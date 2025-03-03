Перезапуск правительства Эвики Силини буксует: на этой неделе не удалось заменить трех уволенных министров. Работодатели ожидают от перезапуска правительства сокращения расходов на 850 миллионов евро. Геополитическая ситуация обостряется, и очевидно, что необходимо увеличивать расходы на оборону. Если не повышать налоги и не занимать средства, то придется сокращать государственные расходы, считает государственный контролер. По его мнению, делать это нужно уже сейчас, сообщает передача Nekā personīga.
Программа раскрывает закулисье "перезапуска" и "рывка" правительства Силини
Рейтинги кабинета министров под руководством Эвики Силини - одни из самых низких в истории. Планировалось, что появление новых лиц в правительстве и план "4x4" хотя бы немного восстановят доверие общества к власти.
Однако нежелание премьера считаться с коалиционными партнерами привело к ожидаемому результату: за увольнением министров последовал проблемный поиск новых кандидатов.
"Новое Единство" не скрывало, что перезапуск правительства начался из-за трудностей в Министерстве сообщения. План заменить министра из партии "Прогрессивных" Каспарса Бришкенса в этой должности зрело уже несколько месяцев.
Однако ради стабильности Эвика Силиня решила сменить по одному министру во всех коалиционных партиях. Кто именно будет отстранен, до последнего момента знала только она. При этом экс-министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК) так и не получил объяснений, почему его работа не удовлетворяла премьера.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
"Фактически, это соглашение о перезапуске коалиции, каждый видит его по-своему", - скаал Улдис Аугулис, бывший министр благосостояния, депутат Сейма (СЗК).
Министр образования от партии премьера Анда Чакша по опросам - одна из самых непопулярных фигур в правительстве. Однако ее увольнение многие также восприняли как расправу над внутренними оппонентами в "Новом Единстве", к которым относится и председатель Бюджетной комиссии Сейма Янис Рейрс.
С возвращением Чакши в Сейм на этой неделе Рейрс потерял не только пост главы комиссии, но и депутатский мандат. Это произошло в его отсутствие - во время отпуска. Партия "Новое Единство" предложила Чакше занять место Рейрса в комиссии.
NP: Если бы вам не предложили этот пост, вышли бы вы из партии?
Анда Чакша, бывший министр образования, депутат Сейма ("Новое Единство"): Меня нельзя упрекнуть в бездействии. Требование "свежего воздуха" точно не касается Министерства образования. Я бы не сказала, что покинула бы партию, но ее оценка для меня важна. И я вижу себя достаточно хорошим партийным игроком.
Однако на этой неделе назначение министров с "новым взглядом" не произошло, как планировалось. Мэр Цесиса Янис Розенбергс, который в понедельник заявил о готовности возглавить сферу образования, уже в середине недели снял свою кандидатуру по личным причинам. В пятницу вечером "Новое Единство" выдвинула на этот пост парламентского секретаря МИД Даце Мелбарде, у которой есть опыт работы в правительстве.
"Прогрессивные" пока не представили своего кандидата на пост министра сообщения. Премьер намекнула, что если они откажутся от этого министерства, им не дадут другое, и они останутся в правительстве только с двумя министерскими портфелями.
"Я думаю, что "Прогрессивные" должны выдвинуть достойного кандидата. Либо же нам придется предложить своего кандидата, а они вообще потеряют один министерский пост", - заявила Силиня 24 февраля.
Хотя в середине недели казалось, что правительство Силини на грани падения, ситуацию частично стабилизировала СЗК. Они выдвинули кандидатом на пост министра благосостояния парламентского секретаря Рейниса Узулниекса, который ранее работал в тандеме с Улдисом Аугулисом. Таким образом, СЗК продемонстрировала желание сохранить текущее коалиционное правительство.
"Я еще раз подчеркиваю, что Аугулис работал хорошо. Как для руководителя СЗК, мне неприемлем такой стиль, когда министров коллективно наказывают. Но мы приняли позицию премьера и предложили кандидата, который сможет сразу же приступить к работе", - заявил Арманд Краузе, председатель правления СЗК.
Дополнительную неясность вносит утвержденный на этой неделе в Кабинете министров план приоритетов правительства Силини на этот год. Коалиционные партнеры отмечают, что подготовленные в течение четырех месяцев задачи не обсуждались внутри коалиции, и денег на все точно не хватит.
Финансирование программы Skola 2030 предполагает дополнительное выделение 100 млн евро на зарплаты учителям и инвестиции в местные самоуправления. СЗК требует 70 млн евро на поддержку демографии. Также правительство обязалось укреплять обороноспособность, что потребует еще несколько сотен миллионов евро.
NP: На запланированные меры в бюджете нет средств.
Эдмунд Юревиц, председатель фракции "Новое Единство" в Сейме:
Это, конечно, амбициозный план, но, на мой взгляд, общество ждет от нас именно такого прорыва. Сейчас не время действовать медленно и спокойно
Работодатели готовы поддержать "план рывка" правительства, но только при условии сокращения госрасходов на 5%, что должно дать экономию в 850 млн евро.
Янис Херманис, экономист, представитель Латвийской конфедерации работодателей: План 4x4 можно поддержать. Векторы понятны. Но мы не видим конкретики - какие цели и результаты будут достигнуты и когда.
NP: Когда можно будет увидеть реальный прогресс?
Янис Херманис: Эти деньги не должны изыскиваться за счет повышения налогов. Пришло время государственному управлению взглянуть на свою хозяйственную деятельность и найти необходимые ресурсы.
Эдгар Корчагин, Государственный контролер:
"В первую очередь, дополнительные необходимые средства следует искать уже сейчас в рамках существующего бюджета, пересматривая запланированные расходы в муниципальных и государственных бюджетах. Есть целый ряд мер, которые позволят сэкономить не десятки и тысячи, а миллионы евро".
Главный государственный контролер также подчеркивает, что решения нужны быстро: необходимо отказаться от ненужных программ и объединить учреждения, выполняющие схожие функции.
"Мы видим дублирование функций учреждений - например, в сфере образования взрослых действуют два государственных агентства: Государственное агентство развития образования и Государственное агентство занятости. По нашим расчетам, если объединить их в одну структуру, можно сэкономить 3,6 миллиона евро в год. На мой взгляд, это был бы хороший сигнал для общества - сначала мы находим средства, пересматривая существующие расходы, а уже потом говорим о возможных займах, повышении налогов и так далее. В противном случае возникнет серьезное ощущение несправедливости в обществе", - отметил Эдгар Корчагин.
Государственный контролер считает, что настало время также пересмотреть деятельность множества государственных и муниципальных капитальных обществ, а также определить, какие государственные услуги можно передать в частный сектор.
Например, в ведении Министерства благосостояния находится капитальное общество Šampētera nami, которое управляет социальными центрами по уходу.
В нем работают 19 человек, а его председателем правления год назад был назначен Кристине Круминя - человек, с которым бывший министр Улдис Аугулис ранее работал в Министерстве благосостояния.
Аугулис не согласен с тем, что функции этой компании можно передать Valsts nekustamajiem īpašumiem. По его мнению, сокращение расходов должно быть обсуждено на уровне всех министерств.
"Мы должны начинать с одинаковых стартовых позиций. У нас социальные центры по уходу - это самая большая категория работников и самые большие расходы. Очевидно, что вместо двух котлет для клиентов мы не дадим одну - ведь цены на продукты продолжают расти. В любом случае новому министру есть о чем задуматься, - рассказал Улдис Аугулис.
NP: Мой вопрос - где именно вы собираетесь сокращать расходы?
Рейнис Узулниекс, кандидат на пост министра благосостояния, парламентский секретарь Минблага (СЗК):
Пока что мы не планируем сокращать ничего. Когда будет обсуждаться бюджет, мы посмотрим на его параметры, а затем примем решения.
Андрис Шуваев, депутат Сейма ("Прогрессивные"):
"Из всех пунктов именно этот вызывает у меня наибольшую осторожность. "Прогрессивные" готовы идти на непопулярные решения, особенно если речь идет о безопасности. Но просто заявить, что мы сократим 5% расходов, а потом разберемся - я не хочу повторения прошлогодней ситуации с бюджетом."
Хотя на этой неделе ни один министр не возражал против плана правительства, остается неясным, где взять деньги на все запланированные меры. "Прогрессивные" заявили, что ждут встречи с премьер-министром Эвикой Силиней для уточнения деталей.
Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис подчеркивает, что значительное сокращение расходов - это тест на готовность государства мобилизоваться в условиях кризиса. Оно также демонстрирует понимание текущей экономической и геополитической ситуации.
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