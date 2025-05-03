Продажи Tesla в апреле продолжают снижаться, за одним исключением

"Репутация бренда в Европе пострадала", - говорит глава информационной службы по электромобилям Electrifying.com Джинни Бакли. Она ссылается на результаты опроса, согласно которому 59% респондентов назвали действия Илона Маска причиной отказа от покупки Tesla.

Неудивительно, что тенденция в Норвегии противоположна остальной Европе. Почти девять из десяти новых автомобилей, проданных в этой скандинавской стране, теперь являются электрическими, согласно данным Управления дорожного движения, полученным в начале года. Это означает, что правительство страны почти достигло своей цели - с 2025 года на дорогах будут ездить только новые электромобили.

Преимущество Норвегии в том, что она не производит автомобили и поэтому не имеет сильного автомобильного лобби. Это позволило норвежскому правительству ввести высокие импортные пошлины на автомобили внутреннего сгорания, в то время как электромобили освобождены от таких пошлин и пользуются дополнительными налоговыми льготами. Эксперты считают, что эта стратегия работает еще и потому, что она действует уже долгое время. "Это важный урок: создать большой пакет стимулов и сделать его предсказуемым в долгосрочной перспективе", - сказала тогда заместитель министра транспорта Сесилия Книбе Кроглунд.

В 2024 году большинство новых автомобилей в Норвегии будут поставляться компанией Tesla, за которой следуют Volkswagen и Toyota, но поставщики из Китая также завоевали определенную долю рынка.