ЛОК сделал заявление по поводу конфликта Расторгуева и Брициса

Брицис в понедельник днем подтвердил агентству LЕТА, что инцидент произошел, но отметил при этом вину Расторгуева. В свою очередь президент Латвийской федерации биатлона Каспар Сакниньш сказал, что федерация не будет ничего комментировать до тех пор, пока окончательно не выяснит обстоятельства инцидента.

Как рассказал Расторгуев, побои ему были нанесены после смешанной парной эстафеты, прошедшей в четверг в Швейцарии на чемпионате мира, в которой Расторгуев участия не принимал.

"После смешанной парной эстафеты произошел крупный инцидент, который связан с тренером, с тем, что он меня ударил. Думаю, что сломал палец. Ударил в нос. Думаю, плечо тоже травмировано. Поеду в больницу и посмотрю, что происходит с моим телом", - пересказал события Расторгуев.

Расторгуев рассказал, что пришел к Брицису в тренерскую комнату, чтобы обсудить одно событие, произошедшее еще в прошлом году. "Он вытолкнул меня из комнаты и начал распускать руки. Он напал на меня. Из команды два человека пришли разнять нас. Врач Алдис Цирулис попытался спасти ситуацию, надел на руку повязку и попытался закрепить плечо. В принципе, меня исключили из игры", - рассказал Расторгуев, вернувшись после инцидента.

Расторгуев обвиняет Брициса в хищении его лыж, произошедшем в прошлом году.