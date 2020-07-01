"Чувство обреченности": Экс-рижанка Настя из IC3PEAK о домашнем насилии, бисексуальности и Путине

Примечательно, что Креслина родилась в Риге, в латвийской столице она прожила около шести лет. Костылев же является коренным москвичом.

Настя рассказала, что трек "Плак-плак" - это песня о домашнем насилии и том, что следует менять отношение к этому. В первую очередь это о необходимости принятия закона о домашнем насилии в РФ.

Дудь указал, что любой кадр из этого клипа смотрится очень радикально и, на его взгляд, призывает "действовать ножом".

"Нет, конечно. Это такая метафора и гиперболизированная иллюстрация того, какая ответная реакция возникает в обществе, в котором нет другой возможности защититься от насилия, кроме как самому его проявить", - пояснила Анастасия.

Девушка не стала отрицать, что любит русский акционизм.

"Акционизм - это то, что происходит в физическом пространстве... Мы скорее музыканты и медиа-худождники", - объяснил Николай.

Креслина также добавила, что в их музыке существует понятие "язык крика".

"Если послушать наши ранние треки, то языка как такового и вовсе нет... Потому что была идея еще более универсального языка - крика, который понятен на любом языке", - сказала она.

Настя Креслина ФОТО: скриншот видео

После тура, в котором у группы отменялись концерты, а музыкантов арестовывали, Настя и Николай еще какое-то время испытывали тревожность. Конечно, данная история помогла ребятам с популярностью, хотя это просто совпало с моментом, когда они стали приобретать известность и иметь успех.

Николай пояснил, что политическая сатира у них появилась, потому что это смешно. Настя же считает, что политика не может быть неинтересной, особенно с возрастом.

"Ты становишься старше и понимаешь, что это тебя физически касается", - заметила она.

Особенно девушку огорчила новость о новом сроке пребывания на посту президента РФ Владимира Путина. В ответ на нее она моментально придумала песню "Смерти больше нет".

"Меня просто захлестнула эмоция, потому что он говорил о том, что нас ждут определенные сложности... Это очередное хождение по кругу. Какое-то чувство обреченности", - признается Креслина.

Настя отметила, что ей не нравится отношение в обществе, злость друг к другу, отсутствие доверия. Ей бы хотелось, чтобы люди были добрее, а это может воспитаться только тогда, когда на тебя "не давит государственный аппарат". По ее мнению, Путин не может дать людям необходимое образование и решить какие-то гендерные вопросы.

Николай не доволен количеством политических заключенных, "попытками цензурировать искусство, судами, в которых почти нет оправдательных приговоров, и несменяемостью власти".

Тем не менее Настя объяснила, что они не политическая группа и не выступают конкретно против Путина. У них много треков, которые посвящены запретным темам.

Но, к примеру, текст песни "Марш" - это о законопроектах (в том числе и поправках в Конституцию РФ), которые принимают, не спрашивая о них жителей государства.

Девушка считает, что следует не стесняться, а обсуждать и высказывать свое недовольство публично.

Певица добавила, что они поддерживают ЛГБТ и квир-сообщество. Поэтому она считает, что закон против "пропаганды гомосексуализма" в России направлен против нее и ее друзей.

"Я люблю людей разных... Можно вдаваться в разные варианты гендеров... Но мне нравятся люди вне зависимости от их пола или расы... Да, мое сексуальное влечение может быть адресовано кому угодно", - объяснила Креслина.

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