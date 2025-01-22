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Видео "Больше никогда не увижу ничего подобного". Люди спешат посмотреть на "Золотой глобус" в LNMM

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"Золотой глобус", полученный мультфильмом "Поток", в LNMM
"Золотой глобус", полученный мультфильмом "Поток", в LNMM Фото: Ekrānuzņēmums no televīzijas kanāla TV3 raidījuma "TV3 Ziņas" sižeta

Успех "Потока" продолжает вдохновлять - премия "Золотой глобус", привезенная из Голливуда, теперь выставлена в Латвийском национальном художественном музее (LNMM). В первый же день возможностью увидеть престижную награду воспользовались более 350 человек, сообщает передача TV3 Ziņas.

"Мы все очень вдохновлены этим событием, мы все так рады успеху "Потока" и общему ощущению подъема в обществе. Честно говоря, идея пришла спонтанно. Мы обратились к Матиссу Каже, и он сразу же отозвался, что публика, все желающие, могут целую неделю бесплатно приходить в музей и изучать эту статуэтку "Золотого глобуса", - говорит руководитель отдела коммуникаций Латвийского национального художественного музея Анния Саука.

"Я сделал снимок, мне хотелось подойти к сотрудникам и спросить их - это действительно чистое золото? Это надо видеть, потому что я, наверное, больше никогда в жизни не увижу ничего подобного", - рассказывает Арвидс, посетитель LNMM.

Учитывая образ главного героя фильма, премию "Золотой глобус" символически охраняют два кота, созданные скульптором Теодором Залькалнсом. В первый же день на эту престижную награду пришли посмотреть более 350 посетителей.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas 

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