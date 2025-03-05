На YouTube-канале российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя вышел новый выпуск, который команда вновь снимала в Риге: ведущий поговорил с группой IC3PEAK, только что снявшей в латвийской столице новый клип.
Видео ⟩ У Дудя вышло новое интервью. Оно снималось в Риге
Участники российского экспериментального дуэта IC3PEAK Анастасия Креслина и Николай Костылев после нападения России на Украину в 2022 году выступили против войны и уехали из России. При этом Креслина родилась в Риге. Как артистка рассказала в новом интервью Дудю, теперь она снова живет в столице Латвии.
"Я здесь базируюсь. [...] Но я не живу здесь все время, потому что мы очень много турим и потому что я много езжу сама. Примерно месяц-два я тут периодически провожу. Это такой шелтер", - сказала Креслина.
В антивоенном клипе на песню "Где мой дом?" дуэт предстает в образах ангелов-хранителей, которые приглядывают за мужчиной, живущим с семьей в "панельке". Когда тот отправляется на войну вместе с другими солдатами, ангелы не могут или не хотят пойти следом. Клип снимался в Зиепниеккалнсе.
Стоит отметить, что Юрий Дудь уже приезжал в Ригу снимать выпуск своей программы. Это было осенью 2022 года, и съемки проходили в рижском музее Zuzeum, а также на улицах в центре города. Выпуск назывался "Пропаганда - топливо войны", и его героями стали исследователи пропаганды Маша Борзунова, Илья Шепелин, Антон Пикули, Александра Архипова.
Также не в первый раз собеседниками популярного видеоблогера становятся IC3PEAK. Первый раз Дудь делал с ними интервью еще в 2020 году. Артисты рассказывали о своих песнях и жизни в России: за пару лет до этого их творчество вызвало широкий политический резонанс, ряд концертов группы отменили, а один раз их даже задержала полиция.
В новом интервью Дудю дуэт признался, что они долго испытывали тревогу после тех событий и опасались преследований. Костылев сообщил, что фактически покинул Россию еще за год до начала войны. Креслина же отметила, что после отъезда наконец почувствовала себя хорошо в психологическом плане, даже несмотря на то, что шла война.
Видео: Интервью IC3PEAK программе "вДудь"
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