Бесплатное жилье? Как латвийцы принимают путешественников в своих домах

Представьте, что вы в незнакомом городе, без знакомых и с ограниченным бюджетом. Вы нажимаете кнопку в приложении и получаете сообщение: "Привет! Я могу тебя приютить!" Спустя несколько часов вы сидите на уютной кухне, пробуете местные блюда, пока человек напротив рассказывает о своем городе то, чего не найти в путеводителях. Это не гостиница и не аренда квартиры - это каучсерфинг. TVNET+ исследует, популярен ли этот способ путешествий в Латвии и действительно ли латвийцы, которых часто описывают как сдержанных и замкнутых, готовы открывать свои дома для путешественников.