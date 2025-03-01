LIZDA оценил кандидатуру Мелбарде на пост министра образования

Комментируя возможное назначение, Ванага отметила, что в разные периоды министрами образования становились как специалисты отрасли, так и люди, не имевшие прямого опыта работы в этой сфере. При этом работать с представителями образовательного сектора, конечно, проще.

По словам Ванаги, Мелбарде знакома с вопросами культурного и высшего образования благодаря своему опыту работы министром культуры. Глава LIZDA напомнила, что на этом посту она активно защищала интересы культурной сферы. "Если она так же будет отстаивать интересы образования, то мы будем очень рады", - сказала Ванага.

LIZDA ожидает от нового министра уважительного отношения к работникам отрасли. От него во многом зависит, изменится ли отношение общества к педагогам. "Мы готовы к сотрудничеству", - подчеркнула Ванага.

Говоря о первых шагах нового министра, Ванага отметила важность создания модели взаимодействия с профессиональными организациями и социальными партнерами, которая была бы приемлема для всех сторон. Это необходимо для реализации уже запущенных реформ и разработки новых инициатив.