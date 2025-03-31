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Липину интересно Стартовый выстрел: 7 июня пройдут самые важные выборы Латвии

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Яркие лица муниципальных выборов Латвии: Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте"), Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!), Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), Регина Лочмеле ("Согласие")
Яркие лица муниципальных выборов Латвии: Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте"), Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!), Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), Регина Лочмеле ("Согласие") Фото: TVNET kolāža

7 июня в Латвии пройдут муниципальные выборы. И это, во-первых, намного быстрее, чем вам кажется, а во-вторых, эти выборы куда как сильнее зависят от каждого голоса. TVNET+ разъясняет, кто избирается, когда голосовать и почему это крайне важные выборы.

Важные интриги

Прямо сейчас рижская коалиция выглядит крайне нестабильной: шесть политических сил и еще несколько независимых депутатов. А ведь предыдущие выборы в Рижское самоуправление проходили в 2020 году - до того, как о себе громко заявили "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, "Стабильности!" Алексея Росликова и "Объединенный список".

Поэтому нынешние выборы в Рижскую думу грозят стать одними из самых запутанных.

По последним опросам, лидеры общественного мнения - это: 

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