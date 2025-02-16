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Бесплатное жилье? Как латвийцы принимают путешественников в своих домах

Перевод: Oļesja Garjutkina
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Хозяева принимают путешественников в своих домах. Иллюстративное фото
Хозяева принимают путешественников в своих домах. Иллюстративное фото Фото: Couchsurfing.com

Представьте, что вы в незнакомом городе, без знакомых и с ограниченным бюджетом. Вы нажимаете кнопку в приложении и получаете сообщение: "Привет! Я могу тебя приютить!" Спустя несколько часов вы сидите на уютной кухне, пробуете местные блюда, пока человек напротив рассказывает о своем городе то, чего не найти в путеводителях. Это не гостиница и не аренда квартиры - это каучсерфинг. TVNET+ исследует, популярен ли этот способ путешествий в Латвии и действительно ли латвийцы, которых часто описывают как сдержанных и замкнутых, готовы открывать свои дома для путешественников.

Если ввести в приложении Couchsurfing страну "Латвия", можно заметить, что предложений немного - многие профили неактивны уже более пяти лет. Однако, если отфильтровать хостов по "дате последнего входа", появляются и активные пользователи. TVNET+ связался с некоторыми из них, чтобы выяснить: действительно ли каучсерфинг так безопасен и насколько он востребован в Латвии?

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