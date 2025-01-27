Кабинету министров в ближайшее время необходимо принять четкую позицию в отношении финансирования латвийской части балтийской компании AS RB Rail, заявил председатель правления и временный исполнительный директор RB Rail Марко Кивила.
Проект Rail Baltica в Латвии может быть приостановлен, если не будут получены деньги из госбюджета
Он указал, что необходимое софинансирование из бюджета Латвии для покрытия не относимых к программе финансирования транспортной инфраструктуры (CEF) расходов RB Rail на 2025 год составляет 9,026 миллиона евро.
В соответствии с решением Кабинета министров и наблюдательного совета RB Rail от декабря 2024 года правление компании приняло решение приостановить все мероприятия в рамках Латвии, которые могут привести к новым затратам поставщиков для предприятия.
Кивила объяснил, что это решение будет действовать до тех пор, пока Кабинет министров не примет четкую позицию по финансированию латвийской части RB Rail.
Приостановленные мероприятия включают такие работы, как оценка проектных решений, управление и экспертиза, а также порученные Кабинетом министров задания, связанные с реализацией проекта в Латвии, которые находятся в зоне ответственности RB Rail в первую очередь.
Комментируя информацию, указанную в докладе Министерства сообщения, о том, что в случае непредоставления финансирования для покрытия расходов RB Rail совет компании в четверг, 30 января, планирует принять решение о приостановке всех мероприятий в Латвии, которым не выделено финансирование, Кивила сообщил, что правление RB Rail на заседании совета совместного предприятия предложит отложить принятие следующего решения на месяц, поскольку в Кабинет министров подан информационный доклад о недостающем финансировании, но он еще не был рассмотрен.
Одновременно он отметил, что в конце 2024 года и в начале 2025 года была проведена серия мероприятий для решения вопросов финансирования и их эскалации в соответствующих институциях.
В частности, информация о максимально необходимом финансировании RB Rail на 2025 год была предоставлена компанией уже в феврале 2024 года с дополнительными данными в августе прошлого года.
Таким образом, в конце 2024 года совет RB Rail принял решение поручить правлению до февраля этого года получить подтверждение финансирования бюджета на 2025 год от Министерства сообщения и Кабинета министров.
Между тем, в первые недели этого года правление RB Rail направило повторные письменные запросы в Министерство сообщения и Министерство финансов (МФ) с просьбой утвердить финансирование на 2025 год, указав на риски, связанные с приостановкой проектных мероприятий, подчеркнув критическую ситуацию с финансированием RB Rail и отметив, что Латвия не может в одностороннем порядке сокращать финансирование горизонтальных мероприятий без согласия Литвы и Эстонии, сообщил Кивила.
Он также отметил, что параллельно состоялись встречи как с отраслевым министром, так и с государственным секретарем, чтобы обсудить реализацию договора о проектном управлении, который предусматривает передачу проектных работ национальному оператору проекта в Латвии - SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). При этом он подчеркнул, что эта передача функций не решит проблемы с недостающим финансированием.
Кивила также сообщил, что Эстония и Литва уже утвердили свои части бюджета, однако правительству Латвии еще предстоит принять окончательное решение.
На данный момент и в ближайшей перспективе доля Латвии составляет 18% от общих затрат RB Rail. Эта доля включает как общие мероприятия, так и специфические для Латвии расходы.
В то же время доля софинансирования Эстонии и Литвы составляет по 12%, поскольку в этих странах большая часть проектных работ осуществляется через национальных операторов.
Ранее, 5 декабря, член правления RB Rail Кития Грушкевица указала, что Латвия до сих пор не перечислила финансирование RB Rail. В результате зарплаты сотрудникам выплачиваются за счет средств Литвы, Эстонии и Европы.
Однако она отметила, что Министерство сообщение подготовило соответствующий информационный доклад, чтобы запросить финансирование как на мероприятия 2024 года, так и на текущий год.
В информационном докладе Министерства сообщения указано, что в начале 2025 года необходимо принять решение о выделении дополнительных 22,424 миллиона евро для покрытия затрат на индексацию строительных работ и непрямых не относимых расходов RB Rail. В то же время в апреле этого года потребуется принять решение о выделении еще 49,067 миллиона евро национального финансирования для реализации проекта.
В докладе также отмечается, что RB Rail в настоящее время разрабатывает бюджет на 2025 год. Компания уже получила информацию от акционеров из Литвы и Эстонии о доступном финансировании на 2025 год.
В частности, в Эстонии оно составляет 6,9 миллиона евро, а в Литве - 6,6 миллиона евро, что в среднем на 15% меньше ранее прогнозируемых сумм. Соответственно, RB Rail планирует бюджет на 2025 год, рассматривая различные способы оптимизации.
Министерство сообщения также добавляет, что доля софинансирования каждой страны значительно отличается, учитывая объем запланированных мероприятий на 2025 год, а также обязательство Латвии покрывать налог на добавленную стоимость (PVN) на своей территории, что существенно увеличивает объем финансирования, необходимый именно Латвии.
В докладе Министерство сообщения запрашивает разрешение взять на себя дополнительные обязательства государственного бюджета в рамках подпрограммы Rail Baltica в размере 3,809 миллиона евро для покрытия непрямых расходов RB Rail Латвии за 2024 и 2025 годы.
Министерство сообщения отмечает, что также необходимо 15,755 миллиона евро для оплаты счетов за строительные работы по проекту Rail Baltica на Рижском Центральном вокзале и в аэропорту Риги в первом квартале этого года.
Кроме того, Министерство сообщения просит взять на себя дополнительные обязательства государственного бюджета в размере 2,421 миллиона евро для обеспечения непрерывности реализации глобального проекта Rail Baltica в 2025 году, учитывая, что Европейская комиссия (ЕК) не выделила это финансирование в рамках программы Европейского инструмента соединения (CEF10).
Также требуется 363 000 евро для обеспечения надзора за строительством по переносу магистрального газопровода высокого давления на участке Миса – Вангажи.
В то же время Министерство сообщения планирует, что в 2025 году из программы государственного бюджета по обеспечению функций управления проектом Rail Baltica будут покрыты расходы в размере 24 200 евро на подготовительные работы по участку Рижского Центрального железнодорожного вокзала.
Министерство сообщения также сообщает, что в этом году подготовит и представит на рассмотрение Кабинета министров отдельный доклад о необходимости возобновления обязательств для выполнения договоров о финансировании Европейским Союзом (ЕС) в размере 8,775 миллиона евро.
Эти средства были использованы в 2023 году для оплаты счетов по договорам о строительных работах в аэропорту Риги и на Рижском Центральном вокзале, связанных с договорами о финансировании ЕС.
Одновременно Министерство сообщения подготовит и представит на рассмотрение Кабинета министров отдельный доклад о ситуации с рисками, связанными с допустимостью общих управленческих расходов. После получения окончательного решения Европейского исполнительного агентства по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды (CINEA) может потребоваться покрытие из государственного бюджета одной трети общих накладных расходов RB Rail за период 2024–2025 годов в размере 6,481 миллиона евро.
Также необходимы средства на отчуждение недвижимого имущества в размере 4,8 миллиона евро, включая расходы на управление проектом и другие мероприятия.
Министерство сообщение в настоящее время, совместно с Министерством финансов, продолжает до 1 апреля этого года работу по сокращению на 33,812 миллиона евро остальных косвенных и недопустимых расходов Rail Baltica, запланированных на 2025 год, а также по поиску решений для их финансирования.
В докладе Министерства сообщения также указано, что подрядчик по выполненным, но неоплаченным работам может обратиться с иском в суд. В таком случае существует высокая вероятность того, что по итогам судебного процесса решение будет принято в пользу подрядчика. Это потребует дополнительного финансирования для оплаты счетов и, соответственно, пени за просрочку. Кроме того, в таком случае необходимо будет покрыть судебные издержки истца. Это приведет не только к репутационным рискам для государства, но также негативно скажется на репутации всего проекта и его реализации.
Одновременно Министерство сообщения обращает внимание, что на риски для государственной репутации указало Министерство иностранных дел (МИД).
МИД, в том числе на уровне министра, проинформировал, что международные партнеры из Бельгии и Франции обратили внимание на длительные задержки с платежами, выражая обеспокоенность по поводу долгосрочного развития проекта. Кроме того, это может отрицательно повлиять на переговоры Латвии по многолетнему бюджету ЕС после 2027 года, которые имеют критическое значение в текущей геополитической ситуации.
Ранее сообщалось, что 10 декабря 2024 года правительство пришло к концептуальному соглашению о том, что до ноября следующего года необходимо будет провести технико-экономический анализ соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.
Приоритетными задачами на первом этапе Rail Baltica станут создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до эстонской границы - последовательно и в соответствии с эатапами привлечения финансирования - и завершение строительных работ на пассажирских станциях Rail Baltica в Рижском аэропорту и южной части Рижского Центрального железнодорожного вокзала в минимальном объеме, чтобы обеспечить их функциональность в существующей железнодорожной инфраструктуре и предусмотреть возможность пересадки между Rail Baltica и существующей 1520-мм железнодорожной сетью в Саласпилсе (Даугавкрасты).
В частности, Кабмин постановил, что до июля следующего года Минсообщения, Минфин и Минэкономики должны определить общий максимально допустимый ценовой потолок проекта на основе экономического обоснования проекта, а также продолжить работать над предложениями по привлечению дополнительных финансовых инструментов, в том числе по обеспечению непрерывности финансирования на 2026-2028 годы.
Премьер-министр Эвика Силиня на заседании отметила, что Минсообщения должно принести в правительство конкретную структуру управления проектом, а также конкретный график строительства и график денежного потока.
"Пока не ясен план финансирования и то, как заполнить недостающие звенья, мы должны придерживаться прежней пропорции финансирования, при которой 85% финансирует Евросоюз (ЕС), а 15% составляет софинансирование государства", - сказала Силиня.
При этом Минсообщения совместно с совместным предприятием стран Балтии АО RB Rail и ООО Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) должны будут обеспечить, чтобы дальнейшая реализация проекта осуществлялась в соответствии со сценарием первой очереди Rail Baltica, в том числе были реализованы необходимые поправки в существующем проекте Rail Baltica, а также внесены необходимые поправки к договорам.
До 1 марта 2025 года Минсообщения должно будет разработать план реорганизации EDzL и ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), в том числе предложить распределение ответственности между застройщиками проекта - EDzL и RB Rail.
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