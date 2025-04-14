Кафе Lauvas nams в центре Риги оказалось под угрозой закрытия

В годовом отчете компании говорится, что экономический кризис в стране и мире отразился на деятельности Lauvas nams.

Руководство также отмечает, что многие клиенты жалуются на отсутствие бесплатной парковки, где можно было бы оставить машину, пока сидишь в кафе. Предприятие обратилось в Рижскую думу с просьбой рассмотреть возможность возвращения парковочных мест возле заведения, но ответа пока не последовало.

"К тому же уход различных магазинов и учреждений из центра города, в том числе с улицы Бривибас, привел к сокращению рабочих мест и, соответственно, людского потока в этом районе", - говорится в отчете компании.

В то же время рост цен на энергоносители и стоимость сырья и материалов привели к увеличению затрат на производство и реализацию продукции.

В прошлом году Lauvas nams повысило цены, но это не смогло компенсировать затраты.

"Видение будущего неясно, и если ничего не изменится, предприятию придется закрыться", - говорится в заявлении руководства.

В 2023 году оборот компании составил 1,32 миллиона евро, а убыток - 41 197 евро.

Компания Lauvas nams была зарегистрирована в 1994 году, ее основной капитал составляет 88 929 евро. Главными акционерами являются Айгар Лудвигс (40%) и Эрвин Отомерс (40%).