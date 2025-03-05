Смена владельца Rimi Baltic: что это значит для конкурентов и рынка?

Elvi в этом году планирует инвестировать в 14 магазинов: пять новых точек будут открыты, а девять подвергнутся реконструкции.

Maxima Latvija отказалась от подробных комментариев, отметив, что, независимо от ситуации с конкурентами, компания продолжит придерживаться стратегии низких цен.

Шведский концерн ICA Gruppen и датская Salling Group договорились о продаже Rimi Baltic за 1,3 млрд евро (без учета долгов).

Глава Salling Group Хагс назвал эту сделку крупнейшей покупкой в истории компании. Он также заверил, что бренд Rimi сохранится.

Генеральный директор ICA Gruppen Нина Йенсене объяснила, что продажа Rimi Baltic логична, так как группа сосредоточена на шведском рынке и не планирует расширяться за его пределами.

Сделка включает 314 магазинов, e-commerce платформу, склады, распределительные центры и более 11 000 сотрудников в странах Балтии.

После покупки общее число магазинов Salling Group в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве увеличится до 2100, а количество сотрудников превысит 68 000 человек.

Salling Group намерена сохранить концепцию Rimi, инвестировать в развитие сети и укреплять ее позиции на рынке.

ICA Gruppen, в свою очередь, пояснила, что вырученные от сделки средства позволят усилить бизнес в Швеции, где группа работает не только в сфере розничной торговли, но и в банковском, страховом и фармацевтическом секторах.

В 2023 году оборот Rimi Baltic в странах Балтии составил 1,809 млрд евро (+5,5% к 2022 году).

В Латвии Rimi Latvia за год заработала 1,076 млрд евро (+4,7%), а ее прибыль выросла на 5,8% - до 29,09 млн евро.

Компания зарегистрирована в Латвии с 1992 года, ее уставной капитал составляет 5 млн евро.

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