В командовании ВМС НАТО создано специальное подразделение, которое занимается сбором информации для прогнозирования местоположения критической инфраструктуры и ее защиты. Об этом в интервью передаче "900 секунд" на канале TV3 в среду, 29 января, заявила министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство").
Повреждение кабеля LVRTC: к каждому судну не приставить военный корабль, заявила глава МИД
При этом она подчеркнула, что ежедневно в Балтийском море перемещается до 2000 судов и "к каждому не приставишь военный корабль".
Отвечая на вопрос о повреждении кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), зафиксированного в воскресенье, 26 января, министр отметила, что LVRTC продемонстрировал высокую готовность, обеспечив отсутствие последствий для латвийских потребителей.
"Благодаря программам кризисной готовности, учениям и тренировкам им удалось сделать так, что в итоге ни латвийские, ни региональные потребители не пострадали. Резервные мощности были достаточны, чтобы мы этого не ощутили. Ни одна критическая система в Латвии не была повреждена или затронута", - заявила Браже.
Как подчеркнула министр, главная дилемма заключается в том, что подводные кабели не являются военной инфраструктурой. Это объекты, повреждение которых рассматривается в рамках уголовных дел.
"Это касается как кабеля Estlink, который был поврежден на Рождество между Финляндией и Эстонией, так и нашего кабеля, который принадлежит Латвии и был поврежден в водах Швеции утром в воскресенье, 26 января", - заявила Браже, подчеркнув, что главным ответственным органом в этих случаях является полиция.
В то же время в настоящее время ведутся активные дискуссии о том, как обеспечить не только более быструю идентификацию повреждений, но и их оперативное устранение.
"То, что можно сделать и что мы вчера обсуждали с министром Финляндии - это как обеспечить скорость [реагирования], ведь речь идет о серьезных повреждениях. Особенно это касается кабеля электроснабжения Estlink, который очень сложно отремонтировать. В то же время кабель передачи данных починить относительно проще", - заявила министр иностранных дел.
"Во-первых, как идентифицировать, что именно произошло, как сохранить доказательства и как их представить. А затем встает второй вопрос - как устранить последствия. Конечно, у нас уже сейчас больше военных кораблей и самолетов, которые ведут наблюдение. Однако в Балтийском море очень оживленное судоходство. Иногда в течение дня в море находится более 2000 судов. Но ведь за каждым не приставишь военно-морские силы", - сказала Байба Браже.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Сейчас главный вызов - разработка профилей риска, позволяющих выявлять подозрительные суда в водах, где постоянно передвигаются гражданские корабли.
Также действует и международное морское право. "В Балтийском море есть крупные морские государства, такие как Дания и Норвегия. Эти страны хотят, чтобы их суда не подвергались ограничениям в других регионах мира из-за ситуации в Балтийском море", - отметила министр.
Отвечая на вопрос о международных переговорах по защите критической инфраструктуры в Балтийском море, Браже подчеркнула, что ищутся новые решения, включая разработку более узкого регулирования в области международного права - подобно тому, как это уже делается в сфере экологии и рыболовства.
"Основной акцент делается на обеспечение быстрого реагирования и прогнозирования угроз. В первую очередь - выявление подозрительных судов. Здесь огромную роль играет сотрудничество разведывательных служб. В НАТО уже создано специальное подразделение в командовании ВМС, которое собирает информацию, в том числе от частных компаний. Разрабатываются профили рисков и прогнозирования. Это позволит точно определить расположение критической инфраструктуры и обеспечить ее защиту, - подчеркнула Байба Браже.
Видео: Программа "900 секунд"
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!