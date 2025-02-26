СЗК выдвинул на должность министра благосостояния кандидатуру Узулниекса

Как заявил после заседания правления и фракции СЗК лидер партии Армандс Краузе, Узулниекс проработал в сфере благосостояния более десяти лет, и у него достаточно опыта, чтобы продолжить работу, начатую предыдущим министром Улдисом Аугулисом.

"Еще раз подчеркну, что Улдис Аугулис работал хорошо", - сказал Краузе, отметив, что не может положительно оценить инициированную премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") замену министров, но СЗК принял ее решение.

Руководитель фракции СЗК Харийс Рокпелнис перед заседанием отметил, что у партии есть несколько кандидатов на пост министра, в том числе и он сам, а также обсуждалась кандидатура парламентского секретаря Министерства экономики Юргиса Миезайниса.

По словам Рокпелниса, СЗК в любом случае ожидает встречи с премьер-министром, чтобы обсудить объявленный ею рестарт правительства.

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