Невзлингейт в Латвии: коррупции не найдено, но обнаружен еще один поддельный документ

Нельзя исключать, что Блинов блефовал насчет "прайс-листа", чтобы выманить деньги у Невзлина. Однако на тот момент ликвидатор банка Олав Церс так и не был опрошен KNAB - у него даже не спросили, связывался ли с ним Блинов или кто-то другой.

"Администратор по вопросам неплатежеспособности не был опрошен, потому что, как я уже упомянул, фактически не была установлена связь указанных в переписке лиц с этим банком и его администратором", - рассказал представитель KNAB Ренарс Рейникс.

По данным нескольких источников, посредником Блинова в Латвии был бывший сотрудник Государственной полиции Дмитрий Челебий. KNAB в ходе проверки, например, установил, что именно сотрудник компании Челебия собирал в коммерческом регистре информацию о латвийских компаниях Петра Авена.

В переписке с Невзлиным Блинов запрашивал за данные по бухгалтерским балансам завышенную цену - 200-300 евро за каждую фирму. Однако сам факт сбора информации в интересах Невзлина KNAB не показался достойным дальнейшего внимания.