ВИДЕО ​За занавесом: уничтожить мир много раз

"Мы можем уничтожить весь мир много раз. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий - никакого примирения не будет. России угрожать не надо. Посмотрите на могилы тех, кто угрожал России" - это высказывание русского "отца лжи" Владимира Соловьева в самых разных конфигурациях стало лейтмотивом кремлевской пропаганды минувшей недели.
В сводном хоре идеологов нараспев скандировалось, что "Украина хочет сорвать мирные переговоры", "гневную реакцию Трампа вызвала дезинформация", "России угрожать не надо" и, в частности, что "в Германии возродился фашизм" и "мы его уничтожим".
Параллельно передача "60 минут" отличилась фейковыми видеосюжетами о том, как в Сумах украинцы стреляют по мирным жителям, как расстреливают своих раненых. Пропагандисты тиражировали сфабрикованную историю о том, как украинцы держали своего раненого солдата прикованным к окопу, чтобы тот не мог покинуть позиции. Также была опубликована ложная новость о том, что украинских военных, проходящих военную подготовку в Великобритании, заставляют подписывать документ о донорстве органов.
"Паутина", о которой не говорят
Вся западная пресса и аналитики высоко оценили проведенную 1 июня вооруженными силами Украины масштабную операцию "Паутина" по уничтожению российских бомбардировщиков. По ее итогам было уничтожено 34% российских кораблей базирования стратегических крылатых ракет общей стоимостью 7 миллиардов долларов. Удар украинских дронов нанесен по пяти аэродромам, в том числе в Сибири. Про операцию "Паутина" уже говорят, что она войдет в военную историю как особо успешная и яркая атака. Украина готовила ее полтора года.
"Самое прямое влияние осуществленного Украиной разрушения стратегического потенциала России - подрыв аргументов российской пропаганды, цель которых - манипулирование Западом. Утверждения о военном превосходстве России, неизбежности победы России и вероятности мира только на условиях России рушатся перед реальностью", - пишет о результатах операции "Паутина" профессор истории Эстонии и стран Скандинавии в Университетском колледже Лондона Март Кулдкепп.
Пока западные СМИ анализируют операцию "Паутина" и описывают ее ход, по значимости сравнивая ее с Перл-Харбором, кремлевские пропагандисты 1 июня в большом вечернем обзоре новостей за неделю, а также в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" об этом вообще не упоминали. Вместо этого перетирали "ответные атаки" на Украину, так как та якобы атаковала мирные российские города.
"Создается впечатление, что российским СМИ предписано игнорировать удар Украины по стратегическим бомбардировщикам. Вместо этого они обсуждают аварию поезда. Для сложных новостей в этом нет ничего необычного: газеты часто ждут указаний Кремля. Однако столь долгая задержка говорит о том, что, возможно, Путин и не хочет, чтобы люди об этом знали", - пишет иностранный корреспондент The Economist Оливер Кэрролл.
Соловьев тем временем длинно и обстоятельно рассказывал, как украинцы якобы атаковали два моста в России - в Брянске и Курске. В Брянской области мост обрушился в тот момент, когда по нему проезжала фура. В обрушившийся мост врезался пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли локомотив и четыре вагона. Россия поспешила заявить, что виновата Украина, это был террористический акт, направленный против мирного населения. Соловьев уже привычно наврал, что погибли несколько детей.
Вообще, главное послание пропагандистов в воскресенье было о том, что россияне совершают ответные атаки на украинскую военную инфраструктуру из-за нападения украинцев на "мирные русские города". Здесь две неправды. Во-первых, украинцы не нападали на мирное население РФ, во-вторых, удары россиян были направлены не против военной инфраструктуры Украины, а против городов и жилых районов.
Совершенно другие настроения царят в среде российских военных микроблогеров, сообщает американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW). "Российские официальные лица и представители военных блогеров продолжают обвинять российское руководство в неспособности защитить российскую военную инфраструктуру от атак украинских беспилотных летательных аппаратов - распространенная жалоба на протяжении всей войны после успешных украинских ударов.
Депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев (который ранее критиковал Минобороны РФ, и Госдума позже проголосовала за его снятие с должности в думском комитете по обороне) обвинил российские спецслужбы в недостаточной защите воздушных баз и в том, что они позволяют грузовикам приближаться к целям.
Российские военные блогеры утверждают, что высшее военное руководство России продолжает игнорировать необходимость защиты военных объектов и делает ставку на то, что многие критически важные объекты военной инфраструктуры расположены далеко от Украины. Такое отношение, по мнению военных блогеров, неоднократно приводило к "массовым" неудачам и способности Украины нарушать границы и воздушное пространство России", - пишет ISW.
Мирные переговоры и Трамп
Пропагандисты отнюдь не спешили напасть на президента США Дональда Трампа за его заявление после атак России на украинские города 25 мая о том, что российский диктатор Путин "сошел с ума". Вместо этого кремлевские идеологи оправдывали Трампа тем, что он получает неточную и искаженную информацию от "русофоба" госсекретаря США Марка Рубио, исполняющего обязанности советника по национальной безопасности. А именно Трампу якобы рассказали, что 25 мая россияне атаковали украинские города, хотя удары на самом деле были нанесены только по военной инфраструктуре. Это, впрочем, является откровенной ложью.
При этом пропагандисты рассуждали, что в отличие от Трампа, который является шоуменом и лишь торгуется и выступает, Путин - настоящий государственный деятель. А в ответ на слова Трампа о том, что если Россия попытается завоевать всю Украину, то это плохо закончится для Кремля, идеологи Путина заявили, что не понимают, что именно может быть плохо для России, поскольку она в плане ядерного арсенала далеко впереди США и может превратить Америку в пепел на раз-два.
"Трампу я все-таки симпатизирую. Он нам не враг, он торгуется. Мы относимся к Трампу как к традиционному политику, но он шоумен", - заявил Соловьев.
Между тем по поводу мирных переговоров 2 июня в Стамбуле россияне распространили дезинформацию о том, что Украина хочет их сорвать, более того - что она угрожает безопасности переговорщиков Кремля. Широко распространялись фейковые новости о том, что украинцы якобы высказывали угрозы в адрес главы российской делегации Владимира Мединского и его семьи, в том числе детей.
Кроме того, россияне демонстрировали наигранное наивное непонимание того, почему украинцы так хотят видеть перед мирными переговорами российский меморандум с его требованиями. Российская сторона уже заявила, что огласит требования меморандума только во время переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский написал об этом в соцсети X: "Для того, чтобы встреча была осмысленной, порядок ее работы должен быть четким и переговоры должны быть надлежащим образом подготовлены. К сожалению, Россия делает все возможное, чтобы следующая потенциальная встреча не принесла результатов".
В свою очередь, старший научный сотрудник аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" Татьяна Становая считает отказ России представить меморандум осознанной тактикой. "Изначально она обещала сделать это после обмена военнопленными, но этого не произошло. Затем она определила дату встречи - 2 июня - что было очень близко к тому, чтобы у Киева было минимальное время для формулирования своей (предсказуемо негативной) позиции. В итоге она решила подать документ в Стамбул, посчитав это лучшей гарантией того, что встреча не будет отменена. Москва, похоже, намерена лишить Украину и ее европейских партнеров любой возможности обесценить, раскритиковать или отменить обсуждение документа до начала встречи", - пишет обозреватель.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз категорически отверг возможность безусловного перемирия, повторив старую песню о том, что оно возможно только после переговоров, когда будут устранены первопричины "конфликта". Лавров также вновь подчеркнул, что красной линией национальной безопасности России является нейтралитет и неприсоединение Украины к НАТО.
Аналитики CNN на конструктивный исход переговоров в Стамбуле смотрят скептически. "После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая президент России Владимир Путин вновь потребовал устранить "основные причины" конфликта. Среди "основных причин" - затяжные жалобы России, в том числе на существование Украины как суверенного государства и расширение НАТО на восток с момента окончания холодной войны. Киев отклонил эти требования, так как их принятие фактически означало бы капитуляцию", - пишет CNN.
Взорвут латвийские заводы и Германию вдобавок
В ответ на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Германия снимает любые ограничения на удары Украины немецким оружием по российской военной инфраструктуре, в том числе внутри России, россияне заявили, что современная Германия один в один напоминает гитлеровскую, Мерц - Гиммлера и очевидно, что немцы снова хотят воевать с Россией.
Как подчеркнули пропагандисты, если немецким оружием будет нанесен удар по территории России, будет считаться, что Германия вступила в войну с Россией. Снова прозвучали привычные утверждения, что немцы не учатся на уроках истории. Также были озвучены теории заговора, согласно которым сейчас, как и в гитлеровские времена, европейцы дают Германии деньги, чтобы та воевала против России.
"Пока европейским лидерам не придется опасаться за свои жизни, они будут желать продолжения войны", - скандировали пропагандисты.
А латвийский клеветник Андрей Мамыкин, когда-то представлявший нашу страну в Европарламенте, с возмущением рассказал, как два латвийских завода производят для Украины дроны. Когда Соловьев посулил, что вскоре дроны полетят обратно в Латвию, Мамыкин посетовал, что этого не произошло до сих пор. Соловьев также пригрозил, что в скором времени взлетят на воздух и оба латвийских завода, производящих дроны.
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