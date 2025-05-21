Инга Гренцберга рассказала, почему чуть не рассталась с Джилинджером

В свою очередь Джилинджер ранее был женат пять раз. Первый раз он женился в 19 лет на Майе Рупейке. От этого брака у него есть дочь Лаине. Второй его спутницей жизни стала переводчица Гунита Межуле. Третьей женой была писательница Даце Рукшане. В четвертый раз Джилинджер обменялся кольцами с предпринимательницей Биннией Арбергой, в пятый - с актрисой Элиной Дзельме (теперь - Малыгина), на которой он был женат три года и которая подарила ему дочь Ханну. Они развелись в в ноябре 2014 года.