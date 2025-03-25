Правительство пока не пришло к финальному сценарию будущего Tet и LMT

Премьер подчеркнула, что правительство взвешивает потенциальный результат различных сценариев и не хочет вкладывать бюджетные средства.

"Мы понимаем, что для тех вызовов, которые сейчас стоят перед Латвией, не будет такого сценария: мы должны найти средства и на оборону, и на вопрос со здоровьем, и на вопрос, который обязательно будет решаться в долгосрочной перспективе - демографию", - заявила Силиня, добавив, что правительство должно найти соответствующий сценарий, как, не вкладывая слишком много, можно было бы зарабатывать, позволить развиваться современным технологиям, инновациям.

Силиня отметила, что сейчас активно ведутся переговоры о том, чтобы государство могло сохранить и сформировать свой стратегический интерес на этих предприятиях.

Наряду с этим, по словам Силини, сегодня обсуждалось, что больше государственных предприятий должно котироваться на бирже. "Это дало бы возможность нашим государственным предприятиям привлекать частный капитал - это могут быть как юридические лица, так и жители, заинтересованные вкладывать в наши госкомпании, - как стратегические предприятия, так и другие государственные общества капитала", - сказала Силиня, добавив, что для того, чтобы принимать такие решения, государство должно либо иметь право на единоличное решение, либо договариваться со вторым собственником, которым сейчас является Telia.

Премьер отметила, что правительство получило встречное предложение от Telia и переговоры продолжаются.

Министр экономики в этой связи подчеркнул, что в переговорах между Латвийским государством и Telia участвует правительство Латвии, в том числе в Минэкономики создана рабочая группа, которая имеет мандат на решение этого вопроса, а у третьих сторон такого мандата нет.

Необходимо попытаться выбраться из невыгодной ситуации, в которой сейчас находится и государство, и Telia, отметил Валайнис.

Как сообщалось, имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация свидетельствует о том, что стоимость выкупа долей капитала телекоммуникационных компаний Latvijas mobilais telefons (LMT) и Tet может составить примерно 550-600 миллионов евро.

Валайнис перед заседанием правительства заявил СМИ, что публично озвученная стоимость сделки по выкупу долей капитала Tet и LMT - спекуляции, распространяемые другими участниками рынка и различными заинтересованными сторонами.

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