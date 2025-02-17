Призывают обеспечить доплаты пенсионерам от 80 лет и старше уже в следующем году

Министерство благосостояние пока не дало четкого ответа на вопрос о том, можно ли будет для определенных групп населения доплату ввести раньше, но в ближайшее время министерство может составить смету возможных расходов и на это предложение.

Как уже сообщалось, снижение рождаемости создает значительную нагрузку на пенсионную систему. В течение этого года Министерство благосостояния должно разработать план ее совершенствования. В дискуссиях появился также термин "базовая пенсия". Пенсионеры считают, что такая базовая пенсия необходима, однако эксперты напоминают: за многообещающим словосочетанием "базовая пенсия" скрывается менее радужная реальность.

Совершенствование пенсионной системы преследует две цели: во-первых, пенсия должна быть адекватной, а во-вторых, при выходе на пенсию не должно происходить слишком резкое падение доходов.

Так высказывается министр благосостояния. Также обсуждаются справедливость и мотивация. Само улучшение названо "базовой пенсией". Активные пенсионеры в Риге, уже получающие пенсию по возрасту, утверждают, что такая мера необходима. Они считают, что это было бы гарантийной подушкой безопасности в будущем.

Четыре варианта "базовой пенсии" от Министерства благосостояния

Минблаг предлагает четыре возможных варианта того, что называют базовой пенсией.

Первый вариант предусматривает внедрение с 2029 года доплаты за каждый год страхового стажа.

Второй вариант также предполагает внедрение с 2029 года доплаты, но только за стаж до конца 1995 года. А три года спустя - за стаж с 1996 года.

Третий вариант предусматривает с 2029 года базовую пенсию в размере 6% от медианного дохода с постепенным увеличением, чтобы к 2038 году она достигла 22%.

Четвертый вариант предусматривает с 2029 года базовую пенсию в размере 22% от медианного дохода для всех.

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