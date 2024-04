ВИДЕО ⟩ Туристический ролик с презентацией Вильнюса вызвал нешуточный скандал

Вильнюсское агентство развития бизнеса и туризма Go Vilnius, призванное продвигать литовскую столицу на мировой арене, уже неоднократно отличалось креативными решениями. Так, в 2018 году они порадовали народ кампанией с интригующим названием "Вильнюс – точка G Европы". Девушка, раскинувшись на простыне в виде карты Европы, в порыве страсти скомкала место дислокации Литвы, а надпись рядом гласит: "Никто не знает, где это находится, но когда находишь – это потрясающе. Вильнюс – точка G Европы".



Картинка моментально стала вирусной, за ней последовали не менее захватывающие ролики, в итоге Вильнюс прославился на весь мир и попал в ведущие медиа: рекламной кампании посвятили свыше 900 публикаций!



Например, CNN написало, что "это была неоднозначная маркетинговая кампания. Во-первых, пикантная реклама появилась всего за несколько недель до визита в страну папы Франциска в августе 2018 года. Во-вторых, Вильнюс регулярно попадает в европейские списки лучших недооцененных или бюджетных направлений, в том числе для мальчишников". А затем очень вкусно расписали город как привлекательное направление молодежного туризма.



В итоге на лондонской туристической выставке World Travel Market в 2019 году Вильнюс получил приз за лучшую рекламную кампанию, а интерес к литовской столице вырос на 12%. Причем число туристов из Великобритании и Германии выросло на 20,5% и 37,8% соответственно.



Новый ролик Go Vilnius под названием Expectations vs Reality ("Ожидания против реальности") не менее креативный. Особенно он придется по душе поклонниками творчества легендарного кинорежиссера Эмира Кустурицы с его колоритным антуражем и персонажами.



В видео солидный британский джентльмен почитывает газету и натыкается на объявление с приглашением посетить Вильнюс. И сразу в его голове всплывают стереотипные сюжеты о Восточной Европе в стиле комедии "Борат" с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Гопники, бомжи, выгребные туалеты, разруха и ямы на дорогах, общепит и сельские дискотеки образца начала 90-х и зачуханные, но счастливые лица местных обитателей, с нетерпением ждущих туристов… Но затем авторы вопрошают: неужели вы так представляете Вильнюс? "Дайте нам шанс изменить ваше мнение". И далее зритель видит современный и цивилизованный европейский город.



Ажиотаж провокационный ролик вызвал нешуточный. Многие в Литве возмутились. Например, в интервью LRT художник и фотограф Альгимантас Крищюнас заявил, что, по его мнению, Вильнюс представлен как "мусорная провинция России", что после 30 лет независимости вызывает шок. "Сама идея банальна, а сделано все ужасно", – подытожил он.



А руководитель программы Global Lithuania Министерства иностранных дел Литвы Симонас Рудаминас назвал видео позорным и сравнил с пощечиной. По его мнению, намерение сломать стереотипы привело к обратным результатам, поскольку кампания лишь укрепляет мифы, которые уже существуют на Западе. "Вильнюс презентовали как заброшенный, наполненный асоциалами город. И на это потратили полмиллиона евро".



В Go Vilnius придерживаются противоположного мнения. По их словам, положительные результаты кампании уже видны. "Успех маркетинговой кампании измеряется достигнутыми целями. Пока рано давать им оценку, поскольку кампания стартует в Великобритании и Германии 8 апреля, но мы уже можем видеть положительные результаты. В первый день видео набрало более 400 000 просмотров в различных социальных сетях", – заявила LRT.lt Довиле Александравичене, руководитель Go Vilnius.