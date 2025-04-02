Как ЕС может ответить на торговую войну, начатую Трампом?

Этот механизм, в частности, позволяет ограничить деятельность банков из США на территории ЕС, отозвать американские патенты или ограничить доступ к доходам для стриминговых онлайн-сервисов. За использование ACI выступили видные европейские деятели в сфере международной торговли, в том числе экс-еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём и Игнасио Гарсия Берсеро, который руководил делегацией ЕС на торговых переговорах с США во времена президентства Барака Обамы.

В рамках ACI также существует возможность преследования "физических или юридических лиц, связанных с правительством", что потенциально может затронуть таких близких к Трампу фигур, как Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE).

Возможный удар ЕС по гигантам американского хайтека

Помимо ответных ввозных пошлин, обсуждается и возможность применения законодательства Евросоюза для борьбы с крупными американскими высокотехнологическими компаниями. По мнению экспертов, ЕС может ввести против них серьезные санкции в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA) и законом о цифровых рынках (DMA), например, наложить крупные штрафы на интернет-платформы и соцсети, которые в кратчайшие сроки не удаляют дезинформацию.

Брюссель уже проводит расследование по факту продвижения в принадлежащей Маску соцсети X ультраправого контента во время выборов в Европарламент и мог бы более решительно заняться этим. Администрация Дональда Трампа и его союзники часто утверждали, что законодательные акты ЕС, такие как DMA и DSA, из-за создаваемого ими финансового бремени воздействуют на американские технологические компании как пошлины.

Евросоюз также может использовать ACI для запрета продажи в X рекламы, платной подписки на этом ресурсе и размещения там информации госорганами. Однако многие экономисты и эксперты в области торговли предупреждают, что подобные меры против американских технологических гигантов могут значительно усилить напряженность в отношениях ЕС и США и негативно сказаться на европейских гражданах.

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