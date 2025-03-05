С 7 по 16 марта 2025 года в вестибюле третьего этажа Латвийского национального художественного музея (LNMM) желающие смогут посмотреть на крупные награды, полученные мультфильмом "Поток": награду Европейской киноакадемии, "Золотой глобус" и "Оскар", сообщается на сайте музея.
"Оскар" и другие крупные награды "Потока" будут выставлены в LNMM
С момента премьеры на Каннском кинофестивале в конце весны прошлого года фильм режиссера Гинта Зилбалодиса завоевал более 70 международных наград практически на всех континентах, отмечается в сообщении.
Часы работы музея можно посмотреть здесь.
В январе LNMM на некоторое время выставил полученный "Потоком" "Золотой глобус". В первый же день посмотреть на награду пришли более 350 посетителей.
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