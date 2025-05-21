Инга Гренцберга рассказала, почему чуть не рассталась с Джилинджером

В беседе с журналом Ieva писательница Инга Гренцберга рассказала о совершенных ею ошибках, которые чуть не разрушили ее брак с известным режиссером Дж. Дж. Джилинджером.
По словам Инги, когда они поженились, у нее было представление, что хорошая жена заботится о муже, постоянно присутствует рядом и проявляет внимание.
"Следует признать, что в реальности это было супертоксично. Я звонила каждые два часа - как ты, что ты делаешь?
Все мое существо вертелось вокруг мужа. Но ни одному человеку это не нужно. В какой-то момент - прошло два или три года - он сказал, чтобы я дала ему подышать", - рассказывает Гренцберга.
Она продолжает:
"В какой-то момент стало ясно, что дальше так продолжаться не может.
Тогда это казалось простым решением - попробовали, не получилось, идем дальше, подписываем бумаги у нотариуса и до свидания. И все ждали этого, все аплодировали - мы говорили, что так будет!".
"Но мы решили попробовать посмотреть, нет ли здесь чего-то большего", - рассказывает она.
"В тот момент я поняла: эй, у меня может быть своя жизнь, я могу заниматься своими делами. Оказалось, что мы можем жить двумя полноценными жизнями бок о бок - я начала писать книги. Это было очень ценно. Но и болезненно".
Напомним, что Инга и Джилинджер поженились в мае 2016 года. Для Гренцберги это был первый брак, хотя от предыдущих отношений у нее остался сын Кристер Ивар.
В свою очередь Джилинджер ранее был женат пять раз. Первый раз он женился в 19 лет на Майе Рупейке. От этого брака у него есть дочь Лаине. Второй его спутницей жизни стала переводчица Гунита Межуле. Третьей женой была писательница Даце Рукшане. В четвертый раз Джилинджер обменялся кольцами с предпринимательницей Биннией Арбергой, в пятый - с актрисой Элиной Дзельме (теперь - Малыгина), на которой он был женат три года и которая подарила ему дочь Ханну. Они развелись в в ноябре 2014 года.
Больше читайте в номере журнала Ieva от 21 мая.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!