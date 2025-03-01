Кандидатура Даце Мелбарде ("Новое Единство") на пост министра образования и науки, предложенная ее партией, имеет сильное преимущество - опыт работы в исполнительной власти. Об этом заявила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.
LIZDA оценил кандидатуру Мелбарде на пост министра образования
Комментируя возможное назначение, Ванага отметила, что в разные периоды министрами образования становились как специалисты отрасли, так и люди, не имевшие прямого опыта работы в этой сфере. При этом работать с представителями образовательного сектора, конечно, проще.
По словам Ванаги, Мелбарде знакома с вопросами культурного и высшего образования благодаря своему опыту работы министром культуры. Глава LIZDA напомнила, что на этом посту она активно защищала интересы культурной сферы. "Если она так же будет отстаивать интересы образования, то мы будем очень рады", - сказала Ванага.
LIZDA ожидает от нового министра уважительного отношения к работникам отрасли. От него во многом зависит, изменится ли отношение общества к педагогам. "Мы готовы к сотрудничеству", - подчеркнула Ванага.
Говоря о первых шагах нового министра, Ванага отметила важность создания модели взаимодействия с профессиональными организациями и социальными партнерами, которая была бы приемлема для всех сторон. Это необходимо для реализации уже запущенных реформ и разработки новых инициатив.
Кроме того, LIZDA рассчитывает в ближайшее время получить ясность по вопросам финансирования программы "Программа в школе" - как и когда начнется ее реализация. Важным остается и вопрос системы оплаты труда педагогов, так как последний этап запланированного повышения зарплат завершился в январе. Учителям необходимо заранее знать, на какие доходы они могут рассчитывать в новом учебном году.
Ванага также считает, что Министерству образования и науки следует прекратить игнорировать действующие нормативные акты, особенно в сфере науки и спорта.
Кроме того, профсоюз ожидает продолжения работы над системой профессиональной поддержки педагогов, которая уже запущена и предполагает международные обязательства.
Как ранее сообщалось, партия "Новое Единство" решила выдвинуть на пост министра образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде.
Ранее Мелбарде занимала пост министра культуры от Национального объединения, а затем была избрана депутатом Европарламента (ЕП).
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в распространенном пресс-релизе подчеркнула, что обширный опыт Мелбарде, включая многолетнюю работу в качестве министра культуры, доказывает ее способность успешно решать сложные вопросы и управлять важной отраслью.
"Она отлично понимает сферу образования и связанные с ней вызовы как на национальном, так и на международном уровне. Об этом свидетельствует ее работа в должности вице-президента Комитета по культуре и образованию ЕП", - отметила Силиня.
Премьер-министр считает, что крайне важно продолжать начатые реформы, одновременно предлагая свежий взгляд на развитие отрасли. Она уверена, что Мелбарде справится с этой задачей.
Сама Мелбарде пока не дала комментарий агентству LETA, сославшись на занятость, но пообещала ответить в ближайшее время.
Партия "Новое Единство" первоначально выдвинула на этот пост своего члена, мэра Цесиса Яниса Розенбергса, однако спустя несколько дней он отказался от кандидатуры по личным причинам.
Напомним, что ранее премьер-министр Эвика Силиня объявила о "перезапуске" работы правительства, в ходе которого были освобождены от должностей министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство"), министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК) и министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"). Их последний рабочий день в качестве министров состоялся в среду.
До назначения новых министров обязанности главы Министерства образования и науки временно исполняет министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), Министерства благосостояния - министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), а Министерства сообщения - министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные").
Партия "Союз зеленых и крестьян" (СЗК) выдвинула на пост министра благосостояния парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса.
В свою очередь, партия "Прогрессивные" пока не определилась с кандидатурой на пост министра транспорта.
Ранее Мелбарде занимала пост министра культуры Латвии с 2013 по 2019 год. До этого, с 2011 по 2013 год, она возглавляла Латвийский национальный центр культуры, а с 2009 по 2011 год - представительство Британского совета в Латвии.
Также она долгое время работала в Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО, занимая пост президента (2013–2019) и генерального секретаря (1999–2004).
Мелбарде получила степень магистра в области управления обществом на факультете экономики и управления Латвийского университета (ЛУ), а также степень магистра в области теории и управления культурой в Латвийской академии культуры. Степень бакалавра истории она также получила в ЛУ. В настоящее время она пишет диссертацию в Латвийской академии культуры.
В 2017 году Мелбарде была удостоена Почетной премии Культурного фонда Всемирного объединения свободных латышей, а в 2013 году ей был присужден орден Трех звезд III степени, а также Почетная грамота Кабинета министров.
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