Политикам необходимо проснуться и начать действовать решительно, за чем последуют более активные действия в Сейме, в том числе со стороны оппозиции, которая в данный момент также весьма слаба, заявил в передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения бывший президент Валдис Затлерс, комментируя "рестарт" правительства, сообщает агентство LETA.
На вопрос, можно ли ждать "рывка" в работе правительства, Затлерс отметил, что он должен быть сразу же. В частности, новые кандидатуры в министры должны были последовать моментально, доказывая таким образом, что правительство получило динамику, начало действовать быстро и решительно.
"Вместо этого мы видим, что они возятся и мнутся", - сказал экс-президент, выразив уверенность, что указания на необходимые консультации, правительственные заседания и тому подобное - отговорки.
"Слушайте, вы должны быть к этому готовы, потому что эта ситуация не возникла за один день", - сказал он.
Затлерс отметил, что у всех министров этого правительства негативный рейтинг, и поднять его сложно. В то же время, если у кого-то есть наивная идея, что придет другое правительство и сразу же будет положительный рейтинг, то так не будет", - сказал он. "Дело запущенное", - высказался Затлерс.
В нынешней ситуации он ждет более активных действий и в Сейме, в том числе и от оппозиции. "Оппозиция тоже довольно слаба. Я не вижу динамики", - отметил он.
Затлерс считает, что в целом политикам сейчас не хватает решимости и взятия на себя рисков. "Если не рисковать как политик, ничего не достигните", - уверен экс-президент.
Говоря о премьере Эвике Силине, Затлерс отметил, что у нее очень большая работоспособность и она очень человечна. "Быть может, это ее проблема - то, что она хочет сохранить свою человечность, будучи премьер-министром. К сожалению, с властью нужно действовать гораздо жестче", - высказался Затлерс, отметив при этом, что с объемом проблем, которые на нее "навалились," Силиня справилась достаточно хорошо.
В то же время Затлерс добавил, что власть есть и у президента, если другие силы не справляются.
Напомним, Силиня в прошлую пятницу, в ходе "рестарта" работы своего правительства, отозвала с должностей министра сообщения Каспара Бришкенса, министра образования Анду Чакшу и министра благосостояния Улдисом Аугулисом. В среду они провели последний день в должности министров.
Союз зеленых и крестьян номинировал на должность министра благосостояния парламентского секретаря Минблага Рейниса Узулниекса.
Таким образом, в данный момент на три вакантных министерских поста в правительстве Силини номинирован только один кандидат.
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