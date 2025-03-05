"Оскар" и другие крупные награды "Потока" будут выставлены в LNMM

С момента премьеры на Каннском кинофестивале в конце весны прошлого года фильм режиссера Гинта Зилбалодиса завоевал более 70 международных наград практически на всех континентах, отмечается в сообщении.

Часы работы музея можно посмотреть здесь.

В январе LNMM на некоторое время выставил полученный "Потоком" "Золотой глобус". В первый же день посмотреть на награду пришли более 350 посетителей.

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