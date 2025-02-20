Фото Вильнюс готовится к грандиозному фестивалю холодного супа

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Главной площадкой фестиваля, как и в прошлом году, станет рынок Tymo, но розовый цвет окутает и территорию за пределами Старого города. Рестораны, кафе и бары приготовят эксклюзивные блюда по тематике фестиваля, в музеях и культурных заведениях пройдут тематические выставки и творческие мастер-классы, а отели предложат специальные пакеты услуг, что облегчит иностранным гостям планирование своего визита.

В рамках фестиваля ожидаются разнообразные мероприятия: на Бастионной горе будет работать традиционная розовая горка, будут открыты творческие пространства для детей и молодежи, экспонироваться художественные инсталляции, будут работать гастрономические зоны и продаваться уникальные сувениры, пройдут различные мероприятия, в том числе интерактивные, конкурс костюмов и гонка розовых официантов. По мере приближения фестиваля будут раскрыты и некоторые предстоящие сюрпризы.

100-дневный Pink Soup Step Challenge также является особым событием: популярное приложение для ходьбы и подсчета шагов #Walk15 приглашает вас присоединиться к Pink Soup Challenge – 100-дневному международному соревнованию по подсчету шагов. Каждый желающий, включая любителей длительных пеших прогулок из Латвии, может присоединиться к одной из семи команд, символизирующих один из главных ингредиентов холодного супа. Регистрируя свои шаги в приложении, вы сможете получить специальные скидки от партнеров фестиваля – отелей, ресторанов и продавцов сувениров, – что поможет вам еще успешнее спланировать поездку на "Фестиваль розового супа".

Галерея: Фестиваль розового супа

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