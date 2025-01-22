Видео "Больше никогда не увижу ничего подобного". Люди спешат посмотреть на "Золотой глобус" в LNMM

"Мы все очень вдохновлены этим событием, мы все так рады успеху "Потока" и общему ощущению подъема в обществе. Честно говоря, идея пришла спонтанно. Мы обратились к Матиссу Каже, и он сразу же отозвался, что публика, все желающие, могут целую неделю бесплатно приходить в музей и изучать эту статуэтку "Золотого глобуса", - говорит руководитель отдела коммуникаций Латвийского национального художественного музея Анния Саука.

"Я сделал снимок, мне хотелось подойти к сотрудникам и спросить их - это действительно чистое золото? Это надо видеть, потому что я, наверное, больше никогда в жизни не увижу ничего подобного", - рассказывает Арвидс, посетитель LNMM.

Учитывая образ главного героя фильма, премию "Золотой глобус" символически охраняют два кота, созданные скульптором Теодором Залькалнсом. В первый же день на эту престижную награду пришли посмотреть более 350 посетителей.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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