Глубокой материальной и социальной необеспеченности в прошлом году в Латвии были подвержены 5,3% жителей, что на 0,9% меньше, чем в 2023 году, однако удельный вес таких жителей составил 6,2%, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).
Опрос: более половины жителей не могут позволить себе одну из потребностей
У соответствующей группы населения наблюдалось по крайней мере семь из 13 показателей необеспеченности.
Кроме того, данные свидетельствуют, что в 2024 году материальной и социальной необеспеченности были подвержены 10,9% жителей, что на 2,6% меньше, чем в 2023 году. У этих жителей наблюдалось по крайней мере пять из 13 показателей необеспеченности.
ЦСУ отмечает, что показатели материальной и социальной необеспеченности жителей были ниже, чем зарегистрированные ранее.
Материальная и социальная необеспеченность быстрее снижаются среди жителей с самыми низкими доходами, в частности, у жителей, входящих в первую квинтильную группу.
В этой группе доля населения, подверженная материальной и социальной необеспеченности, снизилась на 3,3% до 14,7%. Однако, несмотря на эту положительную тенденцию, наиболее обездоленные все еще были значительно более подвержены глубокой материальной и социальной необеспеченности, чем остальные.
Среди жителей с чуть более высокими доходами (вторая квинтильная группа) 6,2% были глубоко материально и социально необеспечены, а 0,8% наиболее обеспеченных (пятая квинтильная группа) также имели некоторые характеристики материальной и социальной необеспеченные по собственному восприятию, поскольку эти показатели рассчитывались по субъективной оценке респондентов, отмечает статистическое управление.
Несмотря на то, что материальная и социальная необеспеченность снизилась, большая часть или 58,8% жителей считают, что не могут позволить себе по меньшей мере одну из 13 основных потребностей (в 2023 году - 59,9%).
Доля людей, которые по финансовым причинам не могут позволить себе заменить изношенную мебель на новую, снизилась с 27,7% в 2023 году до 23% в 2024 году, заменить изношенную одежду на новую, а не на подержанную - с 11,8% в 2023 году до 8,5% в 2024 году, а отправляться в недельный отпуск вне дома каждый год - с 32,9% в 2023 году до 30,9% в 2024 году.
В прошлом году 79,9% жителей могли встретиться с друзьями или родственниками, чтобы пообедать или выпить по бокалу напитка хотя бы раз в месяц, что на 2,1% меньше, чем в 2023 году, когда такая возможность была у 82% жителей, в то время как 5,4% жителей были лишены такой возможности из-за нехватки денег (в 2023 году - 5,3%). В прошлом году около половины, или 50,7%, населения регулярно принимали участие в рекреационных мероприятиях, связанных с денежными затратами (в 2023 году - 49,4%). Положительная динамика наблюдается в данных о доле жителей, которые не смогли принять участие в рекреационных мероприятиях из-за отсутствия денежных средств: в прошлом году 15,6% жителей не смогли принять участие в рекреационных мероприятиях из-за отсутствия денежных средств, тогда как в 2023 году - 17,4%.
Источником данных о показателях материальной и социальной необеспеченности является опрос доходов и условий жизни, проведенный ЦСУ в 2024 году, в котором приняли участие 10 500 респондентов в возрасте 16 лет и старше из 6000 домохозяйств.
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