Отставка Праниса: Студенческое самоуправление JVLMA публикует открытое письмо

Пранис заявил, что никогда не получал никакой информации о сексуальном насилии в академии. На вопросы о конкретных случаях, некоторые из которых также звучали в публичном пространстве, он ответил, что "не помнит таких разговоров". Хотя ректорат начал активную работу по созданию плана безопасной среды в академии, в студенческом самоуправлении сложилось впечатление, что без давления, создаваемого общественным сознанием, эта проблема так и осталась бы скрытой и нерешенной. Оно считает, что такая пассивность свидетельствует об отсутствии заинтересованности в разрешении ситуации и недостаточном понимании проявлений психологического и сексуального насилия и распознавании его тревожных признаков.

Думая об изменениях, которые ожидаются в академии в связи с отставкой ректора, студенческое самоуправление чувствует уверенность в дальнейшем продвижении к открытой и центрированной на студенте среде. Его сотрудничество с Советом JVLMA было и остается очень успешным и взаимоуважительным. Чувствуется также постоянное стремление совета к сотрудничеству и желание активно вовлекать всех в принятие важных решений.

Студенческое самоуправление удовлетворено тем, что в обществе поднимается тема сексуального и эмоционального насилия, но обеспокоено склонностью общества и СМИ публично обсуждать непроверенную, анонимную информацию. Хотя анонимные анкеты являются наиболее эффективным способом узнать примерную ситуацию внутри учреждения, самоуправление считает совершенно неприемлемой публикацию в латвийских средствах массовой информации показаний, в которых раскрывается личность обвиняемого, при этом не раскрывается личность лица, дающего показания.

Студенческое самоуправление JVLMA приглашает всех принять участие в создании общества, в котором жертвы будут чувствовать себя в безопасности, обращаясь в юридические учреждения с официальными заявлениями. Студенческое самоуправление JVLMA также делает и продолжает делать все для создания безопасной и открытой среды в академии.

Как уже сообщалось, в начале марта журналисты программы Kultūršoks получили несколько показаний студенток Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей. В апреле ректор Латвийской музыкальной академии Гунтарс Пранис подал в отставку.

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