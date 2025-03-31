Муйжниеце вводит в заблуждение: материальная ситуация самых бедных улучшилась, а не стала хуже

Муйжниеце в разговоре с Re:Check допустила, что, читая новость про этот опрос, ошибалась в видео, и в таком случая она исправит опубликованное в TokTok видео, потому что "у меня нет цели вводить кого-либо в заблуждение". Вскоре после телефонного разговора видео было удалено.

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Что выяснил опрос?

Опрос "Статистика доходов и условий жизни" проводится ежегодно во всех государствах-членах ЕС; ы Латвии в нем участвует каждое сотое домохозяйство.

Фото: Oficiālās statistikas portāls

Опрос, среди прочего, определяет, сколько домохозяйств не могут позволить себе удовлетворить определенные основные нужды из-за нехватки денег. В прошлом году почти 59% признались, что не могут позволить себе удовлетворить хотя бы одну из 13 основных потребностей, предложенных в опросе. К ним относятся, например, употребление мяса или рыбы через день (не могут себе позволить 8,6%), оплата счетов за коммунальные услуги (не могут себе позволить 7,1%), покрытие непредвиденных расходов (не могут себе позволить 46,3%) и возможность провести одну неделю отпуска в год вне дома (не могут себе позволить 30,9%).

Фото: Oficiālās statistikas portāls

Муйжниеце на видео также некорректно пересказывает полученные в ходе опроса данные про одну из 13 основных нужд. Она говорит: "Если исследовать данные подробнее, мы видим, что примерно 30% говорят, что не могут позволить себе поменять износившуюся мебель на новую".

Однако согласно информации ЦСУ этого в прошлом году не могли себе позволить 23% опрошенных.

Вывод: По данным опубликованного ЦСУ опроса, материальная ситуация жителей в прошлом году улучшилась. Вопреки словам Муйжниеце, быстрее всего она улучшалась у самых нуждающихся.

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