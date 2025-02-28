На вопрос, можно ли ждать "рывка" в работе правительства, Затлерс отметил, что он должен быть сразу же. В частности, новые кандидатуры в министры должны были последовать моментально, доказывая таким образом, что правительство получило динамику, начало действовать быстро и решительно.

"Вместо этого мы видим, что они возятся и мнутся", - сказал экс-президент, выразив уверенность, что указания на необходимые консультации, правительственные заседания и тому подобное - отговорки.

"Слушайте, вы должны быть к этому готовы, потому что эта ситуация не возникла за один день", - сказал он.

Затлерс отметил, что у всех министров этого правительства негативный рейтинг, и поднять его сложно. В то же время, если у кого-то есть наивная идея, что придет другое правительство и сразу же будет положительный рейтинг, то так не будет", - сказал он. "Дело запущенное", - высказался Затлерс.