Программа раскрывает закулисье "перезапуска" и "рывка" правительства Силини

С возвращением Чакши в Сейм на этой неделе Рейрс потерял не только пост главы комиссии, но и депутатский мандат. Это произошло в его отсутствие - во время отпуска. Партия "Новое Единство" предложила Чакше занять место Рейрса в комиссии.

NP: Если бы вам не предложили этот пост, вышли бы вы из партии?

Анда Чакша, бывший министр образования, депутат Сейма ("Новое Единство"): Меня нельзя упрекнуть в бездействии. Требование "свежего воздуха" точно не касается Министерства образования. Я бы не сказала, что покинула бы партию, но ее оценка для меня важна. И я вижу себя достаточно хорошим партийным игроком.