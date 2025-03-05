Видео У Дудя вышло новое интервью. Оно снималось в Риге

Участники российского экспериментального дуэта IC3PEAK Анастасия Креслина и Николай Костылев после нападения России на Украину в 2022 году выступили против войны и уехали из России. При этом Креслина родилась в Риге. Как артистка рассказала в новом интервью Дудю, теперь она снова живет в столице Латвии.

"Я здесь базируюсь. [...] Но я не живу здесь все время, потому что мы очень много турим и потому что я много езжу сама. Примерно месяц-два я тут периодически провожу. Это такой шелтер", - сказала Креслина.

В антивоенном клипе на песню "Где мой дом?" дуэт предстает в образах ангелов-хранителей, которые приглядывают за мужчиной, живущим с семьей в "панельке". Когда тот отправляется на войну вместе с другими солдатами, ангелы не могут или не хотят пойти следом. Клип снимался в Зиепниеккалнсе.