ВИДЕО ​За занавесом: русские грозят Европе, Балтии и Польше

Минувшая пасхальная неделя в посланиях российской пропаганды ознаменовалась восхвалениями "благородства христианской русской души", доказательством которого должно было послужить и объявленное хозяином Кремля пасхальное перемирие, а также глубокой обидой на призыв брюссельской "нацистской" бюрократии к лидерам стран Евросоюза (ЕС) не посещать празднования 9 мая в Москве.
Это, конечно, вызвало новую волну агрессии против Европы и угрозы, что Россия не допустит "возрождения фашизма", или, говоря словами одиозного пропагандиста Владимира Соловьева, русский солдат принудительно вылечит Европу от заразы нацизма
Высмеивают Латвию
Пропагандисты утверждают, что всеми европейскими странами, за исключением дружественной России Венгрии с ее премьером Виктором Орбаном и Словакией во главе с Робертом Фицо, управляют "интеллектуальные ничтожества", которые при этом верны нацистской идеологии.
Давясь от ненависти к Европе, "кремлины" даже заявили, что сегодняшняя позиция стран ЕС - это реваншизм за проигрыш во Второй мировой войне. Кроме того, прозвучали громкие утверждения о том, что почти все страны ЕС состояли в гитлеровской коалиции, что с точки зрения история является откровенной ложью.
В последние месяцы россияне очень активно продвигают посыл о том, что "раз в сто лет Европа пытается напасть на Россию, чтобы расширить свое жизненное пространство" и теперь опять наступил такой момент.
В очередной раз над Латвией поиздевался штатный участник шоу Соловьева, бывший европарламентарий Андрей Мамыкин, высмеявший желание Латвийской армии закупить парадные сабли за 900 000 евро. Мамыкин в своих речах постоянно рассказывает, что президент Латвии Эдгар Ринкевич - гей, а также распространяет ложь о премьер-министре Эвике Силине. В свою очередь, говоря о верховном представителе Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, Мамыкин не устает напоминать, что ее отец Сийм Каллас, известный эстонский политик, в советские времена был высокопоставленным функционером.
"Педерастическая" Европа и Святая Русь
По поводу объявленного Путиным пасхального перемирия, которое сами россияне и нарушили, Соловьев заявил, что это не показуха, а проявление христианской русской души - мол, православные русские иначе поступить не могут. Конечно, с добавлением, что на провокации врага будет дан жесткий ответ.
Кремлевские идеологи рефлексировали о гуманности и приверженности христианским ценностям российской армии, которую международные организации на основании доказательств обвиняют в военных преступлениях. Пропагандисты рассказывали, что на фронте есть несколько подземных церквей, чтобы солдатам было где молиться, в каждом отряде имеется свой уголок с иконами, на столах - Библия, а у "братьев-мусульман" - Коран. В очередной раз прозвучало, что русская армия - "полк святых", защищающий Святую Русь. Разве что не хватило заметки, что у солдат на пряжки ремней нанесена надпись: "Gott mit uns".
О современном российском религиозном фашизме как руководящей идеологии написано уже много, и на минувшей неделе эти нарративы были проиграны на полную мощь, особенно в контексте Пасхи, ведь еще с начала войны прислужники Кремля упорно пытаются преподносить Россию как последний бастион христианской цивилизации, противостоящий "сатанинскому Западу".
В связи с чем не обошлось и без сфабрикованных историй о том, как президент Украины Владимир Зеленский выступает против православия, уничтожает церкви и отдает распоряжения о пытках священников. Между тем, международные организации сообщают, что с начала войны Россия уничтожила в Украине более 600 церквей и других святынь.
Как отмечает в своем докладе базирующийся в США Центр стратегических и международных исследований, на оккупированных Россией территориях верующие из числа нацменьшинств, в том числе протестанты, подвергаются рейдам во время богослужений, при этом богомолов запугивают, записывая их имена и паспортные данные. Церкви обысканы, разграблены и разгромлены. Российские оккупационные власти и пророссийские сепаратисты потребовали от церквей проведения регистрации, и сотни протестантских церквей закрыты после того, как не получили официального "разрешения". Многие церкви сожжены или уничтожены российскими ракетными атаками, а иные, пережившие нападения, конфискованы для использования в качестве российских военных баз.
Между тем, в связи с объявленным Путиным пасхальным перемирием международные аналитики отмечают, что оно обеспечило кремлевскому диктатору легкую дипломатическую победу, позволив продемонстрировать себя лидером, который больше всего хочет мира. Это перемирие также следует расценивать как желание Путина показать президенту США Дональду Трампу, что настоящим противником мира является Зеленский, который это перемирие отверг, назвав его "PR-трюком".
"Убедить Трампа в том, что Украина, а не Россия, несет ответственность за любую окончательную неудачу его мирного процесса, является важной целью Кремля и, возможно, послужило главной причиной для объявления пасхального перемирия", - пишет CNN.
"Заявление Путина о пасхальном перемирии в Украине было маркетинговой операцией", отметил и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, добавив, что "целью было смягчить нетерпение и гнев президента Трампа".
В то же время Путин вновь подчеркнул, что отвергает предложенное Зеленским и США полное перемирие, сославшись на то, что нужно двигаться к полному миру, "устранив первопричины конфликта", которыми, по мнению Кремля, являются расширение НАТО на Восток и "государственный переворот" 2014 года в Украине.
Американский Институт изучения войны (ISW) подчеркивает, что Кремль продолжает использовать рассказы, которые служат российским официальным лицам оправданием российских вторжений в Украину, в попытках еще больше военизировать российское общество в долгосрочной перспективе, возможно, готовясь к дальнейшему затяжному конфликту с НАТО.
Пропагандист Игорь Коротченко, не стесняясь, заявил, что было бы хорошо, чтобы США вообще вышли из этого конфликта и дали свое благословение России на завершение "специальной военной операции". По мнению Коротченко, США могут оказать давление на Европу, чтобы Москве вернули замороженные 350 миллиардов долларов, а Россия за 100 миллиардов долларов может закупить у США самолеты Boeing.
"Мы вас уничтожим"
В эфире российского государственного телевидения пропагандист Павел Зарубин обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой прокомментировать рекомендацию, выданную Евросоюзом европейским лидерам, - воздержаться от посещения парада ко Дню Победы в Москве 9 мая.
Лавров тут же обвинил бюрократию ЕС и Брюсселя в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что Россия приложит все усилия, чтобы обеспечить, чтобы "эта идеология не подняла свою голову" и уничтожить ее.
"Заявления Лаврова являются частью многолетней тактики Кремля по восхвалению заслуг Советского Союза в победе над нацистской Германией, а также очередной попыткой очернить Европу и НАТО. Цель этих усилий - обострить негативные настроения россиян и в долгосрочной перспективе увеличить поддержку милитаризации российского общества", пишет ISW.
Аналитики отмечают, что ранее Кремль уже апеллировал к мифам Великой Отечественной войны, чтобы убедить россиян в том, что их растущие социальные и экономические жертвы на алтаре войны в Украине могут помочь достичь убедительной победы.
Путин и другие высокопоставленные кремлевские чиновники регулярно оперируют невнятным термином "денацификация", утверждая, что нацисты контролируют украинское правительство, оправдывая тем самым полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.
По мнению ISW, Кремль все чаще использует эту риторику и в отношении Финляндии и бывших советских республик, в том числе Эстонии и Молдавии, чтобы оправдать свои попытки контролировать эти независимые государства и создать информационные условия для возможной российской агрессии в будущем.
Параллельно вся идеологическая свита Кремля в унисон твердит, что Европа сейчас является главным кочегаром войны и важнейшим препятствием на пути к миру. Россияне утверждают, что ведущая тройка Европы - Германия, Франция и Великобритания - хочет воевать с Россией, чтобы ее уничтожить.
Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия будет рассматривать любой ракетный удар немецкими ракетами "Taurus" против России как непосредственное участие Германии в украинской войне. Захарова пригрозила и Эстонии, повторив недавнюю угрозу главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что в случае "агрессии НАТО" против России или Беларуси первыми пострадают Польша и страны Балтии.
"Кремль неоднократно использовал подобные угрозы против западных стран, которые направляют военную помощь Украине, чтобы повлиять на принятие Западом решений и воспрепятствовать оказанию помощи Киеву. (...) Кремль, скорее всего, пытается изобразить усилия Европы по наращиванию обороноспособности как Европы, так и Украины в качестве провокационных, чтобы удержать европейские страны от оказания дополнительной военной поддержки Украине и укрепления обороноспособности Европы", - отмечает ISW.
Американский аналитический центр "Фонд Карнеги за международный мир" о позиции России по отношению к США пишет следующее: "Путин хочет убедить Трампа в том, что единственный путь к миру - это принятие всех требований России, что по сути означает кастрированную Украину, уязвимую к российскому влиянию и власти. Неясно, считает ли Путин, что это приведет к сделке. Но он хочет убедить Трампа в том, что Украина и Европа должны пойти на уступки. Для России даже неудачные переговоры ценны, если они убедят США выйти из конфликта - это было бы фактическим признанием США, что Украина находится в сфере России, и приумножило бы уверенность Кремля в возможности победы".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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