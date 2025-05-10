Астрономы ожидают, что в ближайшие месяцы на небе появится "сверхновая звезда" - вспышка звезды, которую можно будет увидеть невооруженным глазом в любой точке мира. В том числе и в Латвии. Однако перед этим следует научиться распознавать созвездие Северная Корона, чтобы суметь отличить "сверхновую звезду", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на представителя Латвийского общества астрономии Мариса Крастиньша.
Астрономы с нетерпением ждут, когда свет от далекого взрыва достигнет Земли, сообщает NASA на своем сайте. Это событие, называемое "сверхновой звездой или вспышкой сверхновой", может быть видно в ближайшие месяцы.
Примерно в 300 световых годах от нас находится двойная звездная система под названием T Coronae Borealis. В нее входят красный гигант и более мелкий белый карлик. В настоящее время внешняя атмосфера гиганта раздулась, а белый карлик вращается вокруг него так близко, что может гравитационно втягивать часть водорода большой звезды.
Примерно каждые 80 лет белый карлик накапливает столько водорода, что происходит взрыв - "вспышка сверхновой", поясняет NASA.
T Coronae Borealis входит в состав созвездия Северная Корона (Corona Borealis), которое довольно тусклое. Прогнозы указывают, что новая может стать такой же яркой, как самая яркая звезда этого созвездия - Полярная звезда. Ориентироваться на нужную часть неба, где ожидается появление новой, можно по "ручке" Большой Медведицы, указывает NASA.
Марис Крастиньш подчеркивает, что новая не станет ярче Полярной звезды. "Как известно, Полярная звезда вовсе не считается яркой. Как и указано в объяснении NASA, точно предсказать, каким будет пиковая яркость конкретной "сверхновой", невозможно", - отмечает он.
К предстоящей "вспышки сверхновой" приковано внимание и в Латвии, поскольку на ее широте созвездие Северная Корона хорошо видно именно летом.
"Если "сверхновая" действительно станет видимой, найти ее будет довольно просто - при условии, что наблюдатели знают, где в конкретный ночной час находится созвездие Северная Корона. В нем нет очень ярких звезд, но его дугообразная форма хорошо различима. В интернете можно найти точное расположение новой среди остальных звезд", - говорит Марис Крастиньш.
Он советует искать Северную Корону с помощью специальных приложений для смартфона. Однако если есть желание определить точное местоположение самостоятельно, можно ориентироваться на Большую Медведицу, найти созвездие Волопас с его ярчайшей звездой Арктуром - Северная Корона расположена слева от него.
Астрономы ожидают "сверхновую" уже несколько месяцев, начиная с конца 2024 года. Предсказать точное время появления "сверхновой" или любого другого звездного взрыва чрезвычайно сложно. Однако сейчас напряжение возросло - ученые наблюдают внезапное потускнение звезды. Похожее явление было и перед предыдущей вспышкой - в 1946 году.
Важно отметить, что если вспышка все же произойдет, "сверхновая" будет видна только в течение нескольких дней.
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