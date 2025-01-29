Страны Балтии подали заявку на 325 млн евро из фонда ЕС на проект Rail Baltica

В рамках реализации проекта в Латвии заявка на финансирование подана для следующего этапа строительства южного участка Rail Baltica от границы с Литвой до Саласпилса, который предусматривает строительство 14,2-километровой железнодорожной насыпи. Дополнительно подана заявка на финансирование первого этапа технического проекта электрификации Rail Baltica от латвийско-литовской границы до Упеслеяс, а также мер по поддержке реализации проекта.

В среду, 29 января, на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству министр сообщения Каспар Бришкенс сообщил, что запрос Латвии на финансирование составляет около 160 млн евро.

"Мы не можем просить больше, потому что в этот семилетний бюджетный период мы уже приблизились к максимальной сумме, на которую теоретически можем претендовать", - сказал министр.

В Литве работы будут сосредоточены на стратегических элементах, включая три сооружения на главной линии Каунасской развязки, разработку полного технического проекта электрификации от границы с Латвией до границы с Польшей, проектирование региональных станций. План также включает в себя приобретение земли участка от польской границы до Каунаса.

В Эстонии заявка охватывает строительство 10,1-километровой насыпи с двумя путями.

Как отметил председатель правления RB Rail Марко Кивила, конкуренция заявок на финансирование CEF очень высока, но компания с оптимизмом ждет результатов, поскольку это финансирование имеет решающее значение для ускорения хода строительства Rail Baltica в Эстонии, Латвии и Литве.

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