СМИ: планируют ли вырубить леса ради пополнения госбюджета?

Вырубить леса, чтобы найти средства для решения острых проблем? В лесной и деревообрабатывающей отраслях, а также в политических кулуарах обсуждается предложение увеличить объемы вырубки Latvijas Valsts meži с 7 до 9 млн кубометров в год, сообщает Lsm.lv.
Само предприятие подчеркивает, что не просило правительство менять объемы. Максимально допустимые объемы вырубки деревьев в Латвии регулируются специальным постановлением Кабинета министров, которое принимается раз в пять лет.
Последнее постановление на период с 2026 по 2030 год было принято лишь в начале этого года.
Официально в настоящее время его пересматривать не планируется, сказал министр земледелия Армандс Краузе, однако признал, что предложение, исходящее от представителей лесной отрасли, стоит обсудить.
"Это исходит от представителей отрасли. Я слышал об этом. Но в данный момент в Министерство земледелия такая инициатива официально не подана. Разумеется, мы будем ее оценивать, потому что нам нужны средства для безопасности государства и демографических нужд. Я на это смотрю с политической точки зрения - лучше увеличить объемы вырубки и получить деньги на оборону, чем в Латвию вторгнутся русские и сами начнут вырубать наши леса", - сказал Краузе.
Министр в ближайшие недели планирует встретиться с представителями лесной отрасли, чтобы обсудить возможные изменения. В случае поддержки соответствующие поправки могут быть подготовлены уже в этом году.
Предприятие Latvijas Valsts meži отрицает, что просило правительство увеличить максимально допустимые объемы вырубки в государственных лесах - эта инициатива исходит от частного сектора.
"С полной ответственностью могу сказать, что Latvijas Valsts meži не призывали правительство к каким-либо изменениям", - заявил руководитель отдела коммуникации предприятия Томас Котович.
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