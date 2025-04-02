Евросоюз готовит ответные меры на ожидаемое введение властями США ввозных пошлин на европейские товары. О том, какими инструментами в данном случае располагает ЕС, - у DW.
Как ЕС может ответить на торговую войну, начатую Трампом?
Президент США Дональд Трамп утверждает, что пошлины - это его "любимое слово". Тем временем по другую сторону Атлантики Еврокомиссия назвала торговую политику Трампа "актом экономического нанесения вреда самому себе" и готовит ответные меры. В условиях назревающей торговой войны с Вашингтоном Брюссель пытается найти хрупкий баланс, пытаясь как выглядеть сильным, так и одновременно удерживать своего традиционного союзника на своей стороне.
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович считает, что Трамп может ввести к началу апреля 20-процентные пошлины на все импортируемые в Соединенные Штаты товары из ЕС, что значительно повысит их стоимость. Пока неясно, нацелены ли планируемые США меры против отдельных стран - членов Евросоюза или же против него как организации.
Любые новые ввозные пошлины дополнят уже ранее введенные Трампом 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, а также на изготовленные там автомобили. В распоряжении Брюсселя есть ряд инструментов для того, чтобы достичь баланса между эффективностью ответных мер и сведением к минимуму негативного воздействия на своих граждан и потребителей.
Ограничения на экспортируемые США услуги
Еврокомиссия может предпринять серьезный шаг в сторону эскалации конфликта, нацелившись на американский сектор услуг. Подобные действия могут включать ограничение прав на интеллектуальную собственность для компаний из США, работающих на европейском рынке.
Например, ЕС может запретить таким концернам, как Apple и Google, взимать плату за услуги облачного хранения данных или обновления операционной системы. Также обсуждается возможность запретить спутниковой сети связи Starlink мультимиллиардера Илона Маска конкурировать за получение правительственных контрактов в европейских странах.
Что касается взаимной торговли, то у ЕС в данный момент значительное положительное сальдо в торговле товарами с США, в 2023 году составившее 157 миллиардов евро. Однако в области услуг профицит уже у Соединенных Штатов - их экспорт в ЕС на 109 млрд евро больше, чем импорт. Ответные ввозные пошлины Евросоюза на сегодняшний день носят в основном символический характер и касаются таких американских товаров, как мотоциклы Harley Davidson и джинсы. Поэтому новые тарифы должны быть направлены на другие отрасли и продукцию.
Для принятия любых ответных мер необходимо квалифицированное большинство стран - участниц Евросоюза, что усложняет политическую обстановку в Брюсселе. Например, Франция потребовала приостановить ввозные пошлины на американский виски, чтобы защитить своих виноделов от новых возможных ответных мер со стороны США.
Инструмент Евросоюза по борьбе с принуждением
Важнейшим вопросом в данный момент является то, решится ли Брюссель использовать инструмент ЕС по борьбе с принуждением (ACI) - правовой механизм, созданный в 2023 году в ответ на блокирование Китаем литовского импорта из-за поддержки Вильнюсом Тайваня. ACI предлагает широкий спектр мер для Евросоюза, если тот придет к выводу, что торговая политика Дональда Трампа равносильна "экономическому принуждению".
Этот механизм, в частности, позволяет ограничить деятельность банков из США на территории ЕС, отозвать американские патенты или ограничить доступ к доходам для стриминговых онлайн-сервисов. За использование ACI выступили видные европейские деятели в сфере международной торговли, в том числе экс-еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём и Игнасио Гарсия Берсеро, который руководил делегацией ЕС на торговых переговорах с США во времена президентства Барака Обамы.
В рамках ACI также существует возможность преследования "физических или юридических лиц, связанных с правительством", что потенциально может затронуть таких близких к Трампу фигур, как Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE).
Возможный удар ЕС по гигантам американского хайтека
Помимо ответных ввозных пошлин, обсуждается и возможность применения законодательства Евросоюза для борьбы с крупными американскими высокотехнологическими компаниями. По мнению экспертов, ЕС может ввести против них серьезные санкции в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA) и законом о цифровых рынках (DMA), например, наложить крупные штрафы на интернет-платформы и соцсети, которые в кратчайшие сроки не удаляют дезинформацию.
Брюссель уже проводит расследование по факту продвижения в принадлежащей Маску соцсети X ультраправого контента во время выборов в Европарламент и мог бы более решительно заняться этим. Администрация Дональда Трампа и его союзники часто утверждали, что законодательные акты ЕС, такие как DMA и DSA, из-за создаваемого ими финансового бремени воздействуют на американские технологические компании как пошлины.
Евросоюз также может использовать ACI для запрета продажи в X рекламы, платной подписки на этом ресурсе и размещения там информации госорганами. Однако многие экономисты и эксперты в области торговли предупреждают, что подобные меры против американских технологических гигантов могут значительно усилить напряженность в отношениях ЕС и США и негативно сказаться на европейских гражданах.
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