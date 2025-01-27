Проект Rail Baltica в Латвии может быть приостановлен, если не будут получены деньги из госбюджета

Эти средства были использованы в 2023 году для оплаты счетов по договорам о строительных работах в аэропорту Риги и на Рижском Центральном вокзале, связанных с договорами о финансировании ЕС.

Одновременно Министерство сообщения подготовит и представит на рассмотрение Кабинета министров отдельный доклад о ситуации с рисками, связанными с допустимостью общих управленческих расходов. После получения окончательного решения Европейского исполнительного агентства по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды (CINEA) может потребоваться покрытие из государственного бюджета одной трети общих накладных расходов RB Rail за период 2024–2025 годов в размере 6,481 миллиона евро.

Также необходимы средства на отчуждение недвижимого имущества в размере 4,8 миллиона евро, включая расходы на управление проектом и другие мероприятия.

Министерство сообщение в настоящее время, совместно с Министерством финансов, продолжает до 1 апреля этого года работу по сокращению на 33,812 миллиона евро остальных косвенных и недопустимых расходов Rail Baltica, запланированных на 2025 год, а также по поиску решений для их финансирования.