В то же время в настоящее время ведутся активные дискуссии о том, как обеспечить не только более быструю идентификацию повреждений, но и их оперативное устранение.

"То, что можно сделать и что мы вчера обсуждали с министром Финляндии - это как обеспечить скорость [реагирования], ведь речь идет о серьезных повреждениях. Особенно это касается кабеля электроснабжения Estlink, который очень сложно отремонтировать. В то же время кабель передачи данных починить относительно проще", - заявила министр иностранных дел.

"Во-первых, как идентифицировать, что именно произошло, как сохранить доказательства и как их представить. А затем встает второй вопрос - как устранить последствия. Конечно, у нас уже сейчас больше военных кораблей и самолетов, которые ведут наблюдение. Однако в Балтийском море очень оживленное судоходство. Иногда в течение дня в море находится более 2000 судов. Но ведь за каждым не приставишь военно-морские силы", - сказала Байба Браже.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

Сейчас главный вызов - разработка профилей риска, позволяющих выявлять подозрительные суда в водах, где постоянно передвигаются гражданские корабли.

Также действует и международное морское право. "В Балтийском море есть крупные морские государства, такие как Дания и Норвегия. Эти страны хотят, чтобы их суда не подвергались ограничениям в других регионах мира из-за ситуации в Балтийском море", - отметила министр.

Отвечая на вопрос о международных переговорах по защите критической инфраструктуры в Балтийском море, Браже подчеркнула, что ищутся новые решения, включая разработку более узкого регулирования в области международного права - подобно тому, как это уже делается в сфере экологии и рыболовства.

"Основной акцент делается на обеспечение быстрого реагирования и прогнозирования угроз. В первую очередь - выявление подозрительных судов. Здесь огромную роль играет сотрудничество разведывательных служб. В НАТО уже создано специальное подразделение в командовании ВМС, которое собирает информацию, в том числе от частных компаний. Разрабатываются профили рисков и прогнозирования. Это позволит точно определить расположение критической инфраструктуры и обеспечить ее защиту, - подчеркнула Байба Браже.

Видео: Программа "900 секунд"

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