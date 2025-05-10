К предстоящей "вспышки сверхновой" приковано внимание и в Латвии, поскольку на ее широте созвездие Северная Корона хорошо видно именно летом.

"Если "сверхновая" действительно станет видимой, найти ее будет довольно просто - при условии, что наблюдатели знают, где в конкретный ночной час находится созвездие Северная Корона. В нем нет очень ярких звезд, но его дугообразная форма хорошо различима. В интернете можно найти точное расположение новой среди остальных звезд", - говорит Марис Крастиньш.

Он советует искать Северную Корону с помощью специальных приложений для смартфона. Однако если есть желание определить точное местоположение самостоятельно, можно ориентироваться на Большую Медведицу, найти созвездие Волопас с его ярчайшей звездой Арктуром - Северная Корона расположена слева от него.

Астрономы ожидают "сверхновую" уже несколько месяцев, начиная с конца 2024 года. Предсказать точное время появления "сверхновой" или любого другого звездного взрыва чрезвычайно сложно. Однако сейчас напряжение возросло - ученые наблюдают внезапное потускнение звезды. Похожее явление было и перед предыдущей вспышкой - в 1946 году.

Важно отметить, что если вспышка все же произойдет, "сверхновая" будет видна только в течение нескольких дней.