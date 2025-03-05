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Смена владельца Rimi Baltic: что это значит для конкурентов и рынка?

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Корзины магазина Rimi. Фото иллюстративное.
Корзины магазина Rimi. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Изменение структуры собственности крупной розничной сети Rimi Baltic может способствовать росту конкурентоспособности рынка, считают представители других торговых сетей.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl Latvija Дана Хасана заявила, что приход новых владельцев, вероятно, откроет новые перспективы для розничного рынка стран Балтии и окажет положительное влияние на его развитие.

"Это хороший сигнал для покупателей в Латвии, Литве и Эстонии, а также для экономики этих стран. Несмотря на геополитическую нестабильность, регион по-прежнему рассматривается как привлекательный для инвестиций", - отметила она.

При этом Lidl продолжит концентрироваться на выгодных ценах и качестве товаров, а также на совершенствовании сервиса.

Член правления Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне считает, что хотя изменения в розничной торговле происходят регулярно, смена владельца такой крупной сети - событие значительное.

"Конкретные последствия этой сделки для латвийского и балтийского рынков зависят от стратегии, которую выберут новые владельцы. Ясность в этом вопросе появится только со временем", - пояснила Вартукаптейне.

По ее словам, пока нет оснований ожидать резких перемен, но приток нового капитала в отрасль стимулирует конкуренцию, вынуждая игроков рынка пересматривать свои приоритеты, конкурентные преимущества и стратегии. В итоге выиграют покупатели, которые могут рассчитывать на лучшие ценовые предложения, интересные акции и улучшенный сервис.

Elvi в этом году планирует инвестировать в 14 магазинов: пять новых точек будут открыты, а девять подвергнутся реконструкции.

Maxima Latvija отказалась от подробных комментариев, отметив, что, независимо от ситуации с конкурентами, компания продолжит придерживаться стратегии низких цен.

Шведский концерн ICA Gruppen и датская Salling Group договорились о продаже Rimi Baltic за 1,3 млрд евро (без учета долгов).

Глава Salling Group Хагс назвал эту сделку крупнейшей покупкой в истории компании. Он также заверил, что бренд Rimi сохранится.

Генеральный директор ICA Gruppen Нина Йенсене объяснила, что продажа Rimi Baltic логична, так как группа сосредоточена на шведском рынке и не планирует расширяться за его пределами.

Сделка включает 314 магазинов, e-commerce платформу, склады, распределительные центры и более 11 000 сотрудников в странах Балтии.

После покупки общее число магазинов Salling Group в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве увеличится до 2100, а количество сотрудников превысит 68 000 человек.

Salling Group намерена сохранить концепцию Rimi, инвестировать в развитие сети и укреплять ее позиции на рынке.

ICA Gruppen, в свою очередь, пояснила, что вырученные от сделки средства позволят усилить бизнес в Швеции, где группа работает не только в сфере розничной торговли, но и в банковском, страховом и фармацевтическом секторах.

В 2023 году оборот Rimi Baltic в странах Балтии составил 1,809 млрд евро (+5,5% к 2022 году).

В Латвии Rimi Latvia за год заработала 1,076 млрд евро (+4,7%), а ее прибыль выросла на 5,8% - до 29,09 млн евро.

Компания зарегистрирована в Латвии с 1992 года, ее уставной капитал составляет 5 млн евро.

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