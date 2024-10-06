Попавшая в распоряжение программы Латвийского телевидения De Facto телефонная переписка, предположительно, между миллиардером Леонидом Невзлиным, живущим в Израиле, и на данный момент арестованным в Польше россиянином Анатолием Блиновым, бросает тень подозрения на латвийские правоохранительные органы. Переписка, помимо прочего, показывает, что эти двое пытались с помощью взяток добиться возбуждения уголовного дела против бывшего исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Видео ⟩ "В Baltic Bank можем получить все". Новые подробности скандальной переписки, добытой ФБК
В сентябре команда покойного российского оппозиционера Алексея Навального показала фильм о произошедших покушениях. Самым страшным из них стало избиение соратника Навального Леонида Волкова в начале этого года в Вильнюсе. Согласно утечкам телефонной переписки, за нападениями стоял Невзлин, соратник противостоящего Кремлю Михаила Ходорковского.
Неделю назад De Facto убедилась, что некоторые вещи, упомянутые в переписке и касающиеся Латвии, кажутся достоверными. Например, негативные публикации в СМИ и, предположительно, поддельный латвийский паспорт, которым пользовался Анатолий Блинов.
В фильме утверждается, что уголовное расследование было заказано латвийской полиции. Скриншоты, полученные De Facto от ФБК, якобы с перепиской двух главных героев, Невзлина и Блинова, в деталях раскрывают план дачи взятки для возбуждения уголовного дела против бывшего исполнительного директора фонда Владимира Ашуркова.
"BIB - это ключ"
"В отношении Ашуркова Латвия подтвердила, что готова возбудить уголовное дело", - сообщил Блинов в августе прошлого года. Очевидно, что оба хотели связать расследование с уже закрытым на тот момент Baltic International Bank (BIB). "Baltic Bank - это пока ключ. Нам нужно достать досье на всю банду", - писал Невзлин. "В Baltic Bank мы можем получить все", - утверждал Блинов. Желание обоих связать Ашуркова с расследованием в отношении других клиентов BIB понятно.
В начале сентября Блинов сообщил, что некто "вечером назовет ему цену". В дальнейшей переписке он объяснил, что дело будет возбуждено по заявлению администратора банка об отмывании денег. Заявление будет подано в течение двух недель. На возбуждение уголовного дела потребуется до десяти дней.
Через день Блинов называет прайс-лист: за дело клиента BIB - 15 тысяч. Заказчики могут выбирать: заявление администратора стоит 5 тысяч, уголовное дело - 50 тысяч. Со всеми вытекающими последствиями, включая арест счетов и международный розыск.
В середине сентября Блинов сообщает, что купил криптовалюту USDT для "балтийцев". На следующей неделе будет установлен фигурант уголовного дела и высланы его контакты. Спустя пару месяцев Блинов оправдывался, что возбуждение уголовного дела затянулось из-за смены прокурора, но в конце года ему "позвонили из Риги, это отличная новость". Из заявления Блинова можно сделать вывод, что дело было открыто.
На момент переписки между Невзлиным и Блиновым управляющим Baltic International Bank был юрист Олав Церс. Он был назначен судом ликвидатором банка. Церс дал понять как письменно, так и через сотрудника своего офиса, что он не будет обсуждать обвинения, поскольку ему запрещено обсуждать клиентов банка.
Церс также отказался подтвердить или опровергнуть прямую или косвенную связь с Блиновым. "Отвечая на ваш прямой вопрос, скажу, что нет, никто не предлагал мне взятку или подкуп в связи с моими обязанностями ликвидатора BIB, но если бы кто-то сделал такое предложение, я бы немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы. Я предлагаю закончить нашу переписку на эту тему и прошу вас больше не беспокоить меня вопросами, ответы на которые могут касаться конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения мною обязанностей ликвидатора банка", - написал в письменном ответе бывший ликвидатор Baltic International Bank.
Глава Госполиции Арманд Рукс в разговоре с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом отрицал, что было начато незаконное расследование, но полиция еще не завершила внутреннее расследование. Никакого разбирательства в отношении Ашуркова также не ведется.
"Мы проверили, что относится к данному человеку, и больше нам сообщить нечего. Не фигурирует. Нет никакого процесса, который бы мы зафиксировали. Конечно, мы не единственный следственный орган в стране. У нас есть общая система, но на данный момент мы не видим, что где-то что-то было сделано. Разумеется, очевидно, что мы должны все тщательно проверить, мы не можем однозначно говорить о том, что не было проверено со всех сторон", - сказал Рукс.
Была ли сделка с PNB?
На самом деле нельзя сказать, что Госполиция не проявляла интереса к Ашуркову. В декабре прошлого года Ашурков, живущий в Англии, получил сообщение о том, что латвийские следователи хотят его допросить. В марте полицейские Инесе Хофмане и Татьяна Гордина, а также прокурор Дмитрий Троицкий посетили его в Лондоне. Однако Ашуркову задавали вопросы не о BIB, к которому, по его словам, он не имеет никакого отношения, а о другом банке - PNB, который закрылся в 2019 году.
"У меня есть старый знакомый - Григорий Гусельников, который в то время был владельцем банка PNB. Он предложил мне инвестиционную возможность. Купить дом, где он жил, недалеко от Лондона", - начинает Ашурков в интервью De Facto.
Пару лет назад программа сообщала, что имя Ашуркова фигурировало в одной из сделок, которая, по мнению администратора неплатежеспособности PNB, позволила исчезнуть ценным активам банка незадолго до его закрытия.
Согласно документам, содержание которых стало известно De Facto, банк подписал соглашение с Ашурковым в июне 2019 года. Банк согласился продать свою дочернюю компанию Calleri Limited. Она владела особняком стоимостью около 10 миллионов фунтов стерлингов на окраине Лондона. Стороны не договорились об окончательной цене, но Ашурков должен был вносить ежемесячные платежи.
Через несколько дней один из новых акционеров PNB Саид Мехраик согласился заключить сделку вместо Ашуркова, получив право требования банка к Ашуркову. Но банк так и не увидел этих денег. Сам Мехраик умер.
Ашурков говорит, что сделка отменилась. Он никогда не приобретал дорогую лондонскую недвижимость и ничего не знает о сделке банка с Мехраиком.
"Мы заключили предварительное соглашение, но вскоре сделка сорвалась. По каким-то причинам то ли со стороны Гусельникова, то ли со стороны банка. Я никогда не производил никаких платежей по этому договору, не приобретал акций этой компании", - утверждает Ашурков. Поэтому ему показалось странным, что спустя несколько лет к нему приехала группа следователей из Латвии.
"Один из сценариев заключается в том, что следователи вдруг спустя четыре года после сделки, которая так и не состоялась, захотели отправить эту высокопоставленную группу в Лондон, чтобы допросить меня, единственного участника сделки, потому что они расследовали, что Гусельников и менеджеры банка могли делать в банке до того, как он рухнул. Или другая возможность - кто-то мотивировал латвийские правоохранительные органы возбудить против меня уголовное дело или изучить возможность его возбуждения. Я не уверен и хотел бы знать, что произошло на самом деле", - говорит Ашурков.
Госполиция считает, что допрос Ашуркова в рамках предыдущего дела PNB не имеет никакого отношения к переписке между Блиновым и Невзлиным и обвинениям, содержащимся в последнем фильме ФБК. "Есть текущий процесс и следственные действия. И в совершенно другом контексте эти действия были предприняты. Это однозначно", - сказал начальник полиции.
Однако Рукс признает, что расследованием возможной коррупции среди сотрудников полиции должен заниматься другой орган - Бюро внутренней безопасности. На этой неделе оно отказалось от комментариев СМИ.
Не исключено, что в переписке с Невзлиным Блинов блефовал, утверждая, что может уладить уголовные дела в Латвии, и прикарманивая деньги. Поэтому важно, чтобы латвийские власти как можно скорее выяснили, есть ли основания для подозрений в коррупции.
Видео: сюжет De Facto
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