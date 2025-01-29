Когда может начаться ремонт поврежденного морского кабеля? Комментирует LVRTC

Предприятие сообщает, что в среду утром материалы, необходимые для ремонта кабеля, доставлены в порт, где они будут перегружены на судно, которое будет проводить ремонтные работы. Тем временем инженеры LVRTC отправились в Готланд, чтобы провести измерение кабеля и проверить оборудование.

В компании добавили, что в настоящее время ведется работа по выяснению точного характера повреждений, объема материального ущерба и других обстоятельств возможного преступления.

Премьер-министр Эвика Силиня в среду, 29 января, в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" рассказала, что одна из компаний, которую планировалось привлечь к ремонту кабеля, сейчас занята ремонтными работами в другом месте, таким образом, необходимо искать другого делового партнера, а предприятий, которые могут проводить такие ремонтные работы, немного.

Уже сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс - Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.