Видео ⟩ Дудь в Риге: вышел новый выпуск "вДудь"

Как сказано в описании к видео, съемки в Риге прошли на территории музея Zuzeum на улице Лачплеша, 101, также под видео дана ссылка на Instagram музея. Также в выпуске можно заметить пейзажи из центра города и старой Риги.

Новый выпуск программы "вДудь" называется "Пропаганда - топливо войны", его героями стали исследователи пропаганды Маша Борзунова, Илья Шепелин, Антон Пикули, Александра Архипова.

Видео: Новый выпуск программы "вДудь"

Здание Zuzeum было построено в 1910 году по проекту архитектора и инженера Эдмунда фон Тромповского фабричное строение. Фабрика функционировала уже тогда, когда в Риге работали первые модернисты и создавались художественные школы. Рядом находится бывшая мастерская Карлиса Зале и отреставрированное деревянное здание Рижской средней школы дизайна и искусства. В центре расположены сад скульптур, кафе и терраса на крыше. В музее располагается частная коллекция семьи Зузансов.

Недавно мы писали о смерти одной из основательниц музея - коллекционера предметов искусства, предпринимателя и мецената Дины Зузане.