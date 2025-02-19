В разговоре с журналом Ieva певец Маркус Рива откровенен как никогда: возможно, он встретил свою вторую половинку.
Маркус Рива: "Я влюблен"
Издание отметило, что Маркус всегда был сдержан, говоря об отношениях, что позволяло окружающим спекулировать на тему его статуса и сексуальной ориентации. Музыкант в ответ сообщил, что сейчас это ему еще более безразлично, чем десять лет назад:
"Я понимаю, что это часть шоу-бизнеса, я вижу, как люди с помощью своей личной жизни создают свой имидж и публичность. Я предпочитаю говорить об отношениях и своем внутреннем мире в музыке".
"Есть люди, которые называют мою музыку поверхностной, говорят, что песни ни о чем, но все они - часть меня, часть людей, с которыми я был. Моя музыка - это дневник. Я не хочу обсуждать, с кем я встречаюсь, с кем сплю, кем я являюсь или не являюсь", - добавляет Маркус.
Он говорит, что статус его отношений сейчас под вопросом, так как он не знает, что произойдет, а что нет.
"Можно сказать, что сейчас я влюблен. И впервые это чувство меня не тревожит. Может быть, это тот самый щелчок, которого раньше не было".
Подробности читайте в новом номере журнала Ieva.
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