Популярный рок-музыкант Лева Би-2 (наст. имя. - Егор Бортник) стал героем нового выпуска YouTube-шоу Михаила Шаца и Гарика Оганесяна "Ради чего". Вместе с семьей он поселился в Марбелье (Испания), но оказалось, что его дели учатся совсем в другой стране.
Видео ⟩ Почему дети Левы Би-2 учатся в Дании?
Лева Би-2 рассказал, что в Испании так принято - ты учишься до определенного класса в обычной школе, а потом люди едут в Европу, чтобы аттестат был более широкого профиля.
"Кто-то нам сказал, что друг Авива поехал учиться и получает огромное удовольствие", - рассказывает Лева. Старший сын там уже отучился год. Со слов музыканта, он изменился в лучшую сторону.
Эта школа в Дании с очень интересным прогрессивным образованием. В Испании дети музыканта учились в английской школе с очень строгой дисциплиной, а в Дании учителя могут вести себя неформально, подшучивать над учениками, прийти на уроки неопрятными.
"Сынок, в этом и есть прогрессивное образование. Они ставят себя на один уровень с тобой", - сказал своему сыну Лева.
Ему запомнилось то, что он увидел в учительской этой школы - большой чан с презервативами. Если говорить об интересах его детей, то Лева никогда ничего им не навязывал. Они всё сами. Сейчас его сыновья сами выбрали заниматься музыкой, а Лева помогает чисто технически.
Напомним, ранее музыкант раскрыл тот факт, что его сыновья - граждане Латвии.
Видео: Выпуск "Ради чего" с Левой Би-2
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