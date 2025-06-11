Мирные переговоры и Трамп

Пропагандисты отнюдь не спешили напасть на президента США Дональда Трампа за его заявление после атак России на украинские города 25 мая о том, что российский диктатор Путин "сошел с ума". Вместо этого кремлевские идеологи оправдывали Трампа тем, что он получает неточную и искаженную информацию от "русофоба" госсекретаря США Марка Рубио, исполняющего обязанности советника по национальной безопасности. А именно Трампу якобы рассказали, что 25 мая россияне атаковали украинские города, хотя удары на самом деле были нанесены только по военной инфраструктуре. Это, впрочем, является откровенной ложью.

При этом пропагандисты рассуждали, что в отличие от Трампа, который является шоуменом и лишь торгуется и выступает, Путин - настоящий государственный деятель. А в ответ на слова Трампа о том, что если Россия попытается завоевать всю Украину, то это плохо закончится для Кремля, идеологи Путина заявили, что не понимают, что именно может быть плохо для России, поскольку она в плане ядерного арсенала далеко впереди США и может превратить Америку в пепел на раз-два.

"Трампу я все-таки симпатизирую. Он нам не враг, он торгуется. Мы относимся к Трампу как к традиционному политику, но он шоумен", - заявил Соловьев.