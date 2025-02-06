Видео Лева Би-2 о гражданстве сыновей: "Они у меня латыши"

Лева подтвердил, что президент Молдовы Майя Санду действительно является поклонницей группы "Би-2". Музыканты с ней знакомы давно, они в хороших отношениях и дружат, поэтому, когда произошла история с тюрьмой в Таиланде, "Би-2" было необходимо решить определенные вопросы с благоустройством музыкантов по миру:

"Мы получили много предложений из разных стран. Многие из них, как вы понимаете, визы, ВНЖ, ПМЖ [...] - все это предполагает долгое нахождение в стране безвыездно, а мы, музыканты, живем с того, что ездим на гастроли. Поэтому нужно было принять какое-то оптимальное решение, которое решит эту проблему.

Тут я вспомнил, что у нас прекрасные отношения с Майей Санду, и просто обратились к ней. Действительно, наш бас-гитарист Макс Лакмус со своей семьей и некоторое количество технического персонала получили молдавское гражданство".

Лева уточнил, что это те участники, у которых было российское гражданство. Артист добавил, что остается ряд стран СНГ, куда им въезжать нежелательно, но есть множество мест, как США и Европа, где они могут гастролировать без проблем.

Что касается самоидентификации Левы, то тут он не делает какого-то акцента. Он родился в Минске, но у него гражданство Израиля, большую часть жизни провел в России, а сейчас проживает в Испании. Даже его дети иногда переспрашивают, какое у них гражданство:

"Они у меня латыши. Их мать этническая еврейка, но она говорит на латышском. Конечно, это ее родина, у нас там квартира, и дети часто очень приезжают".

Напомним, вторая супруга Левы родом из Риги. Ася Бортник (Мельникова) родила артисту двух сыновей - Авива и Давида. Познакомились они на гастролях в Юрмале, тогда Ася была тур-менеджером группы "Мумий Тролль". Свадьбу пара тоже сыграла в Латвии - в ресторане "36-я линия".

Видео: Интервью с Левой Би-2

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