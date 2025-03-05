Изменение структуры собственности крупной розничной сети Rimi Baltic может способствовать росту конкурентоспособности рынка, считают представители других торговых сетей.
Смена владельца Rimi Baltic: что это значит для конкурентов и рынка?
Руководитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl Latvija Дана Хасана заявила, что приход новых владельцев, вероятно, откроет новые перспективы для розничного рынка стран Балтии и окажет положительное влияние на его развитие.
"Это хороший сигнал для покупателей в Латвии, Литве и Эстонии, а также для экономики этих стран. Несмотря на геополитическую нестабильность, регион по-прежнему рассматривается как привлекательный для инвестиций", - отметила она.
При этом Lidl продолжит концентрироваться на выгодных ценах и качестве товаров, а также на совершенствовании сервиса.
Член правления Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне считает, что хотя изменения в розничной торговле происходят регулярно, смена владельца такой крупной сети - событие значительное.
"Конкретные последствия этой сделки для латвийского и балтийского рынков зависят от стратегии, которую выберут новые владельцы. Ясность в этом вопросе появится только со временем", - пояснила Вартукаптейне.
По ее словам, пока нет оснований ожидать резких перемен, но приток нового капитала в отрасль стимулирует конкуренцию, вынуждая игроков рынка пересматривать свои приоритеты, конкурентные преимущества и стратегии. В итоге выиграют покупатели, которые могут рассчитывать на лучшие ценовые предложения, интересные акции и улучшенный сервис.
Elvi в этом году планирует инвестировать в 14 магазинов: пять новых точек будут открыты, а девять подвергнутся реконструкции.
Maxima Latvija отказалась от подробных комментариев, отметив, что, независимо от ситуации с конкурентами, компания продолжит придерживаться стратегии низких цен.
Шведский концерн ICA Gruppen и датская Salling Group договорились о продаже Rimi Baltic за 1,3 млрд евро (без учета долгов).
Глава Salling Group Хагс назвал эту сделку крупнейшей покупкой в истории компании. Он также заверил, что бренд Rimi сохранится.
Генеральный директор ICA Gruppen Нина Йенсене объяснила, что продажа Rimi Baltic логична, так как группа сосредоточена на шведском рынке и не планирует расширяться за его пределами.
Сделка включает 314 магазинов, e-commerce платформу, склады, распределительные центры и более 11 000 сотрудников в странах Балтии.
После покупки общее число магазинов Salling Group в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве увеличится до 2100, а количество сотрудников превысит 68 000 человек.
Salling Group намерена сохранить концепцию Rimi, инвестировать в развитие сети и укреплять ее позиции на рынке.
ICA Gruppen, в свою очередь, пояснила, что вырученные от сделки средства позволят усилить бизнес в Швеции, где группа работает не только в сфере розничной торговли, но и в банковском, страховом и фармацевтическом секторах.
В 2023 году оборот Rimi Baltic в странах Балтии составил 1,809 млрд евро (+5,5% к 2022 году).
В Латвии Rimi Latvia за год заработала 1,076 млрд евро (+4,7%), а ее прибыль выросла на 5,8% - до 29,09 млн евро.
Компания зарегистрирована в Латвии с 1992 года, ее уставной капитал составляет 5 млн евро.
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