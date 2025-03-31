Фото Сливки общества собрались на особом показе

На мероприятии присутствовали такие известные люди, как Майя Розите-Криштопане, которая была диджеем вечера, Ренарс Зелтиньш с женой Иевой, Фелипе Габриэль Ксавьер и многие другие.

Кристине Домбровска, ведущая Sky&More, рассказывает о шоу подробнее: "Сегодня вечером мы играли с человеческими чувствами и эмоциями, создавая настоящее присутствие и вместе переживая историю о попытках современного человека жить в идеальном, но в то же время искусственно созданном мире, забывая о своих истинных ценностях в жизни".

"Это шоу было не только технологически сложным, но и полным сюрпризов - гости вечера до самого конца мероприятия не знали, что люди, сидевшие рядом с ними, на самом деле являются участниками шоу, а они сами стали частью захватывающего события", - продолжает Домбровска.



"Для шоу были разработаны уникальные аранжировки, которые при живом исполнении открыли новый взгляд на всемирно известные песни - от классики до транса, от танцевальных ритмов до драм-н-бейса и хип-хопа.

"Символически выбранные сценические персонажи - бывший танцор Зиедонис Калниньш и уже популярный восьмилетний певец Георг Рукманис-Почс - изобразили жизненный цикл человека, заставив зрителей задуматься о самых важных ценностях в жизни", - говорит Элина Зариня, менеджер проектов агентства мероприятий QEvents.

Галерея: Sky&More Fashion&Show 2025

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