественном информационном пространстве. Доверие студентов к Пранису было также ослаблено личными свидетельствами, полученными от многих не связанных между собой лиц. Действующие и бывшие студенты и преподаватели рассказали об обращении к ректору с жалобами на неэтичное поведение профессорско-преподавательского состава, в том числе нецензурную лексику, нежелательное внимание и общение сексуального характера, моббинг, фаворитизм и другое. Поскольку эти лица не писали официальных заявлений из-за обоснованного опасения поставить под угрозу свою карьеру, никаких активных действий со стороны ректора не последовало.
Пранис заявил, что никогда не получал никакой информации о сексуальном насилии в академии. На вопросы о конкретных случаях, некоторые из которых также звучали в публичном пространстве, он ответил, что "не помнит таких разговоров". Хотя ректорат начал активную работу по созданию плана безопасной среды в академии, в студенческом самоуправлении сложилось впечатление, что без давления, создаваемого общественным сознанием, эта проблема так и осталась бы скрытой и нерешенной. Оно считает, что такая пассивность свидетельствует об отсутствии заинтересованности в разрешении ситуации и недостаточном понимании проявлений психологического и сексуального насилия и распознавании его тревожных признаков.
Думая об изменениях, которые ожидаются в академии в связи с отставкой ректора, студенческое самоуправление чувствует уверенность в дальнейшем продвижении к открытой и центрированной на студенте среде. Его сотрудничество с Советом JVLMA было и остается очень успешным и взаимоуважительным. Чувствуется также постоянное стремление совета к сотрудничеству и желание активно вовлекать всех в принятие важных решений.
Студенческое самоуправление удовлетворено тем, что в обществе поднимается тема сексуального и эмоционального насилия, но обеспокоено склонностью общества и СМИ публично обсуждать непроверенную, анонимную информацию. Хотя анонимные анкеты являются наиболее эффективным способом узнать примерную ситуацию внутри учреждения, самоуправление считает совершенно неприемлемой публикацию в латвийских средствах массовой информации показаний, в которых раскрывается личность обвиняемого, при этом не раскрывается личность лица, дающего показания.
Студенческое самоуправление JVLMA приглашает всех принять участие в создании общества, в котором жертвы будут чувствовать себя в безопасности, обращаясь в юридические учреждения с официальными заявлениями. Студенческое самоуправление JVLMA также делает и продолжает делать все для создания безопасной и открытой среды в академии.
Как уже сообщалось, в начале марта журналисты программы Kultūršoks получили несколько показаний студенток Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей. В апреле ректор Латвийской музыкальной академии Гунтарс Пранис подал в отставку.
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