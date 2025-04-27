ВИДЕО ​За занавесом: русские грозят Европе, Балтии и Польше

"Педерастическая" Европа и Святая Русь

По поводу объявленного Путиным пасхального перемирия, которое сами россияне и нарушили, Соловьев заявил, что это не показуха, а проявление христианской русской души - мол, православные русские иначе поступить не могут. Конечно, с добавлением, что на провокации врага будет дан жесткий ответ.

Кремлевские идеологи рефлексировали о гуманности и приверженности христианским ценностям российской армии, которую международные организации на основании доказательств обвиняют в военных преступлениях. Пропагандисты рассказывали, что на фронте есть несколько подземных церквей, чтобы солдатам было где молиться, в каждом отряде имеется свой уголок с иконами, на столах - Библия, а у "братьев-мусульман" - Коран. В очередной раз прозвучало, что русская армия - "полк святых", защищающий Святую Русь. Разве что не хватило заметки, что у солдат на пряжки ремней нанесена надпись: "Gott mit uns".

О современном российском религиозном фашизме как руководящей идеологии написано уже много, и на минувшей неделе эти нарративы были проиграны на полную мощь, особенно в контексте Пасхи, ведь еще с начала войны прислужники Кремля упорно пытаются преподносить Россию как последний бастион христианской цивилизации, противостоящий "сатанинскому Западу".