Получилось ли сократить госаппарат?

За эти 100 дней по инициативе DOGE были ликвидированы две крупные правительственные структуры: Бюро финансовой защиты потребителей (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) и Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development, USAID).