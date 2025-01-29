Работы по ремонту поврежденного морского кабеля начнутся сразу, как станет доступно необходимое для работ судно, сообщили агентству LETA представители VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).
Когда может начаться ремонт поврежденного морского кабеля? Комментирует LVRTC
Предприятие сообщает, что в среду утром материалы, необходимые для ремонта кабеля, доставлены в порт, где они будут перегружены на судно, которое будет проводить ремонтные работы. Тем временем инженеры LVRTC отправились в Готланд, чтобы провести измерение кабеля и проверить оборудование.
В компании добавили, что в настоящее время ведется работа по выяснению точного характера повреждений, объема материального ущерба и других обстоятельств возможного преступления.
Премьер-министр Эвика Силиня в среду, 29 января, в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" рассказала, что одна из компаний, которую планировалось привлечь к ремонту кабеля, сейчас занята ремонтными работами в другом месте, таким образом, необходимо искать другого делового партнера, а предприятий, которые могут проводить такие ремонтные работы, немного.
Уже сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс - Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.
В связи с этим инцидентом шведские власти арестовали сухогруз Vezhen под мальтийским флагом. Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно, отрицает намеренное повреждение кабеля.
На опубликованных фотографиях видно, что у одного из якорей судна отсутствует лопасть, однако неясно, когда произошло повреждение. По словам представителей компании Navigation Maritime Bulgares, якорь мог быть поврежден из-за неблагоприятных погодных условий.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Шведская прокуратура также начала расследование - за "саботаж при отягчающих обстоятельствах".
Пока в связи с расследованием не было произведено ни одного ареста. В состав экипажа судна входили восемь граждан Болгарии и девять граждан Мьянмы.
В прошлом в Балтийском море произошло несколько инцидентов, когда критически важная подводная инфраструктура была повреждена в результате предполагаемого российского саботажа. В начале января НАТО объявило о начале новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.
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