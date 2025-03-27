Опрос: более половины жителей не могут позволить себе одну из потребностей

Доля людей, которые по финансовым причинам не могут позволить себе заменить изношенную мебель на новую, снизилась с 27,7% в 2023 году до 23% в 2024 году, заменить изношенную одежду на новую, а не на подержанную - с 11,8% в 2023 году до 8,5% в 2024 году, а отправляться в недельный отпуск вне дома каждый год - с 32,9% в 2023 году до 30,9% в 2024 году.

В прошлом году 79,9% жителей могли встретиться с друзьями или родственниками, чтобы пообедать или выпить по бокалу напитка хотя бы раз в месяц, что на 2,1% меньше, чем в 2023 году, когда такая возможность была у 82% жителей, в то время как 5,4% жителей были лишены такой возможности из-за нехватки денег (в 2023 году - 5,3%). В прошлом году около половины, или 50,7%, населения регулярно принимали участие в рекреационных мероприятиях, связанных с денежными затратами (в 2023 году - 49,4%). Положительная динамика наблюдается в данных о доле жителей, которые не смогли принять участие в рекреационных мероприятиях из-за отсутствия денежных средств: в прошлом году 15,6% жителей не смогли принять участие в рекреационных мероприятиях из-за отсутствия денежных средств, тогда как в 2023 году - 17,4%.