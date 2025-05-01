Сто дней назад, в день своей инаугурации 20 января 2025 года, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE).
Несмотря на то, что DOGE все это время регулярно попадала в заголовки новостей, имя его формального главы вряд ли кто-то вспомнит (это Эми Глисон). Работа департамента ассоциируется в первую очередь с Илоном Маском — самым богатым человеком мира, которого критики за близость к Трампу и практически неограниченные полномочия стали называть «неизбранным со-президентом».
Мандат DOGE рассчитан на полтора года, Маска как внештатного советника Трампа — на 130 дней. Этот срок истекает через месяц, в конце мая 2025 года. Но еще в середине апреля Маск заявил, что планирует ограничить работу с DOGE одним-двумя днями в неделю, а остальное время посвятить своему бизнесу.
Планы департамента и Маска были очень амбициозными: еще на старте работы многие эксперты считали их заведомо невыполнимыми и одновременно угрожающими стабильности работы госаппарата. Чего же добились DOGE и Маск за эти три месяца и чем они запомнятся?
Идея сделать правительство, то есть федеральные структуры, эффективнее (и заодно подсократить их штат и полномочия) в США не имеет партийной окраски. Большинство американцев поддерживали эту идею и при президентах-демократах, и при президентах-республиканцах, следует из многолетнего мониторинга социологической службы Gallup (с двумя исключениями — пандемия и теракты 11 сентября 2001 года).
О том, какую важную роль в повестке новой администрации должен был играть новый Департамент эффективности правительства, можно судить по тому, что указ о создании DOGE Трамп подписал в первый же день своей работы в Белом доме. Главной задачей нового ведомства в нем была названа «максимизация эффективности и продуктивности правительства» за счет оптимизации и обновления технологических ресурсов.
Но де-факто его главной задачей стала борьба с «ненужными расходами, мошенничеством и злоупотреблениями» (waste, fraud and abuse) в правительственных структурах — эти слова как смысл работы DOGE много раз повторял Трамп, а позднее и Маск.
О том, что новую внеправительственную структуру возглавит миллиардер Илон Маск — крупнейший спонсор избирательной кампании Трампа (около 290 млн долларов, подсчитала Washington Post) и самый богатый человек на Земле, — будущий президент объявил через неделю после победы на выборах.
Свои взгляды на то, как заставить правительство работать эффективнее, Маск и американский предприниматель Вивек Рамасвами (предполагалось, что они вдвоем возглавят DOGE, но в итоге их представления о том, как именно должен работать департамент, разошлись), изложили в колонке для Wall Street Journal.
Сейчас Америкой руководят не президент и другие избранные народом люди, а бюрократы, «миллионы госслужащих в правительственных учреждениях, которых никто не выбирал», это антидемократично и дорого обходится налогоплательщикам, писали Маск и Рамасвами. Победа Трампа дает возможность это исправить, обещали они: для этого надо минимизировать госрегулирование, урезать штат госслужащих и сократить госрасходы.
Трамп говорил, что DOGE займется аудитом штата федеральных ведомств и госрасходов, а также выработкой предложений по их оптимизации. Но в реальности департамент сам стал воплощать в жизнь свои идеи, анонсируя сокращения, увольнения и ликвидацию целых правительственных структур.
И главным символом борьбы с чиновниками, которых «никто не выбирал», стал бизнесмен, которого выбрал только один человек — президент США Дональд Трамп.
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Получилось ли сэкономить бюджетные деньги?
Ключевой показатель эффективности своей работы, который приводит DOGE — сумма сэкономленных, по версии департамента, федеральных средств. Эту сумму департамент публикует на своем сайте, она периодически обновляется и сейчас составляет 160 млрд долларов, или чуть меньше 1000 долларов для каждого американского налогоплательщика.
Эта сумма значительно отличается от цели, которую сам Маск назвал перед началом работы DOGE. В октябре 2024 года он заявил, что департамент сможет сэкономить «как минимум два триллиона долларов», что позволит сбалансировать дефицитный бюджет США.
При этом все федеральные расходы за предыдущий фискальный год (октябрь 2023 года — сентябрь 2024 года) составляли 6,75 трлн долларов — то есть анонсированная экономия приближалась к трети всех расходов на уровне страны и превышала совокупные расходы США на оборону, транспорт, образование, подготовку госслужащих и т.п., подсчитала Би-би-си.
Уже тогда многие эксперты, в том числе сторонники сокращения расходов, говорили, что такая экономия нереалистична и может быть достигнута только ценой частичного коллапса правительства, а также чревата подъемом общественного недовольства.
Затем Маск уменьшил прогноз по экономии до 1 трлн долларов, не уточнив, за какой срок он сможет этого добиться.
Но даже 160 млрд сэкономленных долларов, о которых Трамп и Маск говорят сейчас, спустя три месяца работы DOGE, могут оказаться раздутой суммой — к такому выводу пришла, в частности, команда фактчекинга BBC Verify.
Ее сотрудники проанализировали все упомянутые на сайте DOGE кейсы экономии федеральных средств и обнаружили, что только каждый второй из них имеет какое-либо документальное подтверждение (контракты, договоры и т.п.), а чеками подкреплены лишь 32,5 млрд сэкономленных средств. Часть документов не будет обнародована по соображениям секретности, предупреждал DOGE.
Изучив четыре самых значительных кейса, которые подкреплены договорами и чеками (суммарная заявленная DOGE экономия — 8,3 млрд долларов), BBC Verify обнаружила, что в ряде случае речь идет об экономии только на бумаге. Например, как сэкономленные были засчитаны деньги, которые только могли бы быть выделены на проект спустя несколько лет, но в реальности еще не были запланированы и одобрены. Другой случай — заявленная экономия от разрыва договора с IT-компанией на 1,9 млрд долларов, однако компания при этом говорит, что контракт был прекращен еще в августе 2024 года, когда президентом США был Джо Байден. Еще один пример: как сэкономленные средства была указана вся сумма, предусмотренная грантом USAID, в то время как половина ее уже была передана получателю.
Но даже если не ставить под сомнение показатели экономии, о которых заявляет DOGE, то это не означает, что Маск действительно помог государству меньше тратить. Как подсчитала Wall Street Journal, в первые три месяца работы Трампа-президента расходы федерального бюджета, наоборот, выросли по сравнению с расходами за тот же период 2024 года, когда президентом был Джо Байден. Причем выросли они почти на те же 150 млрд долларов, которые, предположительно, сэкономил DOGE к тому моменту.
Получилось ли сократить госаппарат?
Масштаб сокращений госрасходов, на который ориентировался Маск, предполагал, что точечными увольнениями федеральных чиновников (их в США примерно 2,3 млн человек, годовой фонд оплаты их труда составляет примерно 270 млрд долларов) их добиться вряд ли получится: эксперты прогнозировали, что для этого придется ликвидировать целые министерства, агентства и ведомства.
За эти 100 дней по инициативе DOGE были ликвидированы две крупные правительственные структуры: Бюро финансовой защиты потребителей (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) и Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development, USAID).
Бюро появилось после финансового кризиса 2008 года: сюда граждане могли обратиться с жалобами на работу банков, других финансовых организаций, коллекторов и т.п. или попросить помочь урегулировать спор с ними. По версии Маска, это было забюрократизированное, избыточное ведомство.
Работа USAID, агентства с собственным бюджетом, была поставлена на паузу в первый же день работы Трампа, как минимум 10 тысяч сотрудников отправлены в отпуска с перспективой последующего увольнения в сентябре 2025 года. Агентство отвечало за управление американскими программами гуманитарной помощи и развития по всему миру и было одним из важнейших проводников американской «мягкой силы».
В 2025 году его бюджет помощи другим странам (проекты борьбы с бедностью, лечения болезней, ликвидации голода и последствий стихийных бедствий, поддержка медиапроектов и т.п.) должен был составить 42,8 млрд долларов. В марте 83% контрактов агентства были прекращены как «не отвечающие национальным интересам США», оставшиеся переданы Госдепартаменту.
Трамп не раз обвинял USAID в поддержке абсурдных, бессмысленных и вредных, с его точки зрения, проектов. Одним из самых громких заявлений такого рода было утверждение, что при президенте Байдене США якобы выделили 50 млн долларов на «презервативы для ХАМАС в Газе», а DOGE обнаружила и остановила эту программу. Никаких доказательств существования этого проекта Трамп не привел, а самые разные СМИ нашли только опровержение его словам.
Оказалось, что никаких программ финансирования закупок презервативов для Ближнего Востока в предшествовавшие три года (при президенте Байдене) у USAID не было вообще, что контрацептивы в этом регионе получала только Иордания, но в виде таблеток и на скромные 46 тысяч долларов, а презервативы поставлялись в страны Африки для борьбы с распространением ВИЧ, но на 7,1 млн долларов — в частности, в Мозамбик, в котором есть провинция Газа.
«Мы будем совершать какие-то ошибки, — ответил Маск журналисту президентского пула, который рассказал ему про мозамбикскую Газу. — Но мы будем быстро их исправлять».
В том или ином масштабе увольнения прошли практически во всех федеральных ведомствах, отмечает Reuters, напоминая, что масштабные сокращения — это узнаваемый стиль Маска, который после покупки Twitter уменьшил штат компании с 8000 до 1500 сотрудников.
Часть уволенных чиновников пришлось срочно звать на работу обратно, поскольку они оказались в буквальном смысле слова незаменимы. Порядка 300 сотрудников Национального управления ядерной безопасности получили уведомления о сокращении в четверг, 13 февраля, а уже в выходные представители администрации пытались найти способ вернуть их на службу не позднее вторника, 18 февраля, сообщал телеканал CNN.
По подсчетам Reuters, за три месяца работы DOGE по инициативе департамента были уволены, досрочно отправлены на пенсию или уволились по соглашению сторон порядка 260 тысяч федеральных служащих. Еще 20 тысяч человек на испытательном сроке — то есть недавно принятых на службу или сменивших место работы в правительственных структурах — были уволены вскоре после начала работы DOGE, в феврале 2025 года.
Уволены были и 17 профильных федеральных инспекторов, чья работа заключалась как раз в том, чтобы отслеживать случаи неэффективного расходования бюджетных денег конкретными ведомствами и пресекать их. Инспектор Кристи Гримм, курировавшая работу федерального департамента по здравоохранению, рассказала Reuters, что за три года работы она путем аудита госрасходов помогла вернуть в бюджет 14,5 млрд долларов. Она была уволена в январе 2025 года.
Далеко не всегда сокращение штата дало ожидаемый эффект в виде повышения качества работы ведомства, отмечает Reuters. Агентство обнаружило как минимум 20 случаев, когда сокращение штата и/или финансирования привело к «росту расходов, параличу в принятии решений, увеличению сроков получения госуслуг гражданами, необходимости найма более высокооплачиваемых сотрудников из частного сектора и утечке научных и технических специалистов».
Например, из-за сокращения регионального штата в Агентстве соцзащиты на прием заявлений от граждан были перенаправлены специалисты других профилей, в том числе высокооплачиваемые юристы и статистики. Однако опыта работы с населением «на земле» у них нет, а значит, людям приходится куда дольше дожидаться приема и рассмотрения их обращения, рассказали Reuters два собеседника в агентстве.
Там же под сокращение или вынужденное увольнение попала четверть IT-персонала. Их исчезновение быстро заметили оcтавшиеся сотрудники, отмечает Reuters: в первые четыре дня марта компьютерная система в Агентстве соцзащиты «падала» 10 раз, на восстановление ее работоспособности ушло больше времени, чем прежде, рассказал Reuters сохранивший работу сотрудник IT-отдела.
Налоговая служба, которая должна была лишиться 6000 из 100 тысяч сотрудников уже в феврале, была вынуждена сократить число проверок и аудитов, а также количество инспекторов, с которыми налогоплательщики могли консультироваться по телефону, узнала WSJ. Эти сотрудники получили письма с одинаковым объяснением: «Продолжение вашей работы в ведомстве больше не отвечает национальным интересам». В мае сокращения дойдут и до тех подразделений, которые непосредственно работали с поданными декларациями, отмечала WSJ.
Также Налоговая служба уволила 7 400 сотрудников, находившихся на испытательном сроке, в том числе более тысячи сотрудников подразделения по работе с крупнейшими налогоплательщиками в США и международными организациями. Часть уволенных подали в суд на правительство, выиграли дела и были приняты на работу обратно, чтобы быть сразу же отправленными в оплачиваемый отпуск. Еще несколько тысяч налоговиков приняли предложение уволиться по соглашению сторон.
Массовый исход чиновников с госслужбы означает, что расходы правительства на их зарплаты сокращаются, отмечает Fortune: формально экономия налицо. Но это может критически сократить и объем работы, выполняемый чиновниками и, в случае Налоговой службы, уменьшить поступление налогов по итогам аудиторских проверок, которые просто некому будет проводить.
«Конечно, нам нужно сделать так, чтобы правительство работало лучше, но подходы, которые сейчас применяются, ведут нас в совершенно неправильном направлении», — цитирует Fortune Макса Стиера, руководителя некоммерческой организации Partnership for Public Service, занимающейся вопросами эффективности правительства и трудовых ресурсов.
По оценкам этого НКО, работа DOGE может обойтись американским налогоплательщикам примерно в 135 млрд долларов: сюда входят расходы на увольнение, повторный наем и отправку работников в оплачиваемый отпуск, а также снижение производительности труда из-за кадровой чехарды. Это половина годового фонда оплаты труда госслужащих, напоминает Стиер, и это лишь немногим меньше суммы, которую, по заявлению DOGE, департамент сэкономил государству своей работой.
Кто против?
В том, как было подготовлено объявление о постепенном отдалении Маска от работы в DOGE, отдельные наблюдатели увидели намеки на недовольство Трампа работой своего советника. Но до публичных персональных громких претензий дело не дошло.
Еще в начале марта Трамп по итогам закрытой встречи с главами федеральных ведомств и Маском дал понять, что методы главы DOGE не вполне его устраивают, посоветовав использовать в работе «скальпель вместо топора».
Трампу пришлось высказаться, пусть и за закрытыми дверями, после того как на той встрече, как узнала New York Times, прямо в Овальном кабинете Белого дома на глазах у президента поссорились госсекретарь Марко Рубио и Маск. Последний обвинил главу Госдепартамента в том, что тот «никого не уволил». Как рассказали газете источники, Рубио, рассерженный на Маска из-за того, что тот фактически ликвидировал близкий Госдепу USAID, в ответ съязвил: мол, как насчет 1500 сотрудников Госдепа, которым было предложено досрочно уйти на пенсию — может быть, нанять их обратно, чтобы Маск мог их снова устроить шоу с их увольнением? По данным газеты, перепалку прекратил сам Трамп, вставший на защиту Рубио, который, по мнению президента, «делает отличную работу».
Это было, возможно, первым проявлением желания Трампа как-то ограничить Маска, считает NYT. «Сотрудники кабинета почти единодушно поддерживают идеи Маска — борьбу с ненужными расходами, мошенничеством и злоупотреблениями, — но разочарованы его брутальным подходом к перестройке правительства, отсутствием последовательности и координации», — пересказывали журналисты настроения в администрации.
Тогда же, по их информации, президент дал понять Маску, что его дело — предлагать решения, а действовать будут руководители ведомств.
Как минимум одну инициативу Маска нейтрализовали сами чиновники. Речь об одной из наиболее резонансных новаций DOGE: еженедельных отчетах «Что вы сделали на прошлой неделе» из пяти пунктов. Отказ предоставить отчет будет считаться заявлением об увольнении, объявил Маск в Х.
Инициатива сразу же вызвала много вопросов и претензий. Многие ведомства и так требовали от своих сотрудников регулярно отчитываться о проделанной работе. Не только силовые, но и гражданские структуры опасались утечки закрытой или секретной информации в таких отчетах.
Исходя из этого, в некоторых ведомствах практически сразу дали понять своим работникам, что отправлять Маску «пять пунктов» необязательно, а ФБР, Пентагон и Госдеп даже запретили им это делать. О том, что отказавшиеся отчитываться перед DOGE не будут уволены, вскоре заявило и федеральное Управление по работе с персоналом (Office of Personnel Management, OPM), которое выполняет функции отдела кадров правительства.
В результате, как выяснила Washington Post, многие ведомства прекратили отчитываться перед DOGE, а другие лишь симулировали отчетность, отправляя копии других похожих отчетов или отписки на иностранном языке.
К тому же, как рассказали изданию правительственные источники, у DOGE не было конкретных планов использования полученной таким образом информации.
Есть Маск — есть DOGE, нет Маска — нет DOGE?
Что ждет DOGE в будущем, когда и если Маск действительно сначала сократит свое участие в его работе, а потом его контракт с правительством и вовсе закончится?
Департамент эффективности может сбавить темп своей работы, однако вряд ли она остановится полностью, считают обозреватели WSJ Скотт Паттерсон и Кен Томас. «Хотя Маск и воплощает собой DOGE, большую часть работы департамента выполняют десятки программистов и юристов, которые, как ожидаются, продолжат работать, — отмечают журналисты. — Их, по словам Маска, около 100 человек, и они в общем и целом сейчас контролируют правительственное Управление по работе с персоналом, которое занимается федеральными служащими».
Сам Маск как неформальный глава DOGE, чьи инициативы вызвали много критики и возмущения, стал для Трампа своего рода политическим громоотводом, считают обозреватели Reuters.
Действия Маска вызвали протесты против Трампа и правительства в целом, напоминает агентство. Но как минимум часть гнева была обращена против Маска лично: его действия спровоцировали акты вандализма в отношении автосалонов Tesla и самих машин, продажи автомобилей упали до трехлетнего минимума.
По подсчетам агентства Bloomberg, за 100 дней на госслужбе состояние Маска сократилось на четверть. Он потерял около 113 млрд долларов, зато получил «беспрецедентный доступ в коридоры власти и беспрецедентный объем правительственной информации и данных», отмечает агентство.
Но если в феврале действия Маска одобряли больше половины опрошенных граждан в рамках исследования, проведенного Ipsos для Washington Post и ABC News, то в конце апреля 57% его работу уже не одобряли. При этом в целом идея сокращения и повышения эффективности правительства была и остается популярной.
Многие эксперты оценивают стиль работы Маска и 100 дней DOGE словами, которые кажутся более естественными в описаниях последствий землетрясений и других природных катаклизмов, чем практик госуправления: «встряска», «разрушение», «хаос».
«Это были 100 дней разрушения, — цитирует Bloomberg Элейн Камарк, директора Центра эффективного государственного управления при Институте Брукингса в Вашингтоне. — DOGE заставляет правительство терять мышцы, а не жир. Маск взял на себя большую часть ответственности за решения президента, и люди решили ненавидеть Маска больше, чем Трампа».
Впрочем, планы Маска посвятить себя бизнесу могут и измениться. Объявляя о решении сократить свое участие в работе DOGE, он заявил, что если он будет нужен президенту Трампу, то готов продолжать работу столько, сколько потребуется.
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