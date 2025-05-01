Ее сотрудники проанализировали все упомянутые на сайте DOGE кейсы экономии федеральных средств и обнаружили, что только каждый второй из них имеет какое-либо документальное подтверждение (контракты, договоры и т.п.), а чеками подкреплены лишь 32,5 млрд сэкономленных средств. Часть документов не будет обнародована по соображениям секретности, предупреждал DOGE.

Изучив четыре самых значительных кейса, которые подкреплены договорами и чеками (суммарная заявленная DOGE экономия — 8,3 млрд долларов), BBC Verify обнаружила, что в ряде случае речь идет об экономии только на бумаге. Например, как сэкономленные были засчитаны деньги, которые только могли бы быть выделены на проект спустя несколько лет, но в реальности еще не были запланированы и одобрены. Другой случай — заявленная экономия от разрыва договора с IT-компанией на 1,9 млрд долларов, однако компания при этом говорит, что контракт был прекращен еще в августе 2024 года, когда президентом США был Джо Байден. Еще один пример: как сэкономленные средства была указана вся сумма, предусмотренная грантом USAID, в то время как половина ее уже была передана получателю.