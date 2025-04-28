Литовцы эффектно прорекламировали холодный суп

Литовский холодный свекольник шалтибарщяй (šaltibarščiai), который, к слову, весьма похож на латышский, пользуется большой популярностью у туристов. И в гастрономических рейтингах портала Tasteatlas он занимает достойное место: в прошлом году он был признан самым вкусным холодным супом в мире.



По этому поводу между литовцами и латышами в прошлом году даже разгорелся шуточный "баттл": стороны обменялись видео, доказывая, что именно их свекольник самый лучший.



Бытует мнение, что секрет успеха кроется отнюдь не в тайных ингредиентах, а в мощном пиаре, который делают литовцы излюбленному блюду.



Одним из ярких зрелищ в розовых тонах стал Фестиваль холодного супа Pink Soup Fest, посвященный холодному супу. В прошлом году его посетили более 42 000 человек, что на 27 000 больше, чем годом ранее, включая гостей из-за рубежа, в том числе из Латвии.

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Не поскупились литовцы и на весьма зрелищную рекламу мероприятия. Свекольник льется из кухонного крана, падает с небес в виде дождя, модели красуются в розовых платьях, украшенных орнаментами из укропа и огуречных ломтиков, вместо охлаждающей жидкости в машине - холодный суп, а на рентгеновском снимке виден живот, полный холодного супа. "Вы думаете, мы преувеличиваем? Может быть, совсем немного... Но наша одержимость шалтибарщяем — восхитительно розовым, ледяным свекольным супом — вполне реальна! Убедитесь в этом сами на Вильнюсском фестивале розового супа 31 мая!", - сообщается в опубликованном видео.



К слову, литовцы уже не первый раз вызывают мощный резонанс своей туристической рекламой. В прошлым году ролик Go Vilnius под названием Expectations vs Reality ("Ожидания против реальности"), снятый в духе фильмов Эмира Кустурицы и "Бората" вызвал скандал как в самой Литве, так и за ее пределами. А кампания 2018 года "Вильнюс – точка G Европы", вызвала интерес ведущих мировых медиа, включая CNN.



Вот так литовцы пиарят свекольный борщ и грядущий фестиваль: