Продажи Tesla в апреле продолжают снижаться, за одним исключением

Новые решения Tesla внедряются слишком поздно. В то время как VW и BYD стремительно улучшают свои позиции, компания Илона Маска все еще продает те же автомобили, что и много лет назад. Впрочем, в продолжающемся падении европейских продаж, вероятно, виновата и репутация босса.
Продажи американского производителя электромобилей Tesla в апреле продолжили падать на ключевых европейских рынках. Согласно последним данным, продажи в Швеции, например, упали на 80,7%. В Нидерландах падение составило 73,8%, а в Португалии - 33%. Также в Дании и Франции продажи автомобилей Tesla составили половину от уровня годичной давности. А вот в Норвегии продажи выросли на 11,8%.
Одной из причин падения во многих странах является то, что компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны известных автопроизводителей, таких как Volkswagen, и, прежде всего, новичков из Китая, таких как BYD. "Tesla со своим нынешним ассортиментом в значительной степени утратила технологическое преимущество", - говорит соучредитель компании SC Insights, специализирующейся на цепочках поставок, Энди Лейланд.
Компания, возглавляемая Илоном Маском, в настоящее время запускает новую версию своего бестселлера Model Y. Модель уже доступна для заказа на многих европейских рынках, но будет доставлена покупателям не раньше июня. Только тогда станет ясно, насколько смена модели повлияет на продажи.
В конце концов, поддержка Маском правых популистов подвергается серьезной критике. Многие покупатели, встревоженные политикой Маска, отвернулись от флагманского бренда, особенно в Европе и на ключевом рынке США, в Калифорнии. Автомобили и филиалы Tesla стали объектами протестов и вандализма».
"Репутация бренда в Европе пострадала", - говорит глава информационной службы по электромобилям Electrifying.com Джинни Бакли. Она ссылается на результаты опроса, согласно которому 59% респондентов назвали действия Илона Маска причиной отказа от покупки Tesla.
Неудивительно, что тенденция в Норвегии противоположна остальной Европе. Почти девять из десяти новых автомобилей, проданных в этой скандинавской стране, теперь являются электрическими, согласно данным Управления дорожного движения, полученным в начале года. Это означает, что правительство страны почти достигло своей цели - с 2025 года на дорогах будут ездить только новые электромобили.
Преимущество Норвегии в том, что она не производит автомобили и поэтому не имеет сильного автомобильного лобби. Это позволило норвежскому правительству ввести высокие импортные пошлины на автомобили внутреннего сгорания, в то время как электромобили освобождены от таких пошлин и пользуются дополнительными налоговыми льготами. Эксперты считают, что эта стратегия работает еще и потому, что она действует уже долгое время. "Это важный урок: создать большой пакет стимулов и сделать его предсказуемым в долгосрочной перспективе", - сказала тогда заместитель министра транспорта Сесилия Книбе Кроглунд.
В 2024 году большинство новых автомобилей в Норвегии будут поставляться компанией Tesla, за которой следуют Volkswagen и Toyota, но поставщики из Китая также завоевали определенную долю рынка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!