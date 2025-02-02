Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с документальным фильмом команды Алексея Навального не обнаружило коррупции в латвийских правоохранительных органах, однако в рамках ведомственной проверки была получена информация, указывающая, скорее всего, на еще один поддельный документ - водительское удостоверение. Об этом сегодня вечером, 2 февраля, сообщает передача LTV De Facto, которой удалось ознакомиться с частью материалов проверки.
Невзлингейт в Латвии: коррупции не найдено, но обнаружен еще один поддельный документ
В конце прошлого года KNAB завершил проверку фильма команды кремлевского оппозиционера Навального, в котором упоминались события в Латвии.
В центре расследования Фонда борьбы с коррупцией была утечка переписки между проживающим в Израиле миллиардером Леонидом Невзлиным и гражданином России Анатолием Блиновым. Общение свидетельствовало о том, что они организовали избиение соратника Навального Леонида Волкова в марте прошлого года в Вильнюсе.
Латвия в фильме упоминалась в контексте желаний Невзлина усложнить жизнь другим российским миллиардерам - латвийскому гражданину Петру Авену и проживающему в Испании Владимиру Гусинскому.
Однако более серьезными были сведения о попытках добиться возбуждения в Латвии уголовного дела против бывшего исполнительного директора фонда Владимира Ашуркова.
De Facto получило от Фонда борьбы с коррупцией более обширную переписку. Она позволила раскрыть как дирижируемую Невзлиным информационную кампанию в латвийских СМИ, так и передвижение его "черного исполнителя" Блинова по Европе с поддельным паспортом негражданина Латвии, выданным на имя многократно судимого жителя Лиепаи Сергея Штурбы.
Государственная полиция начала расследование по факту подделки документа. В свою очередь, KNAB проверил выдвинутые в фильме предположения о возможном подкупе латвийских должностных лиц.
"В ходе проверки не была получена информация, указывающая на то, что сотрудники правоохранительных органов Латвии, включая сотрудников Государственной полиции, были вовлечены в коррупционные или иные незаконные действия", - заявил представитель KNAB Ренарс Рейникс.
Он отметил, что утверждение, прозвучавшее в фильме, о возбуждении уголовного дела против Ашуркова в ходе проверки не подтвердилось.
KNAB считает, что допрос Ашуркова в Англии в статусе свидетеля по делу о его прежней сделке с PNB Bank никак не связан с перепиской Невзлина и Блинова.
"Не были получены сведения о том, что произошел случай коррупции, связанный именно с этим сюжетом. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что сотрудники следственных органов и прокуратуры действительно находились в Лондоне в марте 2024 года, но в рамках другого процесса", - поделился начальник отдела специально уполномоченных прокуроров Ингемар Масальскис.
По запросу журналиста KNAB разрешил передаче De Facto ознакомиться с частью материалов ведомственной проверки.
Из документов и слов представителя KNAB следует, что основной акцент был сделан на выяснении, существует ли в Латвии какое-либо уголовное дело против бывшего исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией.
Такого дела обнаружено не было. В итоге было заключено, что упомянутая в переписке информация не подтвердилась. Однако закрытая проверка оставила ряд вопросов открытыми.
Например, действительно ли не было попыток подкупа должностных лиц. В переписке подробно описан план дачи взяток с целью добиться возбуждения уголовного дела по закрытому заявлению администратора ликвидированного Baltic International Bank.
Нельзя исключать, что Блинов блефовал насчет "прайс-листа", чтобы выманить деньги у Невзлина. Однако на тот момент ликвидатор банка Олав Церс так и не был опрошен KNAB - у него даже не спросили, связывался ли с ним Блинов или кто-то другой.
"Администратор по вопросам неплатежеспособности не был опрошен, потому что, как я уже упомянул, фактически не была установлена связь указанных в переписке лиц с этим банком и его администратором", - рассказал представитель KNAB Ренарс Рейникс.
По данным нескольких источников, посредником Блинова в Латвии был бывший сотрудник Государственной полиции Дмитрий Челебий. KNAB в ходе проверки, например, установил, что именно сотрудник компании Челебия собирал в коммерческом регистре информацию о латвийских компаниях Петра Авена.
В переписке с Невзлиным Блинов запрашивал за данные по бухгалтерским балансам завышенную цену - 200-300 евро за каждую фирму. Однако сам факт сбора информации в интересах Невзлина KNAB не показался достойным дальнейшего внимания.
"Основной фокус был на том, были ли сотрудники латвийских правоохранительных органов вовлечены в коррупцию. То, что какое-то частное лицо, даже если оно связано с господином Челебием, просматривало данные Lursoft или коммерческого регистра, оно могло делать это совершенно легально. (…) Если господин Невзлин был готов, видимо, платить за эту услугу больше, то это уже вопрос к ним - кто и как устанавливал расценки", - сказал представитель KNAB.
Бывший полицейский Дмитрий Челебий также не был допрошен в рамках проверки KNAB.
Следует отметить, что ряд фактов из переписки подтвердился. Например, были основания для начала расследования по делу о подделке паспорта. Теперь к нему добавлены материалы о фальшивом водительском удостоверении.
Как следует из переписки в Signal, 8 августа 2023 года Невзлин переслал Блинову сообщение от некой Марии Соленовой:
"Босс, можете соединить меня с контактом в Латвии по поводу водительского удостоверения? У Анатолия ничего нет, и неясно, когда будет".
На это Анатолий Блинов ответил:
"Знаю. По Маше есть нюанс, сегодня все расскажу".
Через неделю Блинов уже отправил Невзлину фотографию якобы выданного полутора годами ранее водительского удостоверения Латвийской Республики на имя Марии Соленовой с ее фотографией.
"Маша отучилась и получила", - написал Блинов. На что Невзлин ответил эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.
Мария Соленова возглавляет зарегистрированную в Литве организацию Action4Life, которая оказывает помощь украинцам. Один из партнеров этого проекта - фонд Невзлина.
KNAB в ходе проверки установил, что водительское удостоверение с указанным номером официально не было зарегистрировано в Латвии на имя Соленовой.
"Одному из лиц, упомянутых в переписке, вероятнее всего, было изготовлено поддельное водительское удостоверение, которое изначально было выдано совершенно другому человеку. Таким образом, были основания полагать, что имела место фальсификация документа, и эта информация была передана в Государственную полицию", - поясняет представитель KNAB Ренарс Рейникс.
Государственная полиция в комментарии для De Facto подтвердила, что материалы по водительскому удостоверению добавлены к уже ведущемуся расследованию по делу о поддельном паспорте. Соленова не ответила на запрос журналистов.
Прокуратура считает, что проверка KNAB проведена в достаточном объеме, и отмечает, что информацию из антикоррупционного расследования также анализируют органы безопасности. Одна из этих структур направила оценку рисков в государственное учреждение, которому она необходима для принятия решения.
"На данный момент я не могу предоставить более подробную информацию, так как это связано с процессами контрразведки", - говорит главный прокурор Ингемарс Масальскис.
Он не уточняет, рассматривается ли в связи с фактами, изложенными в фильме, включение кого-либо в "черный список" или речь идет о другом решении.
О последних передвижениях Анатолия Блинова информации недостаточно.
Вскоре после выхода фильма его задержали в Польше по подозрению в нападениях на российских оппозиционеров. Неизвестно, остается ли он под арестом.
Однако известно, что латвийская полиция продолжает обмен информацией с польскими коллегами в рамках дела о поддельном паспорте.
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