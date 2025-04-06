Департамент хаоса. Как DOGE Илона Маска ломает архитектуру власти в США

Отчеты Государственного управления по подотчетности (GAO) регулярно выявляют области дублирования функций и неэффективности в федеральных программах. В отчете GAO за 2024 год представлены 112 новых рекомендаций для Конгресса и федеральных агентств с целью улучшения эффективности и результативности работы правительства.

«У нас [в стране] настоящий фискальный кризис, и так продолжаться не может, — объяснял намерения департамента в интервью Fox News один из соратников Маска по DOGE Том Краузе. — И что еще хуже, мы обременяем этим долгом наших детей. И он будет только расти».

Опрос Harvard CAPS/Harris, проведенный в феврале, продемонстрировал: 72% американцев поддерживают идею организации, направленной на сокращение государственных расходов. Аж 60% респондентов согласились с тем, что DOGE уже добился существенных успехов.

Но уже в середине марта аналогичные 60% признались, что не одобряют подход Илона Маска к управлению федеральной службой, а 54% заявили, что DOGE вредит стране.

Маск на заседании кабинета министров в Белом доме 26 февраля 2025 г. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Запрос на «эффективное» правительство есть в любой стране. Но эффективность все понимают по-разному.

Алондра Нельсон говорит: «Если вы ломаете системы без какого-либо плана и не строите ничего взамен — это не эффективность. Это разрушение. И когда люди думают, что таким образом они сокращают государственный долг, на самом деле объем этих сокращений даже не влияет на общий масштаб».

По данным Politico, Дональд Трамп на заседании кабинета министров сообщил, что Илон Маск в ближайшие недели покинет федеральную службу. Формально.

По словам источников издания в администрации, Маск и сам согласился на такую перестановку: якобы пора вернуться к бизнесу и занять «вспомогательную роль». Но ни в Белом доме, ни за его пределами всерьез в это не верят.