Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) поручил олимпийской сборной Латвии, которая поддерживает рабочие отношения с обеими сторонами, вовлеченными в конфликт, и Латвийской федерации биатлона, которая представляет этот вид спорта, немедленно начать всестороннее расследование фактов, получив объяснения от обеих сторон и всех, кто стал свидетелем событий 20 февраля, сообщили TVNET в ЛОК.
ЛОК сделал заявление по поводу конфликта Расторгуева и Брициса
Эту ситуацию нельзя оценить однозначно; в ней задействовано несколько сторон как национального, так и международного уровня. Они обязаны оценить ситуацию и принять решения, сообщает ЛОК.
В настоящее время Комиссия по этике ЛОК следит за ситуацией и считает, что ее следует разрешить представляющей федерации и олимпийской сборной Латвии. При необходимости дело будет рассмотрено в целом. В то же время, понимая серьезность и срочность ситуации, Комиссия по этике обращает внимание на вопросы безопасности и напоминает спортивному сообществу, что такие вопросы не нужно решать в индивидуальном порядке и что существуют процессуальные процедуры и институты, к которым можно обратиться за поддержкой и помощью.
ЛОК выступает за олимпийские ценности уважения, дружбы и совершенства и осуждает любое применение физической силы, а также эмоциональных и словесных нападок при разрешении потенциальных конфликтов или двусмысленностей.
Как сообщалось, биатлонист Андрей Расторгуев в понедельник, 24 февраля, сообщил Латвийскому телевидению, что тренер сборной Латвии по биатлону Илмар Брицис во время чемпионата мира избил его.
Брицис в понедельник днем подтвердил агентству LЕТА, что инцидент произошел, но отметил при этом вину Расторгуева. В свою очередь президент Латвийской федерации биатлона Каспар Сакниньш сказал, что федерация не будет ничего комментировать до тех пор, пока окончательно не выяснит обстоятельства инцидента.
Как рассказал Расторгуев, побои ему были нанесены после смешанной парной эстафеты, прошедшей в четверг в Швейцарии на чемпионате мира, в которой Расторгуев участия не принимал.
"После смешанной парной эстафеты произошел крупный инцидент, который связан с тренером, с тем, что он меня ударил. Думаю, что сломал палец. Ударил в нос. Думаю, плечо тоже травмировано. Поеду в больницу и посмотрю, что происходит с моим телом", - пересказал события Расторгуев.
Расторгуев рассказал, что пришел к Брицису в тренерскую комнату, чтобы обсудить одно событие, произошедшее еще в прошлом году. "Он вытолкнул меня из комнаты и начал распускать руки. Он напал на меня. Из команды два человека пришли разнять нас. Врач Алдис Цирулис попытался спасти ситуацию, надел на руку повязку и попытался закрепить плечо. В принципе, меня исключили из игры", - рассказал Расторгуев, вернувшись после инцидента.
Расторгуев обвиняет Брициса в хищении его лыж, произошедшем в прошлом году.
По словам Брициса, Расторгуев в прошлом году "наехал на весь сервис" из-за того, что кто-то украл у него лыжи. До Брициса эта информация не дошла, и он считает, что Расторгуев солгал.
По словам Брициса, Расторгуев пришел к нему в комнату, где уже обвинил в хищении его, а не сервис.
"Какая могла быть реакция? Конечно, я возмутился, слов не помню, какие именно сказал. [Сказал], что за такие оскорбления можно получить по губам. Он только посмеялся [...]. Пришлось выталкивать его из комнаты, потому что я был один с Эмилем [полуторагодовалый сын Брициса]", - рассказал Брицис.
Расторгуев допустил, что плечо серьезно травмировано и потребуется операция, из-за чего сезон для него будет окончен. При этом он отметил, что однозначно не останется в сборной, если в ней будет Брицис.
На мировых мастер-гонках Расторгуев добился лучшего результата в индивидуальной гонке на 20 километров, в которой занял 16-е место.
В прошлом году на чемпионате мира по биатлону в чешском городе Нове-Место-на-Мораве Расторгуев завоевал серебряную медаль в соревнованиях на 15 км с общим стартом, добившись самого высокого результата в карьере и в истории латвийского биатлона.
Правление Латвийской федерации биатлона запросило у Расторгуева и Брициса письменные объяснения относительно характера и причин инцидента.
Государственная полиция получила сообщение о конфликте между Расторгуевым и Брицисом, произошедшем за пределами территории Латвии, и начала расследование.
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