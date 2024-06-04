ВИДЕО Литва ответила Латвии на шуточное видео про холодный суп

Рижское агентство инвестиций и туризма разместило в социальной сети TikTok развлекательное видео и песню, где заявляется, что в Латвии готовят лучший холодный суп.

Литва и организаторы фестиваля Pink Soup Fest не стали отмалчиваться и ответили на это заявление своим видео, которое можно посмотреть здесь.

В этом году на фестивале было установлено два рекорда - самый длинный стол с холодным супом и наибольшее количество людей, поедающих холодный суп одновременно.

Добиться этой цели помогла литовская сеть супермаркетов Maxima, которая в день праздника раздала 1000 порций этого традиционного супа на рекордном розовом столе длиной 362 метра. Это одно из самых ярких событий фестиваля.

Рекордный стол длиной 362 метра был выбран не просто так - длина была рассчитана в честь первого упоминания в Вильнюсе свекольного супа, который считается предшественником холодного супа.

Напомним, в прошлом году в Вильнюсе фестиваль холодного супа Pink Soup Fest прошел 10 июня. Рассказы очевидцев и фотографии, размещенные в социальных сетях, подтверждают, что мероприятие было не только вкусным, но и очень ярким, красочным и веселым. Читая посты и комментарии, остается сделать вывод, что такой фестиваль нам бы и самим понравился, но он все же прошел в соседней стране. Подробнее о реакции на фестиваль и как это было в прошлом году, смотрите здесь:

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!