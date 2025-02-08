В 1960-х годах мыши в эксперименте показали возможное будущее человечества. Это довольно страшно

Высокая плотность населения зачастую может приводить к различным неудобствам. Некоторые из них, например пробки или скопление людей в супермаркетах, могут раздражать, а другие, скажем, нехватка ресурсов, могут стать очень опасными. В первой половине XX века исследователь этологии, или поведения животных, Джон Кэлхун изучал увеличение плотности популяции с помощью крыс и мышей, увенчав свои исследования новым термином - поведенческая клоака (англ. Behavioral sink). Этот эксперимент и теория лишили Кэлхуна его веры в светлое будущее человечества, и хотя некоторые с этим не согласны, мы, скорее всего, живем в этой "клоаке" прямо сейчас.