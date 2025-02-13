Без "инъекции из госбюджета" не обойтись? Доплаты к пенсиям потребуют миллионов

Министерство предлагает пять основных пенсионных сценариев, и правительство поручило ему к октябрю следующего года концептуально решить, какой из них будет реализован.

Хотя концепция улучшения пенсионной системы в 2022 году трижды вносилась на рассмотрение Кабинета министров, она так и осталась "лежать в ящике".

В случае введения базовой пенсии важно будет сохранить финансовую и социальную устойчивость системы, а также мотивацию жителей к участию в системе социального страхования.

Министр благосостояния Улдис Аугулис на встрече с пенсионерами выразил решимость принять решение по этому вопросу уже в этом году, причем оно должно основываться на оценке отработанных лет не с 1996 года, а на протяжении всей трудовой жизни.

В настоящее время предлагается пять вариантов базовой пенсии, которые будут введены с 2029 года. Они были одобрены Банком Латвии, но не обсуждались с социальными партнерами. Все варианты потребуют дополнительного финансирования, которое Минблаг мог бы найти либо за счет перераспределения имеющихся бюджетных средств, либо в результате изменения налоговой политики.

В любом случае без "инъекции из госбюджета" вряд ли удастся обойтись, признал госсекретарь Минблага Ингус Алликс.

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