В самом конце весны, 31 мая, в Вильнюсе в третий раз пройдет "Фестиваль розового супа", посвященный одному из самых знаковых литовских блюд – шалтибарщяй (Šaltibarščiai), литовскому родственнику хорошо известного латышам холодного супа со свеклой.
Фото ⟩ Вильнюс готовится к грандиозному фестивалю холодного супа
Это захватывающее гастрономическое и культурное событие объединит целый ряд местных предприятий и культурных заведений, а также, конечно же, широкий круг посетителей, чтобы вместе провести радостный день, посвященный вкусной еде, основным цветом которой станет розовый.
"Фестиваль розового супа" в Вильнюсе с каждым годом привлекает все больше посетителей: в прошлом году его посетили более 42 000 человек, что на 27 000 больше, чем годом ранее, включая гостей из-за рубежа, в том числе из Латвии. И это неудивительно - холодный свекольный суп также является одним из любимых летних блюд латышей. "Фестиваль розового супа" предоставляет гостям из Латвии уникальную возможность исследовать и сравнить различные вариации любимого холодного супа, наслаждаясь оживленной атмосферой фестиваля.
"С каждым годом мы видим растущий интерес к вильнюсскому "Фестивалю розового супа". Из кулинарного события оно превратилось в полномасштабное культурное мероприятие, привлекающее посетителей со всего региона. Приглашаем всех присоединиться к розовой волне и насладиться городом с новой стороны, даже не надевая розовые очки!" - приглашает Вилма Даубармене, руководитель отдела туризма Go Vilnius.
Главной площадкой фестиваля, как и в прошлом году, станет рынок Tymo, но розовый цвет окутает и территорию за пределами Старого города. Рестораны, кафе и бары приготовят эксклюзивные блюда по тематике фестиваля, в музеях и культурных заведениях пройдут тематические выставки и творческие мастер-классы, а отели предложат специальные пакеты услуг, что облегчит иностранным гостям планирование своего визита.
В рамках фестиваля ожидаются разнообразные мероприятия: на Бастионной горе будет работать традиционная розовая горка, будут открыты творческие пространства для детей и молодежи, экспонироваться художественные инсталляции, будут работать гастрономические зоны и продаваться уникальные сувениры, пройдут различные мероприятия, в том числе интерактивные, конкурс костюмов и гонка розовых официантов. По мере приближения фестиваля будут раскрыты и некоторые предстоящие сюрпризы.
100-дневный Pink Soup Step Challenge также является особым событием: популярное приложение для ходьбы и подсчета шагов #Walk15 приглашает вас присоединиться к Pink Soup Challenge – 100-дневному международному соревнованию по подсчету шагов. Каждый желающий, включая любителей длительных пеших прогулок из Латвии, может присоединиться к одной из семи команд, символизирующих один из главных ингредиентов холодного супа. Регистрируя свои шаги в приложении, вы сможете получить специальные скидки от партнеров фестиваля – отелей, ресторанов и продавцов сувениров, – что поможет вам еще успешнее спланировать поездку на "Фестиваль розового супа".
Галерея: Фестиваль розового супа
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