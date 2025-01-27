Какие последствия принесло повреждение кабеля? Рассказывает министр

"Благодаря тому, что VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) обеспечил использование альтернативных маршрутов передачи данных для обеспечения непрерывности услуг, данный инцидент не оказал существенного влияния на передачу данных, и возможная задержка скорости передачи данных в большинстве случаев не затронула конечных пользователей в Латвии", - добавил министр.

По словам министра, важно, что Военно-морские силы Национальных вооруженных сил (НВС) совместно с LVRTC работают в соответствии с заранее разработанным сценарием действий.

Кроме того, в связи с произошедшим LVRTC инициировал уголовный процесс, который уже начат Государственной полицией. В настоящее время LVRTC в сотрудничестве с техническими партнерами работает над определением причины неисправности и как можно более быстрым устранением повреждений.

Как уже сообщалось, в Балтийском море рано утром в воскресенье, 26 января, был поврежден подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC). Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC