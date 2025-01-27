Повреждение подводного оптического кабеля, соединяющего Латвию и Швецию, не вызвало серьезных последствий для передачи данных благодаря предварительной подготовке и сотрудничеству учреждений, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), комментируя выводы Министерства сообщения.
Какие последствия принесло повреждение кабеля? Рассказывает министр
Министр отметил, что Министерство сообщения в сотрудничестве с операторами электронных коммуникаций оценило общие угрозы для отрасли связи, меры по их предотвращению и устранению, а также актуализировало общий план действий в отрасли.
Бришкенс подчеркнул, что владельцы критической инфраструктуры регулярно оценивают риски безопасности как для объектов своей сетевой инфраструктуры, так и при выборе партнеров.
Кроме того, для обеспечения непрерывной работы элементов сети электронных коммуникаций и устойчивости линий связи к внешним угрозам принимаются различные меры безопасности, такие как поддержка альтернативных линий связи.
Министр добавил, что возможные сценарии действий в случае повреждения инфраструктуры включены в планы обеспечения непрерывности работы, которые регулярно тестируются и совершенствуются в соответствии с актуальной ситуацией.
Бришкенс выразил мнение, что основой того, что данный инцидент не вызвал серьезных последствий для передачи данных в Латвии, стала предварительная подготовка и сотрудничество учреждений.
Министр напомнил, что произошедшее - это еще один случай за относительно короткий промежуток времени, когда в Балтийском море повреждается критическая подводная инфраструктура, безопасность которой имеет важное значение для безопасности стран региона Балтийского моря, их экономики и устойчивости общества.
"Благодаря тому, что VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) обеспечил использование альтернативных маршрутов передачи данных для обеспечения непрерывности услуг, данный инцидент не оказал существенного влияния на передачу данных, и возможная задержка скорости передачи данных в большинстве случаев не затронула конечных пользователей в Латвии", - добавил министр.
По словам министра, важно, что Военно-морские силы Национальных вооруженных сил (НВС) совместно с LVRTC работают в соответствии с заранее разработанным сценарием действий.
Кроме того, в связи с произошедшим LVRTC инициировал уголовный процесс, который уже начат Государственной полицией. В настоящее время LVRTC в сотрудничестве с техническими партнерами работает над определением причины неисправности и как можно более быстрым устранением повреждений.
Как уже сообщалось, в Балтийском море рано утром в воскресенье, 26 января, был поврежден подводный волоконно-оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC). Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс - Готланд.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту инцидента, подтвердил начальник Госполиции Арманд Рукс. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это повлекло тяжкие последствия, и за умышленное уничтожение или повреждение сети электросвязи общего пользования, если это повлекло тяжкие последствия. В то же время Рукс не исключил возможности появления дополнительных квалификаций в будущем.
Полиция совместно с прокуратурой задействовала механизмы правового сотрудничества с зарубежными партнерами по расследованию.
Соответственно, в воскресенье, 26 января, шведские власти арестовали судно, подозреваемое в саботаже в отношении волоконно-оптического кабеля в Балтийском море.
Шведская прокуратура также объявила о начале расследования по факту "тяжкого вредительства" после повреждения подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию. Первоначальное расследование ведет Служба безопасности Швеции. В расследовании задействованы несколько органов власти, включая шведскую полицию, береговую охрану и шведские вооруженные силы.
Шведские СМИ сообщили, что было арестовано судно Vezhen. По данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, балкер Vezhen шел под мальтийским флагом и направлялся из Швеции в Данию. Судно Vezhen пересекло кабель около часа ночи в воскресенье, 26 января.
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