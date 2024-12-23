Видео Rail Baltica в 2024 году - средства потрачены, но проект не движется вперед

С учетом уже выделенных Европейской комиссией средств и в надежде на аналогичную сумму в следующем семилетнем периоде нехватка составляет примерно половину, или около двух миллиардов евро.

"Да, сейчас мы рассчитываем все в ценах 2023 года. Конечно, в расчетах учтен потенциальный рост инфляции, который может быть. Мы также заложили резерв, с которым рассчитываем работать в будущем. Но всегда легче в экономических и финансовых расчетах опираться на реальные цены", - заявила заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Кристине Малнаце.

После примерно года промедления правительство наконец-то в декабре приняло решение сосредоточиться на строительстве основной трассы. Однако до сих пор не улучшено многократно критикуемое управление проектом, а также фрагментарный подход к выполнению работ.

Правительство решило, что потребуется еще ряд новых исследований и отчетов, таких как прогнозируемый график строительных работ, максимально допустимый объем финансирования, привлечение инвестиций в рижские станции, план по реорганизации железнодорожных компаний и др.

С трудом удалось договориться, что на данном этапе Рига будет соединена с помощью колеи старой ширины. Попытка министра сообщения Каспара Бришкенса доказать, что внедрение колеи новой ширины должно быть в числе приоритетов первого этапа, вызвала гнев премьер-министра Эвики Силини: