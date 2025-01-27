Один из подозреваемых в повреждении подводного оптического кабеля, соединяющего Латвию и Швецию, - это судно "теневого флота", подпадающее под санкции. Об этом журналистам сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Она напомнила, что утром 28 января было обнаружено серьезное повреждение подводного оптического кабеля. Однако, по ее словам, хорошая новость заключается в том, что государственная компания, отвечающая за обслуживание кабелей, была готова к таким ситуациям. Благодаря этому не произошло утраты данных или передачи информации.
Министр иностранных дел Латвии считает, что введенные оперативные процедуры и сценарий кризисного реагирования сработали. В то же время в течение всего дня велись попытки выяснить, какое судно стало причиной повреждения кабеля.
Браже сообщила журналистам, что был достигнут определенный прогресс, однако из-за секретности информации она не может предоставить более подробные данные.
"Было несколько судов, которые сотрудничали, но одно этого не сделало, поэтому военно-морские силы и другие вовлеченные учреждения сотрудничали с Эстонией, Финляндией, Швецией, Норвегией и другими странами, чтобы обеспечить соответствующий план действий", - рассказала министр.
По ее мнению, это очередное доказательство того, насколько быстро нужно реагировать в подобных ситуациях.
Она подчеркнула, что одним из подозреваемых является судно "теневого флота", подпадающее под санкции. Также министр отметила, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам будет обсуждаться, как продолжить ограничивать доходы России, включая использование "теневого флота".
Совместно с новой администрацией США, Великобританией и другими партнерами планируется рассмотреть, как эффективнее ослабить Россию в ее войне против Украины.
Браже сослалась на слова лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской о том, что слабая Россия является лучшей гарантией безопасности для всей Европы и евроатлантического региона.
Как уже сообщалось, в Балтийском море рано утром в воскресенье был поврежден подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC). Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту инцидента, подтвердил начальник Госполиции Арманд Рукс. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это повлекло тяжкие последствия, и за умышленное уничтожение или повреждение сети электросвязи общего пользования, если это повлекло тяжкие последствия. В то же время Рукс не исключил возможности появления дополнительных квалификаций в будущем.
Полиция совместно с прокуратурой задействовала механизмы правового сотрудничества с зарубежными партнерами по расследованию.
Соответственно, в воскресенье, 26 января, шведские власти арестовали судно, подозреваемое в саботаже в отношении волоконно-оптического кабеля в Балтийском море.
Шведская прокуратура также объявила о начале расследования по факту "тяжкого вредительства" после повреждения подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию. Первоначальное расследование ведет Служба безопасности Швеции. В расследовании задействованы несколько органов власти, включая шведскую полицию, береговую охрану и шведские вооруженные силы.
Шведские СМИ сообщили, что было арестовано судно Vezhen. По данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, балкер Vezhen шел под мальтийским флагом и направлялся из Швеции в Данию. Судно Vezhen пересекло кабель около часа ночи в воскресенье, 26 января.
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