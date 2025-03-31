Бывшая министр образования Анита Муйжниеце, которая баллотируется в Рижскую думу от партии "Для развития Латвии", в предвыборном видео говорит о том, что в прошлом году ухудшилась материальная ситуация жителей. Она также рассказывает, что быстрее всего это произошло именно среди нуждающихся жителей. Это неправда. Упомянутый Муйжниеце опрос говорит об обратном. В частности, уровень необеспеченности находится на самом низком уровне, а экономическая ситуация улучшается быстрее всего для самых бедных слоев населения.
Муйжниеце вводит в заблуждение: материальная ситуация самых бедных улучшилась, а не стала хуже
Муйжниеце на видео рассказывает об опубликованных Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данных. Они свидетельствуют о том, что почти 59% опрошенных признали - они не могут покрыть какую-либо из основных нужд. ЦСУ и СМИ сообщили об опросе 25 марта, его исходные данные - публикация ЦСУ о материальной необеспеченности в Латвии в 2024 году (здесь).
На видео Муйжниеце указывает на упомянутые 59% и продолжает:
"Особенно пугает то, что, по сравнению с предыдущим периодом, когда эти измерения проводили, именно нуждающаяся часть жителей - та, материальная ситуация которой ухудшилась быстрее всего".
Однако как в публикации ЦСУ, так и в новостях СМИ говорится об обратном. Например, портал LSM пишет: "В то же время зафиксирован самый низкий уровень материальной и социальной необеспеченности. (...) В прошлом году материальная и социальная обеспеченность росли быстрее всего среди самых бедных жителей. В свою очередь, в отчете ЦСУ говорится: "Экономическая напряженность снизилась быстрее всего среди жителей с самыми низкими доходами (в 1-й квинтильной группе) - с 55,0% в 2023 году до 47,8% в 2024 году".
Муйжниеце в разговоре с Re:Check допустила, что, читая новость про этот опрос, ошибалась в видео, и в таком случая она исправит опубликованное в TokTok видео, потому что "у меня нет цели вводить кого-либо в заблуждение". Вскоре после телефонного разговора видео было удалено.
Что выяснил опрос?
Опрос "Статистика доходов и условий жизни" проводится ежегодно во всех государствах-членах ЕС; ы Латвии в нем участвует каждое сотое домохозяйство.
Опрос, среди прочего, определяет, сколько домохозяйств не могут позволить себе удовлетворить определенные основные нужды из-за нехватки денег. В прошлом году почти 59% признались, что не могут позволить себе удовлетворить хотя бы одну из 13 основных потребностей, предложенных в опросе. К ним относятся, например, употребление мяса или рыбы через день (не могут себе позволить 8,6%), оплата счетов за коммунальные услуги (не могут себе позволить 7,1%), покрытие непредвиденных расходов (не могут себе позволить 46,3%) и возможность провести одну неделю отпуска в год вне дома (не могут себе позволить 30,9%).
Муйжниеце на видео также некорректно пересказывает полученные в ходе опроса данные про одну из 13 основных нужд. Она говорит: "Если исследовать данные подробнее, мы видим, что примерно 30% говорят, что не могут позволить себе поменять износившуюся мебель на новую".
Однако согласно информации ЦСУ этого в прошлом году не могли себе позволить 23% опрошенных.
Вывод: По данным опубликованного ЦСУ опроса, материальная ситуация жителей в прошлом году улучшилась. Вопреки словам Муйжниеце, быстрее всего она улучшалась у самых нуждающихся.
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