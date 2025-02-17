Поддерживая слова главы Латвийской федерации пенсионеров (LPF) Айи Барчи, организация "Латвийское объединение сообществ сениоров" (Latvijas Senioru kopienu apvienība, LSKA) также согласна с тем, что пожилым людям в возрасте от 80 лет доплата за каждый год стажа должна предоставляться уже со следующего года, заявила заместитель председателя LSKA Лилита Калная, сообщает агентство LETA.
Призывают обеспечить доплаты пенсионерам от 80 лет и старше уже в следующем году
Общество приветствует идею Министерства благосостояния о постепенном введении базовой пенсии для всех получателей пенсии по старости. Однако, по мнению LSKA, пожилых людей в возрасте 80 лет и старше не следует заставлять ждать до 2029 года, когда планируется введение базовой пенсии.
Расчет базовой пенсии для пожилых людей этой возрастной группы должен начаться уже сейчас, чтобы необходимые средства можно было включить в госбюджет на 2026 год, заявили в LSKA.
"Для людей, которым сейчас 80 и больше лет, 2029 год - довольно далекое будущее, и многие из них базовой пенсии через четыре года могут и не дождаться", - отметила Калная.
Кроме того, LSKA считает, что при определении порядка назначения базовой пенсии нельзя недооценивать значение стажа, времени и социальных взносов. Не менее 20 лет стажа является минимальным сроком для назначения пенсии по старости и, соответственно, для назначения базовой пенсии, отмечают в ассоциации.
Обсуждение предпочтительности четырех предложенных вариантов базовой пенсии только началось, поэтому LSKA выскажет свою позицию по концептуальной поддержке одного из предложений во второй половине мая, после обсуждения с представителями Минблага, отметила Калная.
Министерство благосостояние пока не дало четкого ответа на вопрос о том, можно ли будет для определенных групп населения доплату ввести раньше, но в ближайшее время министерство может составить смету возможных расходов и на это предложение.
Как уже сообщалось, снижение рождаемости создает значительную нагрузку на пенсионную систему. В течение этого года Министерство благосостояния должно разработать план ее совершенствования. В дискуссиях появился также термин "базовая пенсия". Пенсионеры считают, что такая базовая пенсия необходима, однако эксперты напоминают: за многообещающим словосочетанием "базовая пенсия" скрывается менее радужная реальность.
Совершенствование пенсионной системы преследует две цели: во-первых, пенсия должна быть адекватной, а во-вторых, при выходе на пенсию не должно происходить слишком резкое падение доходов.
Так высказывается министр благосостояния. Также обсуждаются справедливость и мотивация. Само улучшение названо "базовой пенсией". Активные пенсионеры в Риге, уже получающие пенсию по возрасту, утверждают, что такая мера необходима. Они считают, что это было бы гарантийной подушкой безопасности в будущем.
Четыре варианта "базовой пенсии" от Министерства благосостояния
Минблаг предлагает четыре возможных варианта того, что называют базовой пенсией.
Первый вариант предусматривает внедрение с 2029 года доплаты за каждый год страхового стажа.
Второй вариант также предполагает внедрение с 2029 года доплаты, но только за стаж до конца 1995 года. А три года спустя - за стаж с 1996 года.
Третий вариант предусматривает с 2029 года базовую пенсию в размере 6% от медианного дохода с постепенным увеличением, чтобы к 2038 году она достигла 22%.
Четвертый вариант предусматривает с 2029 года базовую пенсию в размере 22% от медианного дохода для всех.
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