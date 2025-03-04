Группа IC3PEAK выпустила клип, который снимался в Риге

В антивоенном клипе музыканты (Анастасия Креслина и Николай Костылев) предстают в образах ангелов-хранителей, которые приглядывают за мужчиной, живущим с семьей в "панельке". Когда тот отправляется на войну вместе с другими солдатами, ангелы не могут или не хотят пойти следом.

Клип на песню "Где мой дом?" снят в Зиепниеккалнсе. Рига - родной город Креслиной.

"У каждого человека есть ангел-хранитель, а иногда их даже два. Но если человек встает на сторону зла, ангелы лишаются возможности ему помогать. Свою силу надо использовать только во благо, а помощь действует только тогда, когда мы ей в этом не препятствуем", - цитирует музыкантов "Медуза".

Видео: IC3PEAK - Где мой дом?

Напомним, после нападения России на Украину в 2022 году группа выступила против войны и покинула Россию, а также провела европейский тур для сбора средства в поддержку Украины.

"Наша позиция неизменна. Мы против войны. Мы против оккупации Украины. Мы против кровопролития. Хватит множить человеческие страдания и сталкивать между собой людей. НЕТ ВОЙНЕ", - написали музыканты в соцсетях после начала полномасштабного вторжения РФ.

30 августа группа IC3PEAK станет одним из хедлайнеров фестиваля Ready Fest, который пройдет на Wondersala. Кроме того, 27 сентября у группы состоится сольный концерт в ночном клубе Tower Nightclub & Concert Hall.

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