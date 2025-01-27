Совместно с новой администрацией США, Великобританией и другими партнерами планируется рассмотреть, как эффективнее ослабить Россию в ее войне против Украины.

Браже сослалась на слова лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской о том, что слабая Россия является лучшей гарантией безопасности для всей Европы и евроатлантического региона.

Как уже сообщалось, в Балтийском море рано утром в воскресенье был поврежден подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC). Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту инцидента, подтвердил начальник Госполиции Арманд Рукс. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это повлекло тяжкие последствия, и за умышленное уничтожение или повреждение сети электросвязи общего пользования, если это повлекло тяжкие последствия. В то же время Рукс не исключил возможности появления дополнительных квалификаций в будущем.

Полиция совместно с прокуратурой задействовала механизмы правового сотрудничества с зарубежными партнерами по расследованию.

Соответственно, в воскресенье, 26 января, шведские власти арестовали судно, подозреваемое в саботаже в отношении волоконно-оптического кабеля в Балтийском море.

Шведская прокуратура также объявила о начале расследования по факту "тяжкого вредительства" после повреждения подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию. Первоначальное расследование ведет Служба безопасности Швеции. В расследовании задействованы несколько органов власти, включая шведскую полицию, береговую охрану и шведские вооруженные силы.

Шведские СМИ сообщили, что было арестовано судно Vezhen. По данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, балкер Vezhen шел под мальтийским флагом и направлялся из Швеции в Данию. Судно Vezhen пересекло кабель около часа ночи в воскресенье, 26 января.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!