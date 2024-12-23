Чтобы принять решение о том, как будет выглядеть трасса Rail Baltica на первом этапе, правительству понадобилось более года. А для принятия решения о том, как финансировать проект, года оказалось недостаточно. Как сообщает программа De Facto, как эта, так и множество других задач, которые нужно было выполнить в этом году, перенесены на следующий год.
Видео ⟩ Rail Baltica в 2024 году - средства потрачены, но проект не движется вперед
Парламентская следственная комиссия Сейма, расследование прокуратуры, проверки Экономической полиции, журналистские расследования, документальный фильм и регулярные многочасовые заседания правительства. Постоянная нехватка денег и решительности. Так проходил 2024 год для проекта высокоскоростной железной дороги Rail Baltica.
"Это моя собственность, но там будет железная дорога, прямо у дома", - показывает свое бывшее имущество в Иецавской волости Юрис Гербашевскис.
Для нужд Rail Baltica были выкуплены его бывший дом и часть земли. Именно на этом месте начнется строительство основной трассы Rail Baltica - с создания базы строительных материалов и первых километров рельсов.
Eiropas Dzelzceļa līnijas заключило контракт с объединением французских, польских и итальянских строительных компаний под названием ERB Rail еще в декабре прошлого года.
"В какой-то момент, когда начали рубить деревья, я подумал, ну наконец-то что-то началось - они рубили по частям, но потом... Собрали технику, работали вовсю как угорелые. Но это длилось недолго", - говорит Юрис.
Пожилой мужчина сомневается, успеет ли он в своей жизни доехать на поезде, как он сам шутит, на завтрак в Берлин.
На прошлой неделе строители встретились с жителями Иецавы. Пообещали завершить длительный подготовительный этап к весне и начать строить железнодорожную трассу.
Ее очертания пока видны только на карте - в реальности отметок практически нет.
"Где-то здесь должна быть [железная дорога], поэтому я и говорю, что было бы хорошо, если бы установили информационные знаки хотя бы за год или полгода до начала работ. Тогда визуализируется, что здесь будет железная дорога, линия пересечет это место. Возможно, это сняло бы стресс и подготовило жителей эмоционально", - считает председатель консультативного совета жителей Иецавской волости Угис Загерс.
Местных жителей больше всего интересовало, как будет организовано перемещение во время строительных работ и после их завершения. Смогут ли они добраться до своих владений, которые окажутся по другую сторону железной дороги.
"Начаты работы, застройщик сдает все полученные разрешения на проведение земляных работ, согласовывает схемы организации дорожного движения. В течение двух-трех месяцев интенсивность не будет столь велика, но весной следующего года она существенно возрастет. Объем минеральных материалов, которые также необходимо завозить, достаточно велик. Я предполагаю, что будет совместная работа с жителями, необходимо учитывать их пожелания, и строитель, в принципе, указал, что готов это делать", - рассказал председатель правления предприятия Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрик Дилевс.
От Мисы до границы с Литвой для нужд Rail Baltica отчуждена большая часть собственности. В направлении Эстонии этот процесс начат для более чем трети объектов.
На выкуп собственности Европейская комиссия выделила 33 миллиона евро, которые необходимо использовать до конца этого года. В противном случае расходы придется покрывать из государственного бюджета.
Около двух миллионов евро, вероятно, не удастся потратить в установленный срок, но в таком случае деньги направят на другие мероприятия, отмечают в Министерстве сообщения.
Тем не менее, пока правительство не приняло решение о том, какие работы на трассе Rail Baltica будут приоритетными, EDzL уже начало процесс отчуждения собственности на участке от Мисы до аэропорта "Рига". Сейчас процессы, начатые на этом этапе в отношении 86 кадастровых объектов, приостановлены до принятия дальнейших решений.
На последних заседаниях правительства рассматриваются десятки вопросов, связанных с отчуждением земельных участков для нужд трассы Rail Baltica - каждый участок требует отдельного решения.
Действующий закон о реализации проекта Rail Baltica не сделал этот процесс более эффективным, а подготовка обещанных в сентябре поправок отложена до марта.
"Действующий закон о Rail Baltica ничего существенно не улучшил. Единственное - есть пункт, который позволяет, если собственник не пускает нас на свою территорию для проведения геотехнических и некоторых других изысканий, необходимых на стадии проектирования, мы можем установить временный сервитут для государственного использования. Это позволяет провести геотехнические или топографические изыскания. Но для крупных процессов отчуждения там нет значимых ускоряющих элементов", - пояснил Эрик Дилевс.
В Министерстве сообщения информируют, что при пересмотре расходов и экономии там, где это возможно, для реализации первой очереди Rail Baltica потребуется около четырех миллиардов евро.
С учетом уже выделенных Европейской комиссией средств и в надежде на аналогичную сумму в следующем семилетнем периоде нехватка составляет примерно половину, или около двух миллиардов евро.
"Да, сейчас мы рассчитываем все в ценах 2023 года. Конечно, в расчетах учтен потенциальный рост инфляции, который может быть. Мы также заложили резерв, с которым рассчитываем работать в будущем. Но всегда легче в экономических и финансовых расчетах опираться на реальные цены", - заявила заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Кристине Малнаце.
После примерно года промедления правительство наконец-то в декабре приняло решение сосредоточиться на строительстве основной трассы. Однако до сих пор не улучшено многократно критикуемое управление проектом, а также фрагментарный подход к выполнению работ.
Правительство решило, что потребуется еще ряд новых исследований и отчетов, таких как прогнозируемый график строительных работ, максимально допустимый объем финансирования, привлечение инвестиций в рижские станции, план по реорганизации железнодорожных компаний и др.
С трудом удалось договориться, что на данном этапе Рига будет соединена с помощью колеи старой ширины. Попытка министра сообщения Каспара Бришкенса доказать, что внедрение колеи новой ширины должно быть в числе приоритетов первого этапа, вызвала гнев премьер-министра Эвики Силини:
"Каспар, если ты будешь спорить, мы сегодня закончим этот разговор. Мы топчемся на месте именно потому, что ты упорно стоишь на том, что Рига должна быть включена в первый этап строительства. Денег на это нет, ты сам не предложил решения, сейчас говорить о Риге - это утопия!".
Ответы нашла парламентская следственная комиссия Сейма, которая на этой неделе представила итоговый доклад. В нем говорится, что в руководство проекта Rail Baltica были назначены люди без соответствующего опыта, решения принимались фрагментарно, министерства не сотрудничали между собой, а Министерство сообщения скрывало от правительства реальный рост расходов.
Среди рекомендаций несколько пунктов касаются усиления парламентского контроля над строительством железной дороги, например, создание новой подкомиссии, а также требования, чтобы правительство как минимум четыре раза в год отчитывалось в Сейме о ходе работ.
"Этот проект живой, это не что-то, что мы расследуем, как OIK - ретроспективно. Здесь принимаются текущие решения. Этот итоговый доклад - хороший инструмент для понимания того, где были проблемы и какие изменения необходимо внести. Сейм должен однозначно участвовать, проверять, выполнены ли обещанные пункты, хотя бы даже юридические аспекты", - сказал в эфире председатель парламентской следственной комиссии Сейма Андрис Кулбергс.
Свою версию о том, кто виновен в нанесении ущерба государству при реализации проекта Rail Baltica, будет искать и прокуратура. Она инициировала уголовное производство, расследованием которого займется Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Тем временем Европейская комиссия неформально одобрила перераспределение 500 миллионов евро из Фонда восстановления для завершения начатого строительства станций в Риге и запуска уже существующего поезда до аэропорта. Прежде чем принять это решение, международные эксперты проверили обоснованность платежей, сделанных по станциям.
"Будем честны - ощущения удручающие. Почему? Потому что огромные средства тратятся впустую, бессмысленно. Уже давно здесь должны были лежать рельсы. Мы видим, как средства разбазариваются направо и налево: лес рубят - щепки летят. Но проект не движется вперед, и это удручает", - грустно подытожил председатель консультативного совета жителей Иецавской волости Угис Загерс.
Видео: Сюжет программы De Facto
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