Кафе Lauvas nams в центре Риги оказалось под угрозой закрытия

В прошлом году оборот предприятия общественного питания SIA Lauvas nams составил 1,162 миллиона евро, что на 12% меньше, чем годом ранее, а убытки увеличились на 25,3% и составили 51 613 евро, свидетельствует информация в базе данных Firmas.lv.
В годовом отчете компании говорится, что экономический кризис в стране и мире отразился на деятельности Lauvas nams.
Руководство также отмечает, что многие клиенты жалуются на отсутствие бесплатной парковки, где можно было бы оставить машину, пока сидишь в кафе. Предприятие обратилось в Рижскую думу с просьбой рассмотреть возможность возвращения парковочных мест возле заведения, но ответа пока не последовало.
"К тому же уход различных магазинов и учреждений из центра города, в том числе с улицы Бривибас, привел к сокращению рабочих мест и, соответственно, людского потока в этом районе", - говорится в отчете компании.
В то же время рост цен на энергоносители и стоимость сырья и материалов привели к увеличению затрат на производство и реализацию продукции.
В прошлом году Lauvas nams повысило цены, но это не смогло компенсировать затраты.
"Видение будущего неясно, и если ничего не изменится, предприятию придется закрыться", - говорится в заявлении руководства.
В 2023 году оборот компании составил 1,32 миллиона евро, а убыток - 41 197 евро.
Компания Lauvas nams была зарегистрирована в 1994 году, ее основной капитал составляет 88 929 евро. Главными акционерами являются Айгар Лудвигс (40%) и Эрвин Отомерс (40%).
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