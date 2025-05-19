Видео Дона с "Евровидения" рассмешило его поклонников

Оказывается, когда Донc объявлял результаты голосования латвийского жюри в грандиозном финале Евровидения в элегантном синем пиджаке, на нем были белые носки и шлепанцы.

Латвийское жюри присудило 1 балл Эстонии, 2 балла Германии, 3 балла Люксембургу, 4 балла Армении, 5 баллов Мальте, 6 баллов Франции, 7 баллов Литве, 8 баллов Швейцарии, 10 баллов Финляндии и 12 баллов Австрии.

Уже сообщалось, что победителями конкурса песни Евровидение были объявлены Австрия и ее представитель JJ с песней Wasted Love. Израиль занял второе место, а Эстония - третье.

Латвийская представительская группа "Tautumeitas" с песней "Bur man laimi" заняла 13-е место в финале, набрав 158 баллов (жюри присудило 116 баллов, а зрители - 42 балла). Это шестой лучший результат для Латвии за всю историю этого конкурса.